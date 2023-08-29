Армяне напали на российских миротворцев в Карабахе

Армянские сепаратисты, находящиеся в ЗВО РМК в Карабахе, напали на автомобиль российских миротворцев.

Как передает Day.Az, кадры они с гордостью размещают в армянском сегменте соцсетей.

Собравшиеся и перекрывшие дорогу российскому автомобилю гопники решили устроить для миротворцев паспортный контроль и пытались отобрать у одного из них фотоаппарат, почему-то приняв его за азербайджанца.

Увидев, что с армянами невозможно вести адекватный разговор, показавшие свои документы миротворцы уехали. При этом машине был нанесен урон.

Армянские сепаратисты, изо всех сил старающиеся ввести в заблуждение мировое сообщество своими сказками о "гуманитарной катастрофе" в Карабахе, сегодня в очередной раз саморазоблачились, отказавшись от гуманитарной помощи из Баку. Они окончательно озверели, вместо того чтобы осознать, что рано или поздно им придется считаться с Азербайджаном, так как терпение Баку не безгранично.

Представляем вниманию читателей эти кадры: