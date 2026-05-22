Расположение Алатау на пересечении транспортных путей определяет логистику города - британский архитектор
Расположение Алатау (Казахстан) на пересечении транспортных путей определяет логистику города.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал британский архитектор Гарри Доббс, основатель Harry Dobbs Design Ltd и член Совета по развитию Alatau City в ходе сессии на тему "Новые столицы и новые города Центральной Азии. Градостроительство и жилищное строительство с учетом водопотребления для повышения климатической устойчивости" в рамках WUF13.
По его словам, Алатау использует свое положение на пересечении торгово-логистических сетей, где через самый центр проходит железнодорожный коридор Восток-Запад, связывающий Китай и Казахстан.
"Именно это начинает определять логистику города - подход, основанный на развитии предпринимательства и использовании этого выгодного положения. Создается структура специальной экономической зоны, обеспечивающая понятные регуляторные, налоговые и планировочные рамки с целью привлечения гибких инвестиций и стимулирования экономического роста и возможностей. И именно этот предпринимательский подход формирует четыре района города, которые сосредоточены на бизнес-направлениях, дополняющих соседние Алматы и расположенный севернее Конаев: бизнес, образование, логистика и промышленность, а также туризм", - сказал он.
По его словам, амбиция заключается в том, чтобы всё это объединилось в единый город в рамках интегрированного мастер-плана, который уже разработан. Также он отметил, что город формируется вдоль транспортного коридора Север-Юг, соединяющего Алматы с Конаевым на севере и далее ведущего к Астане.
Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.
В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.
Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.
Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.
Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.
Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.
В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.
Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.
Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).
Форум WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре