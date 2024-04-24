Дешевое шоу в Страсбурге: лживый Европарламент, холуи евродепутаты и смрадные предатели

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

"Принимая во внимание предыдущие резолюции по Азербайджану", "принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека", "принимая во внимание Международный пакт о гражданских и политических правах", "принимая во внимание Европейскую конвенцию о правах человека", и наконец, "принимая во внимание Правила 144(5) и 132(4) Устава Организации Объединенных Наций, его правила процедуры"...

Такими словами начинается очередное постановление Европарламента про нашу страну, а точнее - очередной однобокий, основанный на лживых утверждениях, донельзя заполненный голословными утверждениями, угрозами и наветами пасквиль.

Что на этот раз Европарламент "грозно двигая очами" требует от нас?

Ничто не ново под Луной - Европарламент верен своему узколобому видению геополитических реалий, международного права, принципов политики, гуманизма, а также честности, верности, ценностям, справедливости и т.д. Точнее, Европарламент еще раз - причем, весьма наглядно - продемонстрировал полное пренебрежение перечисленным принципам и ценностям, а также устоям международного права.

В своем документе Европарламент требует от Азербайджана "полного оправдания" арестованного и лишенного свободы, но затем выпущенному под домашний арест - видите, как вопиюще "жестока диктатура", выпускает известного оппозиционера домой - Губада Ибадоглу.

Европарламент также требует от бакинских властей освобождения "300 политических заключенных", - хотя, право слово, Азербайджан вряд ли сможет реализовать сие требование - ибо наблюдается полное отсутствие присутствия оных, т.е., "политзаключенных".

Далее, Европарламент в своем неправедном гневе, нервно раздувая щеки, принял решение не подтверждать полномочия азербайджанской делегации, поскольку страна не выполнила "основные обязательства", вытекающие из ее членства в Совете Европы;

Европарламент также требует немедленного освобождения всех журналистов и сотрудников YouTube каналов Toplum, AbzasMedia, Kanal 13 и других. Напомним, что эти граждане обвиняются в незаконном провозе, обналичивании и использовании крупных наличных сумм, тем самым отрабатывая полученные от небезызвестных "независимых" международных фондов и организаций подаяния для ведения информационных войн внутри государства.

Европарламент также призвал Еврокомиссию "пересмотреть "стратегическое партнерство" с Азербайджаном в области энергетики", "ввести санкции в рамках Глобального режима санкций ЕС в отношении должностных лиц Азербайджана".

И когда было принято это маразматичное постановление в галерке зала заседаний Европарламента, трое индивидов с пониженной социальной ответственностью чуть не впали в экстаз. Они улыбались в ширину плеч, скалились на камеру, всячески показывая свою эклектическую радость.

Ими были приникшие к грантодательным кормушкам и сбежавшие в Европу "независимые блогеры" Турал Садыглы и Мухаммед Мирзали. Про третьего писать что-то даже не стоит - потому как тот индивид не отличается даже зачатками интеллекта и служит радостно повизгивающим фоном для парочки Садыглы-Мирзали.

Увидев камеру, Т.Садыглы шерясь, и не сдерживая эмоции, выпалил: "Отличное постановление! А ведь мы предупреждали Баку, чтобы изменили политику! Говорили ведь, чтобы учитывали интересы Армении!"

Далее М.Мирзали, сфокусировав глаза на камере, сказал: "Постановление должно было быть еще жестче! Как можно жестче! Против Азербайджана! Ведь именно Азербайджан ныне проводит политику агрессии и захвата земель! Что, думали, стреляя в армян, ставя в ничто документы Европарламента, предупреждения западных депутатов, сможете продолжать свои дела?! Нет, не получится!"

И как после таких слов назвать этих биологических субъектов?

Если очень латентно и мягко - они предатели, которые притворяются независимыми блогерами, на самом деле являются лакеями своих господ на Западе, выполняя их задания и действуя в интересах чужих стран, а не своей родины.

Холуи и лакеи. Теневые дешевые слуги, занимающиеся не столько информационной деятельностью, сколько отвратительными по своей косности манипуляциями и попытками воздействия на общественное мнение.

Их методы изощрены и подлы. Скрываясь под маской "независимых" блогеров, эти напрочь лишенные порядочности, чести, достоинства и интеллекта плебеи разводят ядовитые семена сомнений и ненависти, отравляя виртуальное пространство своими токсичными высказываниями.

М.Мирзали, Турал Садыглы и иже с ними индивиды скрываются в тени истерики и лжи, как паразиты, питающиеся хаосом и разрушением.

Они являются пешками в игре чужих интересов. Они продали свои душонки за крошки внимания и мизерную "известность", играя роль провокаторов в руках своих господ.

А что касается самого Европарламента, то эта организация и ее роль в поддержке демократии, прав человека и правового государства на континенте обычно считались важными источниками международной нормативной активности. Однако, недавние события и решения, принимаемые в отношении Азербайджана, вызывают серьезные вопросы о предвзятости и политической манипуляции в рамках этой организации.

Одним из наиболее обсуждаемых случаев предвзятости Европарламента стало его отношение к Азербайджану. Несмотря на многочисленные усилия правительства Азербайджана в реформировании своей страны и укреплении своих институтов, а также активное участие в международных инициативах, Европарламент продолжает выносить обвинения и критику в адрес этой страны, включая осуждение в связи с событиями, которые могут иметь сомнительную основу.

Один из примеров этой предвзятости можно найти в докладах и резолюциях, принятых Европарламентом, в которых Азербайджан часто упоминается в отрицательном контексте, в то время как проблемы других стран региона, с которыми Азербайджан сравним по ряду показателей, не получают столь острой оценки.

Другим примером является ситуация с истеричной деятельностью некоторых групп депутатов Европарламента: они предпочитает упрекать азербайджанские власти и их предполагаемую роль в нарушениях прав человека, игнорируя положительные изменения и диалог, который ведется в стране.

Кроме того, следует обратить внимание на политический контекст, в котором принимаются решения Европарламента относительно Азербайджана. Часто решения принимаются в условиях интенсивной геополитической конкуренции и манипуляций, что может влиять на объективность и баланс оценки ситуации в стране.

Однако, несмотря на эти вызовы, важно отметить, что Азербайджан продолжает сотрудничать с Европарламентом и другими международными организациями в решении общих проблем, таких как борьба с терроризмом, киберугрозами и миграционными потоками. Это свидетельствует о готовности страны к диалогу и сотрудничеству в рамках международного сообщества.

Естественно, что предвзятость в отношении Азербайджана в работе Европарламента поднимает вопросы о нейтральности и объективности этой организации. Для того чтобы сохранить свою репутацию и эффективность, Европарламент должен уделить больше внимания соблюдению принципов объективности, справедливости и уважения к суверенитету государств в своей работе.

Проведя анализ деятельности Европарламента в отношении Азербайджана, становится очевидным, что это не просто случайные и недопустимые выходки, а систематическая и предвзятая практика, нацеленная на дискредитацию и демонизацию страны. Многие депутаты Европарламента используют свои полномочия для манипуляций и политических интриг, игнорируя реальные факты и достижения Азербайджана. Они предпочитают игнорировать конструктивный диалог с азербайджанскими властями и тратят свое время на проведение бесплодных кампаний по дискредитации страны.

Во многих случаях резолюции и решения, принимаемые Европарламентом, касаются вопросов, которые на самом деле выходят за пределы ее компетенции и вмешиваются во внутренние дела Азербайджана. Это неприемлемо и противоречит принципам неприкосновенности суверенитета государства.

Множество примеров этой предвзятости можно найти в докладах и резолюциях, принятых Европарламентом, в которых Азербайджан часто упоминается в отрицательном контексте, в то время как проблемы других стран региона, с которыми Азербайджан сравним по ряду показателей, не получают столь острой оценки.

Наконец, можно обратить внимание на влияние геополитических интересов на деятельность Европарламента. В условиях современной международной политики, где каждая страна стремится защитить свои интересы и укрепить свое влияние, Европарламент часто становится инструментом для достижения политических целей некоторых государств. Это может приводить к извращению процесса принятия решений и подрыву авторитета этой организации.

Очевидно - деятельность Европарламента в отношении Азербайджана отражает систематическую предвзятость и политическую манипуляцию, нацеленную на достижение определенных политических целей за счет интересов этой страны. Это вызывает серьезные вопросы о честности и независимости этой организации, а также требует более строгого контроля и прозрачности в ее деятельности.

Давайте разобъем это на кости. Европарламент, судя по всему, превратился в арену для политических интриг и манипуляций, а не в форум для защиты демократии и прав человека. Вместо того, чтобы ориентироваться на факты и объективно оценивать ситуацию, некоторые депутаты Европарламента используют свои полномочия для того, чтобы вести персональные крестовые походы против Азербайджана.

... Европейская политическая арена, кажется, окутана туманом двуличия, где высокие идеалы и реальные действия часто расходятся по разные стороны. Это явление, известное как система двойных стандартов, особенно выражено в политике Европейского союза и его членов. На первый взгляд, Европа пропагандирует демократию, права человека и международное сотрудничество, но на практике использует свою силу и влияние для давления на третьи страны.

В центре этого явления лежит гибкость и удобство, с которыми европейские лидеры могут переключать свои принципы в зависимости от обстоятельств. Когда дело доходит до критики других стран за нарушения прав человека или недемократические действия, Европа быстро выходит на передний план. Однако, когда речь заходит о странах-партнерах, у которых есть экономическое или политическое значение, многие из этих вопросов оказываются на заднем плане.

Примером того, как Европа маскирует свои двойные стандарты, может служить ее отношение к правам человека в странах Ближнего Востока. В то время как она готова осуждать нарушения прав человека в одних странах, в других она предпочитает сохранить молчание, если это в ее интересах. Это создает образ двуличия, который умаляет ее авторитет и доверие как защитника прав человека.

Европа должна придерживаться принципов, которые она выдвигает для других. Это означает, что она не должна прибегать к двойным стандартам или давлению на третьи страны в ущерб их суверенитету и правам их граждан.

Двуличность европейской геополитики представляет серьезную угрозу для международного порядка и доверия между государствами. Честность, прозрачность и уважение к суверенитету других государств должны стать основополагающими принципами внешней политики Европы, чтобы обеспечить мир и стабильность на мировой арене.