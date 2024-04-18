Ну, что, Османгызы, будете извиняться?

Автор: Эльчин Алыоглу,

главный редактор Milli.Az

Среди определенного круга индивидуумов из Азербайджана, а также "независимых" зарубежных блогеров - и, ах да, "общественных и политических деятелей", находящихся на подножном корме в США или в Европе - есть те, кто постоянно находит причины для недовольства. Они спонтанно, всегда, во всем критикуют абсолютно все действия азербайджанского правительства.

В каком-то захолустном селе муж избил жену - ну так, виноват президент.

В райцентре перевернулся трактор и обсыпал всю дорогу картошкой - еще бы, виноват "правящий режим".

В Баку у семьи Х вечером из-под крана не пошла вода - вот до чего довела страну "ненавистная диктатура".

Среди сих горлодеров и правдорубов особо отличаются некоторые товарищи, кои нам вовсе не товарищи, а точнее - горно-бадахшанский тушканчик им товарищ.

Также существует группа, которую называют оппозицией, базирующаяся на Западе и действующая по заказам за валюту. Их претензии сводятся к тому, что российский миротворческий контингент (РМК) никогда не покинет Карабах, а решение о миротворцах в Карабахе было инициировано Баку.

Напомню, что после 44-дневной Второй карабахской войны они чуть ли не с пеной у рта утверждали, что азербайджанская армия не сумеет освободить от оккупантов и сепаратистов Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Ходжавенд и другие населенные пункты, временно находящиеся под контролем сепаратистской хунты в Ханкенди. Однако, когда это произошло, и главнокомандующий Ильхам Алиев поднял флаг страны на центральной площади в Ханкенди, они начали говорить, что это не причина для радости, так как российские миротворцы все равно останутся. Наконец, наступил день, когда миротворцы покидают регион Карабаха.

Это действительно комично. Оппозиция, поддерживаемая на Западе, уже понятна - как в своем примитивном мышлении, так и абсурдных заявлениях. А остальным псевдокритикам стоит сохранить рассудок. Ибо он, здравый смысл подсказывает, что Азербайджану удалось решить сложную задачу - восстановить и укрепить свой суверенитет в регионе, не вступая в конфликт с одним из региональных государств, а также с крупными геополитическими силами. Это стало примером для всего региона, подчеркивая важность укрепления суверенитета для стабильности и безопасности.

... в среду, 17 апреля, официальные лица в Москве и Баку заявили, что российские миротворцы покидают Карабахский регион Азербайджана. Российский "Коммерсант" пишет, что уход миротворцев - "важная веха с разных точек зрения: во-первых, теперь карабахский вопрос закрыт окончательно, а во-вторых, российские миротворцы впервые добровольно покинули территорию постсоветского государства".

Автор статьи указывает, что пока неизвестны "сроки сворачивания военного присутствия России в Азербайджане. Также нет ответа на вопрос о том, уходят все военные или кто-то из них останется, например, для взаимодействия с азербайджанской стороной в вопросах разминирования..."

Издание, напомнив, что в состав российского миротворческого контингента "входили 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и спецтехники", отмечает, что вывод миротворцев является "важной вехой": "Карабах (Карабахский регион Азербайджана - ред.) стал первой территорией, откуда Россия добровольно и, более того, досрочно вывела свои миротворческие силы. Согласно трехстороннему заявлению Президента Азербайджана, Премьера Армении и Президента России от 10 ноября 2020 года, срок пребывания миротворческого контингента РФ - пять лет "с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения".

Но после антитеррористических мероприятий, проведенных Баку в сентябре 2023 года ("Коммерсант" считает их "молниеносной спецоперацией" - ред.) "Азербайджан и Россия пришли к пониманию, что миротворцы останутся до 2025 года и потом уйдут".

"Официальный Баку действительно ни разу не говорил о том, что российская операция должна быть прекращена... Подчеркивалось лишь то, что миротворцы находятся на азербайджанской территории до ноября 2025 года. То, что российские военные ушли досрочно, наталкивает на мысль о том, что Москва и Баку о чем-то непублично договорились", - говорится в статье.

Кроме того, совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме прекращает свою деятельность. Об этом на брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк.

"Работы, направленные на завершение деятельности мониторингового центра, ведутся при координации сторон", - сказал он.

Представитель оборонного ведомства напомнил, что совместный мониторинговый центр был открыт 30 января 2021 года в рамках меморандума между Турцией и Россией.

Это факты, но еще есть эмоции, и даже эманации.

Например, давно возомнившая себя Александрой Коллонтай местной гопоты радикальной оппозиции, она же вещающая из-за океана "независимый блогер" Севиндж Османгызы все время клялась и божилась, что РМК, сиречь российские военные, никогда не уйдут из Азербайджана: "Вы когда-нибудь видели или слышали, чтобы Россия добровольно вывела свои войска из какой-либо страны? Нет, никогда. И если Азербайджан добьется этого, то я скажу: "Браво!" и извинюсь за свои слова".

Она не была одинока в столь незамысловатом потоке сознания: некто Габиль Мамедов, тоже "независимый блогер и политический страдалец", живущий в одной из стран старушки Европы, известный полным отсутствием зачатков интеллекта, культуры общения и воспитания шелупонь, грозился тем, что ежели флаг Азербайджана будет развеваться над Ханкенди, то отрежет себе ухо.

Как говорят в Одессе, таки что вы себе думаете, Османгызы извинилась или Габиль выполнил свое обещание? Нет, господа, они опять размахивают руками, твердят о "тайном сговоре между Баку и Москвой". В общем, все как всегда - несут в ваших интернетах бред, маразм и несусветную дичь, почему-то именуемым "суждением отдельного политэмигранта".

Так вот, эти войска, как домашние коты, решили погулять волю, и уйти, наспех собрав свои манатки, пыхтя едким дымом бронетранспортеров и тарахтя грузовиками.

Тут наша мадам Османгызы не на шутку обиделась, как будто ей в магазине отказали в скидке. Вместо извинений, как и обещала, она опять начинала свои магические миражи раскручивать, словно бабка в маршрутке: "Ну что вы, милые оппозиционеры-радикалы, это неудачный день, завтра все будет лучше! Крепитесь, Запад нам поможет!"

Османгызы опять говорит без устали, словно живая реклама недооцененных предсказателей! Сидит, значит, такая, вся загадочная, с томными глазами, и говорит, говорит: "Точно, говорю вам, сговорились, иначе..."

Вот так, мол, убедительно, как будто не государственный курс, а реклама ароматических блокнотов.

Она опять натягивает маразм на свои логические несуразности, словно коврик на входе. Ну, да, у нас, видите ли, вечный запас дураков в кармане, чтобы не пропадать в суматохе собственных иллюзий!

"Ну что вы, дорогие, все в порядке, это просто маленькое недоразумение, всему свое время".

Ее поклонники, особенно ярые борцуны из стана Али Керимли, соглашаются с ней, даже если провиснут на гвозде. Ну и лагерь, что ей виртуальный домик построил, так и тянется за ней, словно пудра после дамского салончика.

У нас, господа хорошие и товарищи, что? А у нас каждый день, как на пирожок, что-то новенькое в этой шальной комедии лжецов-блогеров и бесталанных клоунов.

Помните, как Жванецкий говорил: "Если ты не можешь помочь, то хоть не мешай!"

Османгызы и иже с ними никак не могут нам помешать.

Им остается только глаза расширять от удивления...