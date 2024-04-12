Автор: Эльчин Алыоглу, главный редактор Milli.Az

Афган Мухтарлы, якобы журналист, он же горе-общественный деятель вкупе с имиджем "гордого политэмигранта", встретился с немецким депутатом ПАСЕ Франком Швабе.

По словам самого Мухтарлы, он попросил Швабе о применении жестких санкций против Азербайджана.

"Обсудили с ним возможность санкций против руководства и высокопоставленных чиновников Азербайджана. Напомню, что в последний раз мы обращались к спикеру бундестага Германии. Уверен, что результаты встречи с Ф.Швабе будут плодотворными", - написал он в своем фейсбучном профиле.

Афган Мухтарлы, в принципе, - очень интересный типаж нынешней "эмигрантской тусовки" в странах Евросоюза. Сей индивид служил курьером для руководителей кучки радикальных оппозиционеров: совершал челночные рейсы между Баку и Тбилиси, привозя местным "правдорубам" наличные деньги, отстегнутые от щедрот западных боссов местного оппозиционного паноптикума.

После задержания и ареста А.Мухтарлы - кто бы сомневался - автоматически стал "политическим заключенным", "узником совести", чуть ли не Нельсоном Манделой, Анджелой Девис и доктором Хайдером в одном флаконе.

Оказывается, годами топтавший дороги к различным редакциям, и ничем - абсолютно и тотально - не запомнившийся как автор не то что журналистского расследования, но и худо-бедно написанной статьи - А.Мухтарлы был гигантом пера, снежным барсом местной журналистики и горным орлом независимого оппозиционного медиа.

Да, не удивляйтесь - в Азербайджане любая медийная кучка или группа, именующая себя "независимой", просто обязана быть оппозиционной - иначе не дадут деньги, отодвинут от выброшенных костей с барского западного стола и, вообще, назовут "продавшимся властям".

А что касается "независимости" таких медиа-субъектов, то это утверждение является сущей правдой, ибо от них ничего не зависит. В принципе, вообще.

Афган Мухтарлы, поддавшись строго дозированному и назначенному свыше порыву, ликовал по поводу ухода азербайджанской делегации из ПАСЕ, присоедившись к танцам с бубном других "политэмигрантов", пасущихся на нетучных лугах евроидиосинкретизации.

Ситуация же вокруг ПАСЕ - это не просто ещё одно событие в истории отношений между Азербайджаном и Европой. Возможно, оно станет поворотным моментом для всего внешнеполитического развития. Однако, чтобы правильно понять произошедшее в Страсбурге, необходимо отбросить эмоции и проанализировать ситуацию.

Можно трактовать происходящее как продолжение дипломатического противостояния между Азербайджаном и Францией. Подобный антагонизм активно подхватывается в Армении, которая, имея свои рычаги воздействия на некоторых продажных евродепутатов через своих "полезных идиотов" в Германии, Франции и других странах Европы, теперь получает уникальную возможность манипулировать процессами вокруг региона Южного Кавказа.

Одним из таких "полезных идиотов" для армян является Франк Швабе, главный инициатор резкого решения ПАСЕ относительно Азербайджана. Швабе - член социал-демократической партии Германии, с 2005 года возглавляет фракцию социал-демократов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Его миссия, кажется, нацелена на лишение Азербайджана присутствия на европейских платформах и полный разрыв отношений. В чьих интересах он действует? Более того, с каких пор герр Швабе стал интересоваться мелкотравчатым "политэмигрантом" и псевдожурналистом Афганом Мухтарлы, снизойдя до встречи с оным субъектом, а после встречи, радостно скалясь в камеру, сфотографироваться с ним?

Вопрос остается открытым.

Афган Мухтарлы не одинок - он всего лишь один из группы страдальцев и лишенцев, с нецензурными лицами требующих внимания к себе.

Эти Иуды, которые продают свои принципы и свою родину ради грязных монет. Они не стоят ни капли уважения, они - жалкие карлики от политики, которые готовы запятнать свою душу ради мимолетной выгоды. Они считают себя умными, но на самом деле они просто гнилые плоды, падшие с дерева человеческого достоинства.

Их действия наполнены лишь глубоким мраком эгоизма и алчности. Они готовы предать своих братьев и сестер, лишь бы насладиться кратковременным блеском денег и власти. Они безнравственны, они отверженцы, и вечный позор будет их единственной наградой, ибо нет прощения тем, кто под видом общественной деятельности пытается досконально выполнять приказы закулисных хозяев.

Их требования о наказании и санкциях против Азербайджана - это прямое доказательство их отсутствия любви к своей нации, к своему народу. Они становятся орудиями в руках тех, кто жаждет разрушения их собственной страны, и вместо того, чтобы защищать свое наследие, они предают его и плюют на него.

Эти сущности, которыми тайно манипулируют, словно пауки в своих паутинках, готовые пожертвовать всем и вся для достижения своих целей. Они тонут в бездне своего собственного эгоизма, не испытывая никаких угрызений совести за свои предательские поступки.

Их требования и заявления - это карикатура на забугорную политическую деятельность, их действия - запутанный лабиринт, из которого нет выхода. Они, словно субъекты безмолвного стада, выполняют все, что будет сказано. Сказано теми, кто держит их на привязи, платит и требует "активности".

Они пытаются маскировать свои деяния за фасадом благородства и высоких идеалов. Но под этим фасадом скрываются лишь пустота и порочность, подобно черной дыре, поглощающей все принципы правды, совести и действительности.

Их путь пролегает сквозь темные преисподние, где нет места для истины и справедливости. Они осуждены к бесконечному брожению в лабиринтах своей собственной предательской природы, лишенные надежды на искупление или прощение.

Они будут сожжены огнем своей собственной совести, и память о них останется в истории как о сброде, как о предателях, которые продали свою родину ради крохи.

В истории человечества отразилось множество примеров того, как политические интересы и эгоистичные стремления могут подорвать основы патриотизма. Однако, патриотизм - это не одно из первых чувств, которые появляются в сердце низких людей.

Но не только внутри страны мы сталкиваемся с угрозой предательства родины. Иногда некоторые эмигранты оказываются готовыми предать и предают свои корни ради личной выгоды. Это особенно актуально в контексте эмиграции, где некоторые люди, лишившись связи с родиной, начинают видеть ее как простой источник дохода.

Эти продажные представители эмиграции готовы предать все, что имеют, в обмен на сытую жизнь и беззаботное существование. Они забывают о своих корнях, о своей идентичности и о том, что их родина - это не просто место на карте, а часть их самих себя.

Это предательство родины среди эмигрантов часто маскируется под видом личной выгоды или "благополучия". Однако на самом деле это лишь демонстрация моральной слабости и недостатка самоуважения. Человек, который готов продать свои идеалы ради комфортной жизни, не заслуживает уважения ни перед собой, ни перед другими.

Такие имяреки, обосновавшиеся за границей, не ограничиваются простым уходом от проблем своей родины. Они активно используют свою позицию и влияние для того, чтобы служить интересам своих хозяев. Под предлогом политической или общественной деятельности они совершают мерзкие деяния, направленные на дискредитацию и разрушение своей родины.

Такие люди становятся инструментами в руках тех, кто стремится подорвать стабильность и независимость их "бывшей" родной страны. Они продают свои принципы и ценности ради мерзкой личной выгоды и тем самым становятся соучастниками в предательстве собственного народа.

Их деятельность часто маскируется под видом защиты прав человека, борьбы за свободу слова или демократические реформы. Однако их истинные цели становятся очевидными при ближайшем рассмотрении их действий.

В своей славной речи о свободе Джон Ф. Кеннеди напоминал: "Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны." Однако, сегодняшние некоторые представители мелкопоместной эмиграции, вроде А.Мухтарлы, вместо того чтобы служить интересам нации, ставят свои собственные амбиции выше интересов нации.

Патриотизм - это не пустой звук или миф, это идеал, который должен проникать в каждую клетку нашего общества.

Мы не можем позволить рабам мельких политических инстинктов и желаний выдавать себя за радетелей страны. Наша родина заслуживает лучшего, и мы обязаны отстаивать ее интересы, даже если это требует от нас жертв и труда.

Родина не должна просить, что можно сделать для нее. Она просит только того, кто может сделать.

Только не тех, что выносит себя на продажу...