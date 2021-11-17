Азербайджан и Россия не позволят Армении выйти из трехстороннего формата

Нынешняя ситуация демонстрирует, что любые шаги Армении в конфронтационном контексте будут получать самый жесткий ответ азербайджанской стороны. А учитывая то, что стратегическая инициатива принадлежит Азербайджану, его контрудары будут больнее, чем уколы Армении. Азербайджан всеми своими действиями - и на дороге Гёрус-Гафан, и в приграничной зоне демонстрирует, что принуждает армянскую сторону к перемещению в конструктивное русло. А именно - к подписанию мирного договора, выполнению пунктов трехстороннего заявления, открытию Зангезурского коридора, делимитации и демаркации границ.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов.

По словам политолога, провокации армянской стороны, которые начались с визита уже бывшего министра обороны на территорию Азербайджана, продолжились терактом в Дашалты, а также обстрелами наших позиций уже непосредственно с территории Армении и боестолкновениями на границе. Азербайджанская сторона реализовала превентивные меры, и все те пункты, с которых велись обстрелы, были нейтрализованы. Все происходящие в эти дни события очень показательны. В том смысле, что такие вот палки в колеса - это все, на что способна армянская сторона. Эти попытки пресекаются со стороны Азербайджана. И отсутствие ресурсов и пространства для маневров не оставляет армянской стороне никакого выбора.

"Нынешние попытки армянского руководства саботировать процесс имплементации пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года приведут к тому же результату, который постиг армянских военных недавно у озера Гарагель и накануне в Лачинском направлении. Ход всех этих событий показывает, что ни Россия, ни Азербайджан не позволят Армении выйти из трехстороннего формата. Второй год мира, конечно, начался не очень мирно. Но все те процессы, которые происходили в течение этого года, усиление позиций Азербайджана на всех фронтах демонстрируют, что хоть армянская сторона пока что неконструктивно относится к взятым на себя обязательствам, но выхода у нее практически нет. Те варианты, к которым она прибегала в течение года, никаких результатов не принесли", - сказал наш собеседник.

Никол Пашинян не сможет отказаться от договоренностей 10 ноября, однако, считает наш собеседник, есть попытка девальвировать трехсторонний формат Баку-Москва-Ереван с целью перенести обсуждение таких важных вопросов, как делимитация и демаркация границы, в формат Минской группы ОБСЕ. Это уже проглядывается в мотивах действий Пашиняна. В существующем формате сторонами взяты на себя обязательства, есть два заявления, сформированы уже несколько площадок трехстороннего взаимодействия - на уровне глав государств, межправительственной комиссии, генеральных прокуроров, спецслужб, духовных лидеров. И Пашинян пытается переместить обсуждаемые вопросы в формат Минской группы ОБСЕ, чтобы там активное участие принимали США и Франция, отметил эксперт клуба "Валдай".

Политолог также прокомментировал слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Россия считает важным продолжить усилия по линии Минской группы ОБСЕ, в первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач.

"Эти слова я бы не стал расценивать как согласие на возвращение в процесс Минской группы. Дело в том, что целый год Россия единолично решала гуманитарные проблемы армян Карабаха, а это определенные обязательства и немалые затраты. В этой сфере Россия готова поделиться своей монополией, чтобы привлечь какие-то финансы со стороны в решение гуманитарных и социально-экономических проблем местных армян. Но в решении важных задач геополитического характера она свою монополию никому уступать не собирается. Даже в рамках Минской группы. Поэтому ей очень важно, чтобы пункты, обозначенные в трехстороннем заявлении, выполнялись. Об этом же говорил на Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин. Все это нужно, чтобы быть на несколько шагов впереди партнеров по Минской группе. Если выполнения договоренностей не происходит, то партнеры Россию могут догнать, и Армения активно поможет, чтобы все вопросы вновь обсуждались в рамках этого формата.

Однако, повторю, потуги Еревана тщетны. Россия и Азербайджан не позволят Армении выйти из трехстороннего формата. И все сложные решения в итоге будут приняты, как бы они не были сложны", - заключил Фархад Мамедов.

Лейла Таривердиева