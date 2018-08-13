"Историческая призма": 1920 г. Как Вудро Вильсон и Армения проиграли Турции

29 мая - 1 июня 1920 года в Конгрессе США прошло обсуждение и голосование о предоставлении американскому правительству мандата над Арменией. Решение обратиться к президенту США взять мандат над Арменией было принято на конференции в Сан-Ремо (Италия), проходившей 19-26 апреля 1920 года. На этой же конференции был подготовлен проект будущего договора с Османской империей.

Идеалистический образ президента США Вудро Вильсона, притягательность его программы (14 статей) послевоенного устройства и особенно то обстоятельство, что США не вступили в войну с Османской империей, делали кандидатуру этой страны и его президента наиболее подходящей для роли арбитра в территориальном разграничении Армении и Османского государства.

Члены верхней палаты Конгресса собрались обсудить вопрос: разрешать или нет опеку над Арменией, в которую включали уже имевшуюся республику и основную часть четырех западных провинций Османской империи - Ван, Битлис, Эрзерум и Трапезунд, занятых в ходе Первой мировой войны русской армией и возвращенных турецкой стороне положениями Брест-Литовского договора. Вместе с запросом Президента США В. Вильсона от 24 мая 1920 г. Сенат рассмотрел заменяющую резолюцию, написанную председателем Комитета по международным отношениям верхней палаты Г. К. Лоджем. Она несла в себе отказ на мандатную просьбу В. Вильсона.

Дебаты последнего дня, 1 июня, содержат немало полезной информации. В последний день слушаний, когда состоялось завершающее голосование, дискуссию вел вице-президент страны Т. Р. Маршалл. А начал ее сенатор-демократ Ч.С.Томас. Оратор указал на пестрый состав населения в планируемой зоне мандата, военные действия Армении с Азербайджаном и сложности с Грузией, проблемы коммуникаций и военной угрозы: "Вычленение Республики Армения неизбежно спровоцирует расовые и географические разногласия в огромных размерах". Не случайно американский генерал Дж. Г. Харборд, пройдя осенью 1919 г. по заданию Парижской конференции от Аданы до Иревана (его отчет представили Конгрессу только 13 апреля 1920 г.), оговаривает успех мандата одновременным контролем над Стамбулом, Анатолией и Закавказьем.

Ч.Томас напомнил также о противодействии турецкой стороны, которая наверняка будет вести борьбу против любых территориальных разделов - как уже состоявшихся, так и планируемых. Он напомнил, что к этим военно-политическим факторам добавились большевики, захватившие Баку, Батум и проникнувшие на север Персии. Следовательно, армянский мандат будет стеснен со всех сторон, а его неудача нанесет урон американскому престижу. Мало того, следует ожидать "активного или пассивного противодействия любой нашей политике" со стороны всех ведущих держав. Сенатор говорил также о расходах на содержание оккупационных войск, исходя из докладов Дж. Харборда и бригадного генерала его военной миссии Дж. В. Х. Мосли. Поэтому Ч.Томас предпочитал вернуться к политике изоляции его страны от заокеанских проблем, желал заниматься внутренними проблемами своей не разрушенной, а обогатившейся в ходе войны державы. Сенатор не хотел крупных политических столкновений как с недавними союзниками в Европе, так и с противниками.

Вслед за Томасом слово взял его однопартиец-демократ Дж. Т. Робинсон. Он говорил о европейских партнерах, способных защитить армян, "не подвергая себя серьезной опасности". Вашингтон вполне мог обратиться в Париж и Лондон для совместных действий. Далее Дж. Робинсон уточнил, что обращение В. Вильсона к Конгрессу от 24 мая было просто поиском поддержки и не является призывом в пользу идеи прямого военного вторжения в Закавказье. В то же время Дж. Робинсон привел оценку генерала Дж. Мосли: "Мандатарию придется финансировать эту ситуацию до тех пор, пока условия не наладятся и можно будет увеличить местные, очень легкие в прошлом налоги, чтобы покрыть мандатные расходы. Весь мандат, несомненно, можно сделать самоокупаемым". А поскольку Дж. Харборд тоже назвал мандат "наилучшим способом контролировать ситуацию...", выступавший сенатор обратился к коллегам с призывом, "чтобы Соединенные Штаты не колебались и приняли эту задачу, сколь бы гигантской она ни была". Далее Дж. Робинсон, чтобы вызвать у сенаторов чувство сострадания к армянам, говорил о гуманности и христианской цивилизации.

Затем на трибуну поднялся республиканец Ф. Б. Брандеджи. Он занялся картой, предоставленной генеральным штабом его страны. Смысл ее демонстрации состоял в том, что, в отличии от Англии и Франции, которые обладали мандатами, контролирующими огромные территории в Азии и Африке, США получили от своих союзников "вежливое маленькое приглашение финансировать и защищать войсками крошечную Республику Армения, занятие которой обойдется в несколько миллионов долларов ежегодно и потребует постоянных полицейских сил в 25 тыс. американских служащих". В случае же социального взрыва или же столкновения с турками или курдами США придется нарастить его численность, чтобы победить в любой схватке. Но самое интересное, как отмечал Брандеджи, "США должны были действовать по Уставу Лиги Наций, не состоя в этой организации. Не состоя в этой организации, В. Вильсон просил отвергнувших ее законодателей принять мандат из ее рук, а потом отсылать ей отчеты. Может ли международное сумасшествие зайти еще дальше?". Поэтому, сравнивая Армению с иными странами, Ф. Брандеджи предложил упростить формулировку В. Вильсона от 24 мая и добавил: "Я сам не стану поддерживать эту поправку".

Его позицию подхватил другой республиканец Дж. М.Маккормик. Сенатор напомнил из истории антиармянскую политику британских премьер-министров У. Гладстона и Б. Дизраэли, Д. Ллойд Джорджа и замминистра иностранных дел Великобритании Р. Сесиля, Берлинский конгресс и Сан-Стефанский договор от 3 марта 1878 г., а также Кипрскую конвенцию.

Затем сенатор обратился к уже упомянутой карте: "... Так почему же, мандат на богатую нефтью Месопотамию, чьи низины вытеснят американский хлопок с европейских рынков, не предложили Соединенным Штатам вместе с Арменией? Может быть, потому что другая держава хотела вытеснить американский хлопок с рынков Европы; потому что другая держава хотела использовать нефтяные запасы центральной Азии, чтобы обеспечить монополию на нефтяные поставки в мире?".

Маккормик недвусмысленно давал понять, что европейские дипломаты стремятся вовлечь в противостояние всю силу американских подразделений, чтобы не позволить "если русские армии спустятся, чтобы восстановить земли, которые уже принадлежали им по завоеванию; а еще, чтобы защищать от России британские интересы в Персии".

На этом этапе в дискуссию вступил сенатор-республиканец И. Л. Ленрут. Он полагал, что прямое разрешение принять мандат сопряжено с правом В. Вильсона задействовать 60 тыс. солдат и потратить от 277 до 756 млн. долл. Его опасения усилил демократ М. Х. Смит. Тот полагал, что при вторжении Советской России в западную часть Закавказья США должны будут задействовать до миллиона военных. Соглашаясь, И. Ленрут уточнил: "...в таком случае мы были бы вовлечены в войну всемирных размеров, имей мы мандат на Армению". Таким образом, И. Ленрут, не хотел вмешательства США в европейские дела и отвергал мандатные обязательства.

С этого момента в обсуждение вступил главный противник В. Вильсона - сенатор Г.Лодж. Он разделял мнение предыдущего оратора о возможной помощи Иревану и без США. Г.Лодж не хотел посылать национальную армию в неизвестном количестве на неизвестный срок в непредсказуемые конфликты и нести при этом неизвестные бюджетные расходы. Разделил приведенные возражения и следующий участник эстафеты - демократ Э. Помирин, выступив против необоснованно больших расходов для армянского мандата и пообещав голосовать против него.

На это откликнулся сенатор-демократ Т. Уолш: "Не будем забывать, что необходимый воинский контингент можно набрать на месте. Так поступают Англия, Франция, Бельгия. Техническое обеспечение жителей Иреванской республики может свести долю американцев только к офицерам и советникам. И, конечно, следует уяснить: сколько доходов можно набрать налогами с населения, чтобы сделать мандатное управление окупаемым".

Т. Уолш выражал уверенность в том, что местные налоги с лихвой покроют административные расходы по опеке. Cам сенатор был готов к прямому сбору налогов или к контролю над уже признанной де-факто Республикой Армения, включая ее министерство финансов. В завершение долгой речи политика-демократа прозвучало: "Я не готов голосовать, ... чтобы мы приняли мандат над Арменией, но я не готов голосовать и другим образом - чтобы мы отказались принять мандат, при любых сроках и условиях".

По итогам обсуждения на повестке дня оказалось сразу несколько резолюций. Первым Сенат перешел к резолюции сенатора-республиканца Ф. Брандеджи, позволявшей В. Вильсону взять мандат. В ходе голосования формулировка Ф. Брандеджи получила 12 голосов "за", 62 - "против" и 22 воздержавшихся.

Далее последовала резолюция сенатора-демократа Г.Хитчкока, позволявшая экономические меры. Она набрала 34 голоса "за", 41 - "против" и 21 воздержавшегося. Третьим на голосование была поставлена резолюция демократа В. Г. Кинга, который призывал к сотрудничеству США с европейским блоком союзников и всеми державами Лиги Наций в деле защиты политической независимости и территориальной целостности подмандатного государства. Ее поддержали 28 человек, 46 были против и 22 воздержались.

В завершение, вице-президент страны Т. Маршалл поднял резолюцию главного противника В. Вильсона - Г. Лоджа, в которой Конгресс отказывался удовлетворить президентскую просьбу от 24 мая 1920 г. Окончательное голосование зарегистрировало 52 сторонников отказа, 23 готовых на мандат и 21 воздержавшегося. Таким образом, по итогам голосования Конгресс не поддержал мандат США на Армению.

Интересную мысль относительно последующих шагов союзников по вопросу об Армении высказал английский премьер-министр Д. Ллойд-Джордж: "С того момента, как Америка отбросила всякую мысль о принятии мандата на Армению, я сильно сомневался в возможности создать и сохранить независимое армянское государство от моря до моря. Всякое решение, осуществление которого потребовало бы военных операций в самом сердце Малой Азии, означало серьезную и длительную утечку ресурсов союзников. На мой взгляд, не могло быть и речи о том, чтобы союзники ввязались в войну во внутренней Анатолии".

10 августа 1920 года страны Антанты заключили в Севре (Франция) с Османской империей мирный договор, в который были включены статьи, касающиеся вопроса передачи Армении Битлиса, Эрзерума, Вана, Трапезунда, а также решения путем двусторонних соглашений границ Армении с Азербайджаном и Грузией.

Не получив помощи в живой силе от стран Антанты, правительство Армении решило самостоятельно провести границы, обещанные ей по договору. Однако в результате начавшегося в конце сентября 1920 года военного конфликта с национальным турецким правительством, под контролем которого находились обещанные армянам анатолийские провинции, Армения потерпела тяжелое поражение. При этом Армения не сумела установить контроль не только над указанными в Севрском договоре территориями Османской империи, но и потеряла районы Карсской области, переданные под её управление англичанами в мае 1919 года. Лишь вмешательство большевистской России и советизация позволили Армении сохранить территории в границах, установленных Батумским договором 1918 года.

По 10 пункту Александропольского договора, заключенного 2 декабря 1920 года с правительством Мустафа Кемаля, бывшее дашнакское правительство отказывалось от условий Севрского договора. Согласно 2 пункту Карсского договора между Турцией и тремя советскими республиками Южного Кавказа от 13 октября 1921 года новое коммунистическое правительство Армении также брало на себя обязательство признать новые границы Турции и не признавать никаких международных актов, не признанных национальным правительством Анкары. Последнюю точку в истории Севрского договора положила Лозаннская конференция 1923 года. Лозаннский договор установил новые границы Турции, юридически оформив распад Османской империи и закрепив территорию Турции в её современных границах. Договор провозглашал мир между Турцией и державами Антанты. Турция сохранила за собой территории, отторгнутые от нее по Севрскому мирному договору 1920 года.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана