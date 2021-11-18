Пашинян назвал предложения России по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми

Предложения Минобороны России по началу подготовительного этапа демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы приемлемы для Еревана. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С мая РФ внесла три предложения по демаркации и делимитации границ Армении и Азербайджана. Все три предложения были приемлемы для нас. После моего вчерашнего заявления Минобороны РФ внесло предложения по подготовительному этапу демаркации и делимитации. Хочу еще раз подтвердить, что эти предложения для нас приемлемы", - отметил он и дал указание главе Минобороны Армении Сурену Папикяну уточнить детали с российским коллегой Сергеем Шойгу.