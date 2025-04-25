Настоящий геноцид был совершен в Армении против азербайджанцевz

В связи с 24 апреля, которого армянство ждет каждый год с большим нетерпением и радостным предвкушением, армяне всего мира по традиции запустили кампанию "нового геноцида". Надуманный "геноцид 1915 года" им больше не интересен. Это отработанный материал, который не дал желаемых результатов. Безумная интерпретация событий в Османской империи не принесла армянству особых дивидендов, несмотря на практически полную поддержку их фантазий в мире. Оказалось, что даже такая поддержка - ничто, если свои вопли нечем подкрепить, помимо собственных выдумок.

Все, что армянство могло выжать, оно выжало. Теперь все надежды сосредоточены на "геноциде армян" 2023 года. Обвинения в "этнических чистках" - это уже пройденный этап, сегодня армянство и его поклонники обвиняют Азербайджан в "геноциде".

К сожалению, ХХ век запомнился многими тяжелыми событиями для разных народов. Несмотря на прогресс человечества, массовые расправы и этническая ненависть продолжали оставаться одной из основных бед. Но среди жертв этих преступлений нет армянского народа, как бы пропаганда не старалась втиснуть его в рамки многострадальности. Несколько десятилетий мир лелеет миф о "геноциде армян", в то время как никто не хочет даже заговаривать о реальном геноциде, совершенном как раз "многострадальными". Реальной жертвой этнических чисток и геноцида на протяжении более чем ста последних лет был азербайджанский народ.

"Азербайджанцы не раз за последнее столетие переживали массовые депортации, этнические чистки и геноцид. Я, как азербайджанец Армении, знаю об этом, к сожалению, не из книг и газет, а на практике", - сказал в беседе с Day.Az директор аналитического центра "Иреван" Сохбет Мамедов.

По его словам, азербайджанцам Армении пришлось пережить последствия зарождения "карабахского движения" и трагедии, которые обрушились на головы коренных жителей этих территорий. Так называемое "карабахское движение" сопровождалось многочисленными злодеяниями в отношении азербайджанского населения, и эти преступления не должны оставаться безнаказанными, считает Мамедов.

"На днях, давая показания в бакинском суде, Аркадий Гукасян назвал имя Сержа Саргсяна как одного из организаторов геноцида в Ходжалы. В истории были примеры, когда лидеры страны привлекались к ответственности за геноцид и резню. Но Саргсян, Кочарян и прочие преступники прекрасно живут и не слышат в свой адрес со стороны мирового сообщества ни слова осуждения. Список этих преступников, считаю, должен быть дополнен именем Левона Тер-Петросяна, под руководством которого были совершены многие преступления против азербайджанцев Армении и Карабаха. Хотя до последнего времени его ошибочно считали самым разумным из армянских лидеров, недавно выставленное в соцсетях блогером Альбертом Исаковым видео выдало этого деятеля с головой. Он сам своим языком признался в преступлениях против азербайджанского народа, в этнических чистках азербайджанцев в Армении. И приветствовал эти преступления", - сказал Мамедов.

В результате этнических чисток, отметил он, произошла фактическая ликвидация азербайджанского населения Армении, сопровождавшаяся убийствами, насилием, потерей собственности.

Наш собеседник подчеркнул, что до 1988 года азербайджанцы были вторым по численности этносом в Армении. Согласно переписи 1979 года, в Армении проживало более 160 тысяч азербайджанцев. Однако ныне покойный историк Исрафил Мамедов, тоже беженец из Армении, утверждал, что эта цифра была сильно занижена, а на самом деле численность азербайджанцев составляла в этой республике более 200 тысяч. И это несмотря на неоднократные этнические чистки и резню, устраиваемые для "очистки" Армении от коренного населения.

"С началом конфликта, одним из активистов которого был лидер АОД Левон Тер-Петросян, мы, азербайджанцы, стали жертвами армянского национализма. Процесс этот начался осенью 1987 года, а вовсе не в 1988 году, как "ответ на Сумгайыт". Мы не забудем события в Гафане, где тысячи людей, подвергшихся насилию, пыткам и депортации, были вынуждены бежать в Азербайджан. "Голубь мира" Тер-Петросян был одной из ключевых фигур и до избрания его президентом. Он был активистом движения "Карабах", продвигавшего идею моноэтнической Армении. Он был одним из тех, благодаря кому была осуществлена давняя армянская мечта - Армения только для армян. При нем, уже в качестве президента, был полностью завершен процесс этнической чистки. Как он сам заявлял, была осуществлена 600-летняя мечта армян - Армения была полностью очищена от чуждых наций. Обратите внимание, Тер-Петросян с гордостью заявляет, что "эта проблема решена", имея в виду азербайджанцев", - сказал Сохбет Мамедов.

Преступления, совершенные против азербайджанцев в Армении, по его словам, подпадают под несколько международных актов сразу. Конвенция ООН о предупреждении преступлений геноцида от 1948 года. В Армении имела место именно умышленная ликвидация этнической группы посредством убийств, насильственных депортаций и уничтожения азербайджанского культурного наследия. Согласно Женевской конвенции 1949 года, "принудительное изгнание гражданских лиц на основе их этнической принадлежности является военным преступлением". Римский статус Международного уголовного суда от 1998 года гласит, что этнические чистки считаются преступлением против человечности и подпадают под юрисдикцию МУС. Европейская конвенция по правам человека указывает, что массовые убийства и насильственное выселение нарушают права человека и могут стать основанием для рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

"Все эти преступления были совершены против азербайджанского народа в Армении и на оккупированных ею территориях Азербайджана. Мир не хочет ничего об этом слышать, но мы не будем молчать. Международным организациям и политикам не нравится, когда в ответ на требования вернуть в Карабах армян Азербайджан поднимает вопрос возвращения азербайджанцев в Зангезур. Ничего, пусть привыкают слышать правду. Я не хочу, чтобы меня считали жертвой и жалели. Я лишь хочу, чтобы виновные в этнических чистках и геноциде азербайджанского народа услышали хотя бы слова осуждения в свой адрес. Я, как человек, подвергшийся насилию, вынужденный покинуть родину моих предков, имею право требовать, чтобы Левон Тер-Петросян, Серж Саргсян, Роберт Кочарян и другие негодяи предстали перед международным судом как организаторы этнической чистки против моей семьи и моих соотечественников", - сказал директор аналитического центра "Иреван".

Лейла Таривердиева