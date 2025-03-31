Автор: Лейла Таривердиева

31 марта отмечается трагическая дата - День геноцида азербайджанцев. Приурочен он к резне, устроенной дашнаками в Баку, но в реальности геноцид азербайджанского народа начался гораздо раньше. Едва появившись на Южном Кавказе, армянство принялось расчищать для себя пространство обитания. Пришельцы не только начали заселять азербайджанские земли, они поставили цель завладеть ими и владеть единолично.

Ранее, на совещании по проблемам транспорта, коснувшись вопроса Зангезурского коридора, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Армения должна выполнить наши требования, и при этом необходимо учесть, что в ноябре 1920 года советская власть отобрала у нас Западный Зангезур и совершила преступление против азербайджанского народа. "Это было не первое и не последнее преступление... Мы не забыли и не забудем Зангезур", - заявил азербайджанский лидер.

У армянства скопилось огромное количество долгов перед азербайджанскими народом. Зангезурский коридор был бы для соседей шансом хотя бы частично их выплатить. Зангезурская земля хранит память о страшных деяниях армянских националистов, оставивших кровавый след в истории Кавказа. Наверное, потому армянскому народу нет нормальной жизни на этой земле, где были совершены тысячи преступлений против человечности. Тогда это еще не называли словом "геноцид", но это был настоящий, истинный геноцид, совершенный во имя бредовой идет "от моря до моря".

Совершим краткий экскурс в трагическую историю Западного Зангезура. Архивы сохранили достаточно свидетельств зангезурского геноцида.

С весны 1906 года Зангезурский уезд превратился в один из очагов широкомасштабного армянского террора против азербайджанского населения. В связи с этим, прокурор Тифлисской судебной палаты Кукуранов отмечал в своем рапорте: "...Многие селения превращены в развалины, жители частью разбежались, а частью перебиты, и тела их предаются земле войсками, причем на трупах сплошь и рядом видны следы изуверства армян". Летом того же года зангезурская резня, как пишут историки, приняла громадные масштабы. Разворачивая террор в Зангезуре, дашнаки преследовали цель уничтожить мусульманские села, расположенные между Зангезуром и Нахчываном, чтобы объединить свои вооруженные отряды, действовавшие в этих двух регионах.

Резня азербайджанцев в Зангезуре началась с сентября 1905 года, когда тысячи вооруженных армян совершили "рейд" по десяти азербайджанским селам. Села были полностью сожжены, имущество сельчан разграблено, а уцелевшие жители укрылись в лесах и горах. Власти вмешались только тогда, когда азербайджанское население, не дождавшись справедливости, стало нападать на армянские села. Результат вмешательства властей не помог восстановлению справедливости. Скорее наоборот. Армянам было возвращено их имущество, а расцененные как виновные азербайджанцы - арестованы. При этом не был наказан ни один армянин, как не было возвращено и имущество, награбленное армянами в азербайджанских селах.

Не иначе как предательством царских властей можно назвать трагическую историю азербайджанского села Катар, в котором располагались медные рудники и на которое армяне давно положили глаз. 1 августа 1906 года армяне окружили село и начали обстрел. Находившиеся в Катаре царские чиновники переехали в соседнее армянское село и наблюдали за трагедией со стороны, оставив мирных людей один на один с вооруженными дашнакскими бандами. После десяти дней героического сопротивления, село было захвачено, а его население вырезано. В захвате села Катар, как свидетельствуют историки, принимали участие и казаки.

По данным архивных источников, со 2 по 24 августа 1906 года армянами были опустошены и уничтожены многие азербайджанские села Зангезурского уезда. В целом за два года жертвами армянского разбоя стали около 50 азербайджанских сел. Ко времени советизации Армении Зангезур был основательно "очищен" от коренного населения.

Бежав из Нахчывана от турецких войск в 1918 году, кровавый Андраник перекинул свою деятельность по уничтожению коренного населения региона в Зангезур и Карабах. Его появление вдохновило местных армян, развернувших террор против азербайджанского населения. В сентябре того же года в Зангезуре были разгромлены десятки мусульманских сел и убиты более 500 человек. После прибытия 22 ноября 1918 года банд Андраника в Герус здесь было разгромлено 30 мусульманских селений.

Английская миссия, скажем так, курировавшая регион в тот период, делала вид, что хочет примирить стороны. Однако, как писал член парламента АДР Джалил бек Султанов, "англичане под видом оказания помощи отряду Андраника платят жалования всем вооруженным армянским отрядам, действующим в Зангезурском уезде". Как видим, то, что началось в конце 80-х годов, и то, что происходило в последующие тридцать лет, было лишь продолжением сценария, который писали державы, вырывая друг у друга ручку.

Как свидетельствуют архивные документы, во время нападений на азербайджанцев Зангезура, армяне "их зверски вырезали без различия пола и возраста, издевались над трупами". Премьер-министр АДР Фатали Хан Хойский отмечал, что цель Андраника - ""очистить" Зангезур и Шушу от мусульманского населения и оторвать эти "куски" от живого тела Азербайджана".

Основные итоги кровавых акций банд Андраника в регионе нашли отражение в материалах Чрезвычайной следственной комиссии, созданной в июле 1918 года и действовавшей до апреля 1920 года. На основе показаний свидетелей и по официальным документам комиссией было установлено, что только в конце лета и осенью 1918 года в Зангезурском уезде было разрушено и уничтожено 115 мусульманских селений. По всем перечисленным селениям было убито и покалечено 3257 мужчин, 2276 женщин и 2196 детей. Около 50 тысяч азербайджанцев остались без крова и стали нищими.

В декабре 1920 года между РСФСР и Арменией был заключен договор, по которому Зангезур закреплялся за Армянской ССР. Отметим, что сам Азербайджан участвовать в разделе его территорий никто не приглашал. Довершив дело предшественников, отряды Нжде приняли меры для полной арменизации Зангезура путем вырезания и изгнания азербайджанского населения. Захватив Зангезур, банды Нжде уничтожили остатки армянского населения, тех, кто выжил после геноцида, учиненного Андраником.

На начало 1916 года, несмотря на массовую резню азербайджанцев, азербайджанское население все еще составляло большинство в Зангезуре. Из общей численности жителей уезда в 226398 человек азербайджанцы составляли 119705 (52,8 процента), армяне - 101055 (44,6 процента). Андраник, а затем Нжде "исправили" положение. По данным сельскохозяйственной переписи 1922 года, население отошедшей Армянской ССР части Зангезурского уезда насчитывало 63 533 человек, в том числе 56 886 (89,5 процента) армян, 6 464 (10,2 процента) азербайджанца, называвшихся в документе "тюрко-татарами"...

Как сказал в одном из своих выступлений Президент Азербайджана, "мы этого не забыли, азербайджанский народ этого не забыл. Мы не забыли и не забудем Зангезур. Еще раз говорю, у нас нет территориальных претензий к Армении. Однако Армения должна выполнить свои обязательства, предоставив беспрепятственный проезд из Азербайджана в Азербайджан".

Было бы несерьезно ожидать от соседей раскаяния. Никто этого и не ждет. Если даже они попросят прощения за свои преступления, руководствуясь страхом или выгодой, это раскаяние не будет искренним. Потому что армянским народом, к сожалению, все еще руководят ненависть и мифы. Лекарство от этой напасти соседям придется искать самим и внутри себя.