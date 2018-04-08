"Историческая призма": 1906 год. Как Зангезур был "очищен" дашнаками от азербайджанцев

Одним из регионов Северного Азербайджана, где дашнаки намеревались за счёт террора против мусульман образовать сплошную территорию для будущего армянского государства, являлся Зангезурский уезд Елизаветпольской губернии. Во второй половине 1905 г. армяно-азербайджанская резня в Зангезуре проявлялась в локальных и несистематических взаимных нападениях на сёла, грабежах, обстрелах дорог. Армянами было разорено несколько сёл, убиты, ранены, пленены мирные жители.

26 и 27 сентября 1905 г. до 2 тыс. армян напало на 10 азербайджанских деревень Зангезурского уезда, которые были полностью сожжены. Часть жителей, спасаясь, укрылась в лесах. Нападения армян происходили при полном попустительстве зангезурского уездного начальника М. Б. Авалиани.

Начавшаяся в августе 1905 г. резня в Зангезурском уезде, завершилась в октябре. Прибывший в уезд елизаветпольский генерал-губернатор В. С. Такайшвили смог примирить враждующие стороны. Согласно его докладу, за время двухмесячной зангезурской резни пострадало 5 армянских и 10 азербайджанских селений. Армянам, благодаря уездному начальнику М.Б. Авалиани, было возвращено награбленное имущество и виновные азербайджанцы арестованы, в то время как со стороны армян никто не получил наказания и азербайджанцы не были удовлетворены материально.

С весны 1906 г. Зангезурский уезд вновь превратился в один из очагов широкомасштабного армянского террора против азербайджанского населения. В связи с этим, прокурор Тифлисской судебной палаты Ф. С. Кукуранов отмечал в своём рапорте: "...Многие селения превращены в развалины, жители частью разбежались, а частью перебиты, и тела их предаются земле войсками, причём на трупах сплошь и рядом видны следы изуверства армян". Прокурор констатировал также бессилие местной администрации и фактическое хозяйничание в уезде дашнаков: "Пока русская власть совершенно подавлена и весь уезд подчинён армянам, на стороне которых сильно терроризированная администрация и даже отчасти войско, которого к тому же недостаточно".

Параллельно с массовыми убийствами азербайджанского населения, армяне в лице партии "Дашнакцутюн" развернули террор против влиятельных представителей азербайджанской общины Зангезура. В частности, при расследовании полицией дела об убийстве выборных от общества членов примирительной комиссии Гаджи бека Мелик-Шафиева и Моллы Гаджи Мир Абдулазим оглу, выяснилось, что оно совершено у армянского селения Бых членом местного комитета "Дашнакцутюн" по кличке "Пето" в соучастии с тремя армянами, приютившимися и укрываемыми в названном селении.

Летом 1906 г. зангезурская резня приняла громадные масштабы. Разворачивая террор в Зангезуре, дашнаки преследовали цель уничтожить мусульманские сёла, расположенные между Зангезуром и Нахчываном, чтобы объединить свои вооружённые отряды, действовавшие в этих двух регионах. После поражения в августе 1905 года в Шуше, дашнаки собрали рассеянные по Джеванширскому и Джебрильскому уездам силы и сконцентрировали их в армянских сёлах Зангезурского уезда Барабатум и Чекедек. Целью этого плана был захват стратегически важного пункта - селения Катар, в котором добывалась медь и были устроены медные рудники.

Подробное описание трагических событий в Зангезурском уезде и в частности в селение Катара дает в своей работе "Кровавые годы" выдающийся азербайджанский писатель Мамед Саид Ордубади. Работа автора, изданная в 1911 году, является одним из полных и обобщающих источников по истории событий 1905-1906 годов в различных регионах Елизаветпольской губернии, написанная автором по горячим следам событий, многочисленных показаний свидетелей и 245 писем корреспондентов.

Трагические события в Катаре начались, как и во всех предыдущих эпизодах межнациональных столкновений, с армянской провокации. 29 июля 1906 г. армянами был убит Сафияр бек - доверенное лицо одного из зангезурских беков. Это убийство вызвало естественную в условиях многолетней взаимной вражды реакцию азербайджанцев: они атаковали рынок, убили одного армянина и подожгли один опустевший рудник. Воспользовавшись ожидаемой реакцией, дашнакские отряды напали на торговые лавки мусульман, уничтожив их, а затем начали преследовать спасавшихся бегством. Армянами было убито шесть мусульман.

Описываемые события показали, что армяне были заранее подготовлены к боям, хорошо организованы и вооружены. Подтверждением этому служит следующий факт. В тот же день, когда армяне разрушили рынок в Катаре - 29 июля, они напали ещё на шесть азербайджанских селений и захватили их. Сёла Кархана, Лов, Халадж, Салдашлы, Инджевар, Дашнов были разрушены дашнакскими боевиками, а жители-мусульмане вынуждены были искать укрытия в соседнем селе Катар, либо в горах и лесах.

Наиболее драматические события в селе Катар произошли в начале августа 1906 г. 1 августа армяне окружили село и начали обстрел. Положение жителей-азербайджанцев усугублялось тем, что Катар был со всех сторон окружён армянскими сёлами, что фактически делало невозможным спасение. В таких условиях единственным способом остановить натиск армян были решительные действия против них полиции и казаков.

Однако события в Катаре наглядно и уже в очередной раз подтвердили не только их бездействие, но и открытую поддержку армянам. В частности, когда один из полицейских чинов обратился к приставу Сахарову со словами: "Вы же видите, что мусульман обстреливают. Нельзя ли вызвать находящихся на окраине села казаков, чтобы они защитили их?", тот ответил: "Я не могу защищать мусульман, не видишь разве, какой огонь ведут армяне?". Цинизм Сахарова проявился и тогда, когда он отказал старейшинам кочевых племён, переселившихся в Катар, в просьбе дать возможность уйти из села под защитой войск. Позднее же пристав, мировой посредник и казаки перешли в армянское село Барабатум, оставив, фактически, катарцев один на один с дашнаками.

Осада и обстрел армянами Катара продолжались до 9 августа. Благодаря стойкости защитников села, дашнакам в течение более 10 дней не удавалось захватить его. Село было захвачено армянами 9 августа 1906 года в результате наступления, поддерживаемого казачьими частями. Местное мусульманское население было вырезано, а выжившие спаслись бегством и укрылись в соседнем селе Келледаг.

М.С.Ордубади в своём описании последнего дня селения Катар приводил рассказ очевидца, который 9 августа тайком пробрался туда из села Халадж: "Когда я, пройдя рудничный рынок, приблизился к Катару, мне открылась страшная картина. Над селом клубился дым, Катар был окутан туманом. Нигде не было видно ни огонька, даже вспышки спички. Не слышны были голоса ни животных, ни людей, окутанное мраком село было погружено в кошмарное безмолвие. Изредка оттуда доносились какие-то звуки, похожие на плач грудных детей, что говорило о том, что жители Катара не спят. Иногда до меня доносились причитания, сводившие меня с ума. Печальные звуки плача в кромешной тьме растворялись в этом безмолвии природы, и эхо их разносилось вокруг. Казалось, горы, окружающие село, как коленопреклонённые родители, стонали, оплакивая погибших сыновей. Я долго слушал в темноте наступающего утра страшные, душераздирающие причитания матерей, я был удивлён и подавлен, но ещё более - охвачен страхом и ужасом, хотя против своей воли продолжал идти. Может быть, на звуки причитаний? Не знаю! Но хоть я и шёл, страх всё сильней овладевал мною. Наконец, я дошёл до оставленных без защиты укреплений мусульман. Здесь всё ещё валялись вперемешку пустая посуда от воды, пустые ящики для патронов. Я чувствовал сильный запах пороха, впитавшийся в камни. Увидев вдалеке армян, готовых захватить село, я побежал через горы в деревню Келледаг".

После разгрома Катара дашнакские отряды перешли в наступление в направлении сёл Охчу и Шабадин. Бои, продолжавшиеся с 9 по 12 августа 1906 года, завершились для армян неудачно: жителям Охчу не только удалось отстоять село, но и обратить противника в бегство. Отступив в село Гиджалан, армяне стали строить там укрепления и готовиться к обороне. Однако Гиджалан был захвачен отрядами азербайджанской самообороны.

На помощь дашнакам пришли подкрепления из соседних сёл Зангезура, что сразу же принесло перевес в силе. 14 августа армяне овладели горными вершинами, окружающими Охчу и Шабадин. Азербайджанские силы самообороны вместе с мирными жителями вынуждены были отступить, осознавая безысходность сопротивления превосходящим силам противника. Однако, укрывшись в соседнем селе Саггарсу, они были настигнуты армянами, которые учинили здесь кровавую расправу. Как пишет Ордубади, "после того, как искавшие убежище в Саггарсу мусульмане частью были убиты, а частью бежали, Молла Гасан Эфенди с оставшимися женщинами, взяв в руки Коран, вышел навстречу армянам и во имя Корана стал просить их о пощаде. Однако кровожадные дикари, не почитающие ни Корана, ни Евангелия, всех их зверски убили. Затем подожгли бывшие при Мулле Гасане Эфенди несколько экземпляров Корана и других священных книг и нацепили их, как факелы, на острия штыков".

Военную помощь жителям зангезурских сёл Охчу и Шабадин оказали отряды добровольцев, собранные в Ордубаде. По сообщению Ордубади, около 1800 вооружённых человек выступили в середине сентября из Ордубада и начали бои с армянами. В разгар боёв подошли правительственные войска, отсутствующие на протяжении всего времени кровопролитных столкновений. При поддержке ордубадцев и под защитой правительственных войск жители Охчу и Шабадина вернулись в разрушенные сёла.

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Подтверждением зверств, учинённых армянами в Зангезуре, служат воспоминания русского офицера Владимира Вадина, опубликованные в 1907 г. Воспоминания, написанные после посещения Карабаха, пронизаны симпатией к армянам и презрительным отношением к мусульманам. Проводником В. Вадина был дашнак Сако, признававшийся офицеру, что он сжёг в Зангезуре 12 сёл, убивая и истязая азербайджанское население. Заключая свой рассказ вопросом "Разве это люди?", армянский головорез следующим образом выражал ненависть к убитым мусульманам: "разбой у них считается героизмом, кровавая месть - долгом, наука и школа - пустым, ничего не говорящим звуком".

По данным архивных источников, со 2 по 24 августа 1906 г. армяне истребили значительное количество мирного мусульманского населения Зангезурского уезда, полностью уничтожив следующие селения: Шабадин, Охчу, Аткиз, Пирдавдан, Кярхана, Катар, Хададж, Инджевар, Чуллу, Зурул, Фараджан, Емазли, Гуман, Кёллу, Саналу, Метназар, Калабойни, Мегрулу, Моллану, Танзавар, Агванлу, Хаштан, Фридунбек кишлаги. В общем, по официальным источникам, в столкновениях 1905-1906-го гг. в Зангезурском уезде Елизаветпольской губернии пострадало 49 селений

Последствием зангезурской резни стал массовый исход мирного мусульманского населения. Около тысячи беженцев из уезда прибыли в Ордубадский участок Нахчыванского уезда. По описанию прессы, эти несчастные люди ужасно бедны и в своих лохмотьях дрожат от холода, а вид этих голых и голодных беженцев сильно возбуждает мусульманское население. Тяжёлое положение азербайджанцев Зангезурского уезда усугубилось в декабре 1906 г., когда в селениях Шамб, Дондурлу и Кубатоглу вспыхнула эпидемия голодного, сыпного и брюшного тифа. Население испытывало острую потребность в медицинской и продовольственной помощи.

Таким образом, зангезурская резня заняла одно из трагических мест в истории армяно-азербайджанского конфликта 1905-1906 гг. Несмотря на отсутствие точных статистических данных о количестве жертв этой резни и довольно скудный фактический материал для её описания, имеющиеся в нашем распоряжении источники создают довольно чёткое представление о масштабах армянского террора, учинённого против азербайджанского населения Зангезурского уезда в 1906 г.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана