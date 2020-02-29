28 февраля - большой праздник для Армении. Каждый год в этот день армянское общество, диаспора, лоббисты, как говорится, одеваются во все новое и наполняются каким-то нездоровым торжеством. По значимости для армянской пропаганды события в Сумгайыте почти что приравнены к мнимому "геноциду армян", каждая годовщина которого тоже отмечается армянством пышно и шумно, так, чтобы услышал весь мир.

Накануне МИД Армении выступил с заявлением, которое показало, что Ереван не намерен прислушиваться к голосу разума и объективно воспринимать реалии недавнего прошлого. Соседи также намерены продолжать навязывать миру ложное представление о событиях в Сумгайыте и причинах и следствиях армянской агрессии в целом.

На вопросы Day.Az отвечает азербайджанский политолог Тофик Аббасов.

Армяне постоянно оперируют фейковыми новостями. Однако события в Сумгайыте не настолько давние, чтобы армянским мифотворцам удалось запросто переставлять местами компоненты, причины и следствия. Сумгайытские события - это не причина, это следствие. Следствие политики мракобесия в Армении, породившей невыносимую обстановку в нашем регионе.

События в Сумгайыте произошли 27-28 февраля 1988 года. А 18-19 февраля того же года в Армении случилось следующее. В эти дни Ереван был охвачен антиазербайджанской, антимусульманской истерией. На площадях собралось огромное количество людей, которые скандировали "турки, вон из Армении, Армения для армян". Параллельно происходили акты вандализма и варварства. Был сожжен азербайджанский драматический театр имени Джафара Джаббарлы. Были сожжены последние азербайджанские школы, уничтожено все их имущество. Была сожжена библиотека. Всеми этими противоправными и дикими по своей сущности действиями руководили люди, находившиеся на службе партийных органов и органов безопасности.

Это были организованные группы, которые преследовали, убивали и калечили азербайджанцев, брали людей в заложники. Речь идет о начале 1988 года, когда еще не было никакого Сумгайыта.

Армянские власти, политики, политологи и эксперты бессовестно лгут. На самом деле сумгайытские события были спланированы и происходили по сценарию. Причем, сценарий был написан не в Азербайджане.

Возьмем хотя бы такой факт. В тот период видеотехника была большой редкостью, диковинкой, и редко у кого встречалась. В тот период я работал на телевидении и хорошо помню, что мы постоянно ощущали недостаток в видеотехнике, даже для съемок официальных мероприятий порой приходилось привлекать любителей.

В сумгайытских же событиях был отработан тщательный сценарий. В соответствии с ним, во всех местах, где происходили беспорядки, повсюду в удобных точках были расставлены видеокамеры, которые четко и планово фиксировали происходящее.

Также известно, что организаторами беспорядков были заранее определены адреса, по которым проживали армяне, далекие от политики, лояльные к азербайджанским властям и никогда не принимавшие участие в кампаниях, связанных со сбором средств в интересах националистически-террористической организации "Крунк". Эта организация действовала в Карабахе и проповедовала сепаратизм. То есть сами армяне приносили в жертву своих соплеменников-армян, чтобы придать событиям эффект разорвавшейся бомбы, обвинить азербайджанский народ в национализме, ненависти и прочем, что, дескать, заставило армян покинуть Азербайджан, чтобы не быть уничтоженными по национальному признаку.

Сумгайытский сценарий был написан для того, чтобы не нести ответственности за изгнание из Армении 300 тысяч азербайджанцев и этнические чистки. А сегодня армяне пытаются теми событиями оправдать ходжалинскую трагедию, которая была реальным, а не надуманным геноцидом.

Самым неприятным в этой истории для армян является то, что во главе сумгайытских беспорядков стоял некий Эдуард Григорян, армянин и по отцу, и по матери, человек с уголовным прошлым, неоднократно привлекавшийся за преступные деяния. Это был опасный преступник, сколотивший банду из себе подобных, в основном - армян, которые неожиданно начали громить своих соплеменников в Сумгайыте и в процессе собрали вокруг себя в этом деле отщепенцев и криминальных лиц.

После случившегося поднялся вой о "погромах" армян со стороны азербайджанцев, и это чистой воды ложь, вымысел, призванный выставить наш народ в негативном свете. Кроме того, не будем забывать, что среди 26 погибших в ходе событий было 6 азербайджанцев.

Примечательно, что руководивший бандой погромщиков Григорян был этапирован местными правоохранительными органами в Москву. Понятно, что в то время у них не было выбора, но все равно решение было ошибочным. Нельзя было этого человека выпускать за пределы Азербайджана. Следственные процессы должны были вестись в самой республике, местными органами дознания, безопасности, прокуратуры. Что интересно - Григорян до сих пор жив, здоров и довольно упитан, припеваючи живет в российской глубинке.

Азербайджанские органы внутренних дел, следственные органы обратились в Интерпол по поводу поиска, задержания и этапирования Григоряна в Азербайджан. Его экстрадиция нужна, потому что следственные мероприятия по сумгайытским событиям продолжаются. Как раз на днях я имел беседу с первым заместителем генпрокурора республики Рустамом Усубовым. И он подтвердил, что в ходе следствия выявлены новые факты нарушений прав человека со стороны банды, возглавляемой Эдуардом Григоряном, в которую входили и другие лица армянской национальности.

Все тонкости и детали процесса доказывают, что Армения уже тогда вела необъявленную войну против Азербайджана, чтобы изменить административные границы на Южном Кавказе, продемонстрировать незрелость азербайджанского общества и его нетерпимость по отношению к армянской нации, и этим самым принудить центр передать под ее юрисдикцию Нагорный Карабах.

Что из этого получилось, мы уже знаем.

Азербайджанская общественность заинтересована в том, чтобы не осталось никаких белых пятен в деле о сумгайытских беспорядках. Это была провокация Армении, тщательно спланированная и хорошо оплаченная, с тем, чтобы нарушить общественный порядок, подвергнуть экзекуции лиц армянской национальности, которые были вне политики, а потом на крови невинных людей поднять кампанию против Азербайджана и превратить целый народ в антигероя времени. После чего была бы возможность говорить о том, что преследование армян на Кавказе, после надуманного "геноцида" в Османской империи якобы продолжается.

К счастью, сегодня мир уже знает всю или почти всю правду о событиях 32-летней давности. Все фейки, надуманные "сенсации" армянской пропаганды развенчаны, и международное сообщество все больше убеждается в том, что армянское националистическое подполье, спровоцировавшее погромы азербайджанцев в Армении, беспорядки в Сумгайыте и агрессию против Азербайджана, до сих пор продолжает эту необъявленную войну и ведет ее главным образом на полях идеологического противостояния.

Сегодня армяне пытаются проигрывать заново свои старые пропагандистские пластинки, но только еще и еще раз доказывают миру, что являются единственной нацией на свете, оплакивающей не жертв террора, а террористов, совершивших чудовищные злодеяния.

Лейла Таривердиева