Avropa çempionu olan minifutbol üzrə Azərbaycan millisi vətənə qayıdıb

Minifutbol üzrə Avropa çempionatının qalibi olan Azərbaycan milli komandası vətənə qayıdıb.

Day.Az xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında komandanın izdihamlı qarşılanma mərasimi keçirilib.

 

Qeyd edək ki, milli komanda Slovakiyanın paytaxtı Bratislavada keçiriləm Avropa çempionatında uğurlu çıxış edərək qitə çempionu adına layiq görülüb.