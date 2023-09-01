Не смогла сосчитать и до двух

Автор: Мехти Ахмедзаде

Доставленная на дорогу Агдам-Ханкенди гуманитарная помощь никак не выйдет из подсознания проармянских лоббистов, прикрывающихся ширмой журналистики. На волне этого события, которое полностью разрушает политические спекуляции Армении и сепаратистов, решила поднять свою стоимость проармянская пропагандистка из Америки Линдси Снелл, которая позиционирует себя фриланс-"журналистом".

Фриланс, т.е. безработная, "журналистка" опубликовала фотографию представителей Азербайджанского Общества Красного Полумесяца, которые привезли продовольственный груз в 40 тонн, и написала следующее:

"Президент Красного Полумесяца Азербайджана Новруз Аслан опубликовал групповую фотографию с Агдамской дороги с подписью: "Вместе мы СИЛЬНЫ!" Зачем им понадобилось 42 человека, чтобы сопроводить 40 тонн муки? Зачем им вообще понадобилось больше одного грузовика?".

Чем возмущена Снелл непонятно, но, по-видимому, этой девице с низким уровнем IQ трудно подсчитать, или даже погуглить, что в среднем в одну фуру вмещается порядка от 20 до 22 тонн мучного груза. Отсюда и 2 грузовика и 40 человек, чтобы быстро всё разгрузить и помочь армянам получить продовольствие в руки. То есть им ничего даже делать не надо, разве что отнести по домам.

Но продавшейся армянам Линдси легче написать чушь и обвинить людей в чем угодно, лишь бы оправдать свой гонорар.

Проблема Снелл заключается в том, что ее личные эмоции, чувство ненависти к Азербайджану и любовь к армянскому лобби препятствуют ее объективной работе. Ведь как она может быть объективной, если ее взгляды основываются лишь на личных и однобоких суждениях о регионе. У того, что она говорит и пишет, нет фундамента из фактов, что делает ее "работу" непрофессиональной журналистикой, а, в лучшем случае, сплетнями или бредом.

Еще 30 лет назад такой человек как Линдси Снелл был бы никем. Работала бы она себе в местной газетенке, писала бы какие-нибудь откровенно проходные статейки, сплетни а-ля TMZ. Повезло ей в том, что ее деятельность совпала с эпохой развития интернета, которые предлагает каждому человеку платформу для выражения своего мнения по какому-либо вопросу. Но вот какая проблема - только то, что у кого-то есть какое-либо мнение по какому-нибудь вопросу, не означает, что это мнение ценное. В дополнение к вышесказанному, это мнение может быть безрассудным и опасным. Не зря большинство социальных сетей имеют пользовательское соглашение, направленное против пропаганды ненависти.

Любое мнение Линдси, что бы она ни написала, не является полезным или необходимым. Снелл является именно продажной лоббисткой, готовой провести любую кампанию по очернению репутации за деньги. Больше всего она известна тем, что продвигает ложные нарративы и вбрасывает заведомо неверную и скандальную "информацию", которая вызовет интерес и возмущение. Но имеет ли право осужденная уголовница с запятнанной репутацией и сомнительными профессиональными достижениями осуждать кого-либо, да и вообще высказывать какое-то мнение в целом? Вопрос риторический, ибо истинный журналист так себя не ведет.