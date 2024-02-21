Армянский сепаратизм нашел нового спонсора

Автор: Лейла Таривердиева

Будет ли подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией? В мире вроде бы есть заказ на достижение стабильности на Кавказе. Об этом говорили все, кто встречался на полях Мюнхенской конференции по безопасности с лидерами Азербайджана и Армении.

Именно Баку был инициатором мирного процесса. Страна-победительница проявила беспримерный гуманизм к поверженному врагу, протянув ему руку. Поставленная азербайджанской стороной цель реалистична и достижима. Мир в регионе возможен даже после тридцати лет кровавой оккупации и совершенных Арменией преступлений. Азербайджан всегда смотрит в будущее и сегодня ставит своей целью сделать его мирным для новых поколений, оставив прошлое позади. В этом, если верить лидерам и политикам, с которыми проводил встречи в Мюнхене Президент Азербайджана, заинтересован и весь мир.

Но заинтересована ли в этом Армения? Судя по риторике ее политиков, по накалу реваншистских настроений и по тем процессам, что начинают разворачиваться в армянском обществе, ответ на этот вопрос видится скорее отрицательным. Такое впечатление, что произошедшее с Арменией за последние годы ничему не научило наших соседей.

Накануне исполнилось 36 лет с того дня, как депутаты тогдашней НКАО приняли незаконное решение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Именно 20 февраля 1988 года считается официальной датой начала карабахского конфликта, который впал в кому осенью 2020 года, а в прошлом сентябре скончался, так и не придя в сознание.

Добровольные релоканты из Карабаха совместно с местной общественностью отметили эту дату шумным митингом в Ереване. Ненавидящие друг друга шуртвацы и ереванские армяне сплотились на идее реваншизма, единой толпой с тетрисными тряпками в руках чего-то требовали и к чему-то призывали. Впервые с 1988 года карабахские армяне отметили этот день, исполнив свою сокровенную мечту - физически воссоединившись таки с Арменией. С чем мы их и поздравляем.

Примечательно, что в честь этой даты в Ереване прошла сходка и ошметков уже сданного в архив сепаратистского режима. Перед этим члены шайки, милостиво выпущенные (а жаль) из Азербайджана в сентябре прошлого года, во главе с Самвелом Шахраманяном торжественно всей толпой посетили Ераблур, стараясь придать своим действиям некую официальность. Затем состоялась встреча с бывшим главой МИД Варданом Осканяном. Этот ушедший в тираж дипломат был недавно подобран и отмыт армянством, а также получил новое назначение. В конце января Осканян, как знаток в международном праве, был назначен руководить некой структурой, которая будет, как писали СМИ, добиваться "коллективной репатриации" армян в Карабах и реализации всех тех прав, которые они сами придумали для себя, проживая около двухсот лет на территории Азербайджана. Судя по всему, у этой "комиссии" имеется финансирование, и идет оно не из Армении. Осканян сам из диаспоры и в Армении, можно сказать, почти не жил.

Такие, как Осканян, лица, безбедно живущие на западе, сейчас нанимаются для восстановления конфликтной ситуации. Слишком уж спокойно было в регионе в последние пять месяцев, и многим внешним акторам это не нравится. Рядовые карабахские армяне пока не очень активно участвуют в этой возне, потому что им не до этого. Большинство до сих пор не нашли пристанища, не имеют работы, не способны платить за дорожающее с каждым днем жилье. Кроме того, правительство давит на карабахских релокантов, ужимая их в правах и возможностях. Более тридцати лет эти люди участвовали в грязных играх, навязанных им диаспорой и Ереваном, и сегодня именно они пожинают горькие плоды несостоявшегося "миацума".

А вот их "министры", "депутаты" и прочие ряженые, по всему видно, не бедствуют. С конца прошлого года, получив некую поддержку, они снова достали свои карнавальные костюмы и, вместо требований зарплаты, запели о "репатриации". Тогда же Шахраманян заговорил о каком-то загадочном документе, которым он, дескать, отменил свой "указ" о самоликвидации сепаратистского образования.

Не будет утверждать, что за этими процессами стоят официальные власти Армении и вся эта деятельность финансируется из армянского госбюджета. Но нам тут как-то все равно, кто оплачивает услуги реваншистов. Если даже сам Никол Пашинян лично готов к миру, его общество не готово и еще очень долго не будет готово к этому, что наглядно продемонстрировал вчерашний митинг. И для нас главным фактором является именно это. Никто не вечен, и Пашинян тоже. Нам нужны гарантии, что мир сохранится и после его ухода с поста или из жизни. Может ли кто-то в соседней стране нам их дать?

Доводы о том, что Армения, мол, демократическая страна, и власти не могут запретить сепаратистам устраивать сходки и формировать организации, в Азербайджане в расчет не принимают. С точки зрения постконфликтной нормализации это детский лепет, ласкающий уши только западным покровителям Армении. С 1 января армянское правительство должно было в приказном порядке закрыть на территории страны все конторы сепаратистов, хотя бы потому, что это самопровозглашенное образование перестало существовать даже на бумаге. Но Пашинян этого не сделал. Наоборот, ошметки режима воспряли духом, перестали ломиться в госслужбы с требованием зарплаты, видимо, получив таки финансирование из каких-то источников на фоне снижения международного интереса к крокодиловым слезам добровольно выехавших из Карабаха армян. Снова объявился "парламент", а глава сепаратистов Шахраманян обнаглел настолько, что стал ездить с кортежем и ходить в сопровождении телохранителей.

Пашинян и его министры возмущаются настоятельными требованиями Баку по поводу изменений в армянском законодательстве. Но те пункты, что требуют изменений, вовсе не являются внутренним делом Армении, так как напрямую задевают интересы нашей страны. Начавшаяся в Армении сепаратистская возня лишний раз убеждает, что Еревану следует на официальном, законодательном уровне ликвидировать все явные или скрытые возможности для создания проблем в будущем. А проблемы обязательно возникнут, потому что армянство было и остается исполнителем воли внешних игроков, придумавших армянам историю, распоряжающихся их настоящим и расписавшим уже их новое будущее. Нет никаких сомнений, что попытки агрессии против Азербайджана будут поддержаны и оплачены извне, как и в конце 80-х. Только теперь финансирование пойдет из других краев. И оно уже идет.

Все это может показаться несерьезной возней. Но мы, наученные горьким опытом, уже знаем, что почва армянского национализма очень благодатна для выращивания безумных идей. В том, что сепаратистская возня активизировалась не на голом энтузиазме, можно не сомневаться. За это снова стали платить, и платить неплохо. Очень многим не хочется, чтобы в регионе установился мир, и они не позволят армянам остановиться, будут толкать их на преступные действия, щедро оплачивая услуги и давая несбыточные обещания. Осканян это не расходный материал Шахраманян, это деятель, прошедший соответствующую инициацию. Если он продвигает тему "репатриации", причем коллективной и с правом на "самоопределение", значит, уже расписан сценарий. Сейчас идут поиски возможностей как-то подстроить незаконные требования армян под международное право.

Что касается "коллективной репатриации" Осканяна, то ее, конечно же, не будет. Никакие международные механизмы и гарантии, выдранные у покровительствующих держав и каких-то организаций, не помогут армянам исправить роковую ошибку, совершенную ими осенью 2023 года. В сентябре-октябре армянство допустило грандиозный прокол, неправильно просчитав ситуацию. Было бы у организаторов представления с "этнической чисткой" больше ума, они оставили бы в Карабахе часть населения, но им хотелось получить цифры покруче и нытье погромче. Что ж, что сделано - сделано. Дважды в одну и ту же реку войти невозможно, и возвращение армян тем же путем исключено. Возвращение не будет массовым и на армянских условиях. Оно будет постепенным, на условиях Азербайджана, и вопрос каждого желающего вернуться, будет решаться в индивидуальном порядке. Неужели Осканян думает, что двадцать тысяч боевиков смогут приехать и жить в Азербайджане? Смешно. Кроме того, обязательным условием будет зеркальное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, на свои земли.

Верят в это или не верят на западе, но в Азербайджане массового выезда армян не ожидали. До сих пор мы не понимаем, почему эта сотня тысяч человек вдруг расселась по машинам и автобусам и поехала в никуда. Вернее, мы понимаем, какие делались расчеты, какие ставились цели и насколько эти цели не оправдались. Но мы никогда не поймем рядовых жителей Карабаха армянской национальности, которые вот так вот запросто готовы скопом следовать за дудочкой крысолова. И такое происходит с армянством уже не в первый раз. Может быть, пора поумнеть и остановиться?