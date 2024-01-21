Как Армения на самом деле признает территориальную целостность Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Армения сделала своим брендом признание территориальной целостности Азербайджана. Хотя на самом деле никакого признания нет. Это просто слова, которые Никол Пашинян производит, не задумываясь. Возможно, армянский премьер и хотел быть искренним, произнося их, но Армения это не один Пашинян. Кроме того, такие заявления должны подкрепляться действиями. Мало сказать, надо еще и продемонстрировать это на практике. На практике же в поведении наших соседей никаких изменений не произошло.

В Армении накануне объявили о создании структуры, которая будет добиваться "репатриации" армян в Карабах и защиты их прав. Возглавил ее бывший глава МИД Армении Вардан Осканян. Сепаратисты, сколачивая такую "комиссию", решили прибегнуть к услугам бывшего дипломата, армянина диаспоры, вроде бы шарящего в международном праве. Организация не государственная, но это ничего не меняет. Если бы она создавалась для помощи в обустройстве релокантов из Карабаха, другое дело, но она собирается добиваться массового перемещения армян в Азербайджан, а это все меняет.

Судя по всему, заявления о признании территориальной целостности Азербайджана уходят в архив. Пашиняну не удалось внушить своей пастве жизненную необходимость отказа от территориальных претензий к соседу. Армянское общество движется по накатанной полосе, которая ведет армян к большим проблемам. Помогают в этом новые покровители. Одних только резолюций Сената Франции и Европарламента достаточно, чтобы вдохновить армянство на новые преступления. Фактически, Ереван уже заручился поддержкой Запада в этом вопросе. Хотя все эти бумажки, принимаемые где-то в Европе, не имеют никакого практического значения, но они являются моральной поддержкой армянскому реваншизму, рассчитывающему на что-то в этом регионе. Они являются индульгенцией для будущих преступлений армянства, дают армянам надежду на то, что "запад с нами".

Кстати, на сборище в Сенате во время голосования за антиазербайджанскую резолюцию присутствовала не только посол Армении во Франции, но и представитель несуществующей уже даже на бумаге "нкр". Они сидели рядом и наблюдали за происходящим с торжеством. Это было безобразное представление, дополненное затем демонстративной передачей Парижем Армении экземпляра принятой резолюции. Что ж, Пашинян может поместить эту бумажку в рамочку и повесить над своей кроватью.

В Армении бурная радость по этому поводу. Впрочем, территориальные претензии к Азербайджану демонстрируются в Армении не только с подачи Запада. Было время, когда депутаты от правящего блока собрали со столов парламентариев тетрисные "флаги", но сегодня они вернулись в парламент. Например, депутат Хамоян обложилась аж двумя "флагами" сепаратистов. Что не может толковаться двояко и показывает только одно - территориальные претензии к Азербайджану возвращаются в повестку. Мало ли что говорит там Пашинян. Какое это имеет значение, когда большая часть общества настроена на реваншизм. И не потому, что армяне чувствуют в себе силы и имеют какие-то возможности вернуть ситуацию о 44-дневной войны. Надежды сделать все чужими руками дают разные там резолюции и заявления. А также поведение западных чиновников. Например, накануне в Ереван прибыл в сотый раз спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар, обсуждавший с официальными лицами вопрос делимитации. Проще говоря, Клаар прибыл дать армянской стороне инструкции в преддверии двусторонней встречи по делимитации между Азербайджаном и Арменией, намеченной на конец января. Там же с инструкциями находится представитель генсека НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьер Коломина. До этого в Ереване засветился советник Госдепартамента по переговорам на Кавказе Луи Боно. Вашингтон и Брюссель крепко взяли Армению в оборот и не дают ей сделать ни одного самостоятельного шага. Причем, они в один голос утверждают, что ночей не спят от дум о мире на Южном Кавказе. Мы бы поверили в это, если бы после визитов западных чиновников наблюдался какой-то прогресс. Но мы видим только регресс, реанимацию скончавшихся ранее армянских надежд и более наглую риторику со стороны армянских политиков.

При такой группе поддержки Армении извне и при сохранении территориальных претензий к соседям в армянском обществе, парламенте и политических кругах, рассчитывать на подписание мирного договора в ближайшее время не приходится. Даже если этого реально желает Никол Пашинян.