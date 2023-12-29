Пашинян зря поверил Западу: обещать - не значит жениться

Автор: Лейла Таривердиева

Политик, как и сапер, ошибается только один раз. Ошибка, тем более системная, убивает его не физически, а как политика. Особенно это касается руководителей стран, находящихся в непростой геополитической ситуации.

Многие сейчас винят и топчут Никола Пашиняна за совершенные им ошибки. Особенно усердно - за якобы "отказ от Карабаха". Хотя публичное признание территориальной целостности Азербайджана это, можно сказать, один из немногих правильных шагов армянского премьера.

Заместитель председателя АНК, то есть Левона Тер-Петросяна Левон Зурабян заявил накануне журналистам, что Пашинян совершил катастрофическую ошибку, отказавшись от Карабаха в расчете ослабить позиции России в регионе. Как говорит Зурабян, Никол Пашинян был уверен, что Запад настолько мощный, что сможет если не поставить Азербайджан на колени, то, по крайней мере, заставить его подписать мирный договор на выгодных для Армении условиях. Когда же дошло до реализации этого плана, стало ясно, что влияние Запада имеет границы.

Ни Азербайджан, ни Россия не были поставлены на колени, но сейчас поздно что-либо менять. Пашинян поверил западной пропаганде, а теперь пытается все исправить.

Судя по всему, так заместитель бывшего наставника премьер-министра хочет объяснить поездку Пашиняна в Санкт-Петербург и заметное невооруженным глазом отсутствие у него нервозности при общении с Президентом Азербайджана. Если обратим внимание, как ведет себя Пашинян на европейских площадках и как держится там, где нет макронов и прочих заступников, то увидим две большие разницы. Плохая компания плохо влияет на армянского премьера.

Армении действительно внушили слишком много несбыточных надежд. Какие именно обещания давались Пашиняну со стороны Запада, дословно мы знать не можем. Но по тому, как он начал вести себя где-то через год после 44-дневной войны и особенно после начала войны в Украине, видно, что обнадежили армянского лидера всерьез. Хотя Николу не стоит особенно переживать, потому что обманулся не только он, но и те, кто строил на его неопытности как политика свои расчеты. Ожидалось, что въезд Запада на Южный Кавказ будет впечатляющим и грозным. Однако на сегодня объединенные усилия достаточно могучих и влиятельных покровителей Армении не увенчались сколько-нибудь заметными победами. Из достижений - только наблюдательная миссия, да и с ней тоже не все хорошо. Для чего она находится на границе, что высматривает в свои бинокли, как собирается обеспечивать обещанную безопасность Армении? Изначально те, кто обманул Пашиняна, рассчитывали, что аналогичная миссия выстроится и с азербайджанской стороны, обратив в бегство российских миротворцев и перехватив инициативу. Откуда была такая уверенность - непонятно. Азербайджан ни разу не дал никому никакого повода думать, что поддается давлению, угрозам или карамельным обещаниям. В отличие от Еревана, в Баку мыслят только своей головой и исходят только из своих интересов. А давление и угрозы вызывают здесь лишь обратную реакцию.

Вспомним, сколько критических ситуаций было в уходящем году. 2023 год был полон для нашей страны рисков и угроз. Многие ожидали, что Азербайджан вот-вот сломается, или же его сломают. Жуткая кампания вокруг акции на Лачинской дороге, затяжная лживая пропаганда о "блокаде" и "голоде" в Карабахе, безобразное представление с гуманитарной помощью у границ, международная истерика об "этнических чистках", безостановочные иски в международные инстанции. Все эти сценарии писались не в Ереване, а в западных столицах. Пашиняна убедили, что все получится - Лачинская дорога будет пробита, лачинский ППП руками Международного суда будет снесен, армяне в Карабахе получат все желаемое, а Баку еще и привлекут по итогам за "геноцид голодом". Мирный договор мог быть подписан еще два года назад, но Ереван заставили поверить в невозможное - в то, что ему не стоит торопиться, потому что вся эта антиазербайджанская возня в конечном итоге даст плоды и вынудит Баку подписать выгодный армянам документ.

Пойдем дальше. "Беженцы". Надо быть совершенным профаном, чтобы не понимать, для чего сто тысяч армян были выдернуты из Карабаха безо всякой объективной на то причины. Это снова был неправильный расчет. Кстати, стоит напомнить о происходившем в Сербии. В конце 2014 года из признанной кучей стран так называемой "республики Косово" начался организованный и массовый выезд албанцев. Тогда СМИ писали о беспрецедентном исходе - 150 тысяч человек пересекли границы Евросоюза и устроили там миграционный кризис. На что-то подобное рассчитывали и армяне, согласившись на массовый исход из Карабаха. Они надеялись, что Европа откроет им границы, но вышла осечка. Армян обманули. Ими просто воспользовались те, кому нужен был призрак "этнических чисток". Противники Азербайджана надеялись разыграть эту карту, добиться международного осуждения Баку и ввода в регион сил ООН и черт знает кого еще с последующим закреплением внешних игроков на азербайджанской территории. Из европейских столиц звучало больше "геноцидальных" истерик, чем даже из самой Армении. Наверняка Пашиняну, устраивая ему такую головную боль, обещали, что она продлится недолго - очень скоро Азербайджан прижмут к стенке обвинениями в чистках и армяне триумфально вернутся в Карабах, причем, на собственных условиях.

Но что-то пошло не так. Организаторы исхода армян не смогли навредить Азербайджану, зато сломали жизнь сотне тысяч жителей Карабаха. Эти люди оказались никому не нужны на солнечном Западе. Граждане России уехали по месту гражданства, а владельцам паспортов Армении пришлось зависнуть там, где им были не рады. Все потому, что не стоило никого слушать. Армяне Карабаха оказались в совершенно безвыходной ситуации. Они не нужны никому ни в Армении, ни в Европе, а вернуться без выполнения условий Азербайджана не могут. Их никто не гнал, они ушли добровольно, но вернуться так же массово и легко уже не получится. Как известно, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Особенно не рад наплыву карабахцев Пашинян. Сепаратистская возня, перманентные беспорядки и рост реваншизма создают для безопасности Армении серьезные риски, не говоря уже о гуманитарной катастрофе.

Армения дала себя использовать, не получив гарантированного обещания жениться. Есть масса примеров неподалеку, которые должны были заставить Пашиняна критически подойти к обещанным преференциям. Все ушло в слова. Не потому, что опекуны плохо старались. Они очень старались, так как решали свои собственные задачи. А Армения это просто полигон для обкатки антироссийских и антиазербайджанских приемов. Если не удастся выдавить из региона Россию (а это, как уже всем понятно, не удастся сделать), покровители просто бросят армян за ненадобностью. Армения это тупиковая страна, не имеющая ничего, кроме гигантского эго. Обнимашки с Макроном это пустая трата времени для Пашиняна. Нет, Еревану, конечно, приятно такое внимание со стороны Парижа, Брюсселя, Литвы, чиновников Евросоюза и прочих деятелей. Но они ничего не понимают в нашем регионе. Все их обещания и советы только подталкивают Армению к пропасти. Внедряться в регион, в котором ничего не смыслишь - глупо.

А вот Москва - смыслит. Именно поэтому Россия не вмешалась в 44-дневную войну, поэтому ее миротворцы стояли в стороне 19 сентября, поэтому, несмотря на то, что РМК был посрамлен бездеятельностью во время событий на Лачинской дороге, российская сторона не делала резких движений и заявлений, старалась не переходить красных линий. В России понимают, что для того, чтобы удержаться на Южном Кавказе, нельзя ссориться с Азербайджаном.

Баку, действуя только своей головой, никого не предавая и не продавая, уже переиграл объединенные силы опекунов армян, армянского лобби и диаспоры. И так будет всегда.