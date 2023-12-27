Пашинян заблудился между двумя стульями

Автор: Лейла Таривердиева

Николу Пашиняну разрешили поехать в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС Представителей Армении давно не видно на евразийских интеграционных площадках. Различными армянскими чиновниками это объяснялось некими якобы угрозами безопасности участников от РА, вплоть до задержания. Это, конечно, была обычная армянская муть, призванная скрыть факт зависимости Еревана от решений покровителей. В прежние времена для участия, например, в учениях НАТО, Еревану требовалось разрешение Москвы. Не раз бывало, что, записавшись в участники, армянская сторона после окрика с севера, отменяла свое участие. А теперь, чтобы поехать на мероприятие ОДКБ или ЕАЭС, армяне обязаны получить санкцию Брюсселя или Вашингтона. И там все куда серьезнее, чем с Москвой. С последней еще можно было договориться, а вот с нынешними покровителями все иначе. Запад поставил перед армянами очень жесткие рамки, и чтобы доказать свою верность, Еревану приходится изворачиваться по-всякому.

В понедельник Пашинян смело ступил на российскую землю. Вопреки прогнозам, никто не выбежал с дубиной из-за угла, не повязал его и не демонстрировал свое "фи". Армянский премьер на международных площадках считается фигурой комической, и от него обычно ожидают какой-то глупости. В этот раз Никол тоже не подвел. На саммит он прибыл с новыми тезисами, которые должны были оправдать его присутствие на мероприятии ЕАЭС в глазах всех сторон. Для новых опекунов он не должен был выглядеть предателем, а для российской стороны - пришедшим на поклон. Все должны были подумать, что он сам все обдумал и взвесил и принял такое, полностью самостоятельное решение.

В будущем году, согласно ротации, председательство в ЕАЭС переходит к Армении. Передача председательства при отсутствии Пашиняна выглядела бы странно или же Армению просто заменили бы следующей в очереди страной. Не поехав на встречу, Пашинян бросил бы вызов не только военному, но и экономическому союзу. А это уже очень серьезно. Серьезно для Армении, а не для других участников, которые ее отсутствия даже не заметят. Возможно, это и заставило Пашиняна придумать занятные оправдания для объяснения факта своего присутствия в стране, президента которой он обязался арестовать в случае приезда того в Ереван.

Согласно последним разработкам политтехнологов правящей команды Армении, в основе Договора о ЕАЭС "лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС - это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и, тем более, геополитической повестки". Как заявил в Санкт-Петербурге Пашинян, надо "пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции. ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями. Базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений, это точно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения".

Этим заявлением Никол Пашинян дал понять старым покровителям и пообещал новым, что в отношениях Армении с евразийским пространством будет только экономика. Насколько это реально вообще, а тем более, в случае Армении - большой вопрос. В Ереване действительно считают, что могут вести антироссийскую пропаганду, ставить палки в колеса Москве, сближаться с ЕС и НАТО, ратифицировать Римский статус и продолжать при этом спокойно получать выгоды от сотрудничества в ЕАЭС? Помнится, такие же заявления в сторону Азербайджана делала армянская сторона в период оккупации Арменией азербайджанских территорий. В Ереване обижались и делали большие глаза, когда Баку блокировал какие-то преференции для армянской стороны, и требовали не смешивать политику с экономикой.

Накануне спецпредставитель НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина в интервью грузинскому телевидению заявил, что альянс приветствует отход Армении от России. "... и я думаю, что они уже начинают сближаться с нами - просить о большем сотрудничестве, требовать большего политического диалога, требовать большего присутствия НАТО".

В то время, как Армения требует "большего присутствия НАТО", Никол Пашинян сидит на саммите ЕАЭС и призывает Россию не обращать на это внимания. Да, в Договоре о ЕАЭС есть пункт об уважении к политическому выбору стран-союзниц. Но Пашинян интерпретирует его слишком уж по-армянски. Уважение к политическому выбору не предполагает терпимого отношения к политическим играм против союзника. Армения сейчас совершенно открыто и не гнушаясь оскорбительной риторикой играет против Москвы. Можно называть это политическим выбором Еревана, но пытаться втиснуть в принципы работы Евразийского экономического союза - нельзя. Та демонстративность и неожиданная для армянской стороны смелость, с которыми она атакует российские интересы, говорит о несамостоятельности предпринимаемых Ереваном шагов. В данном случае он выглядит как жалкий персонаж какого-нибудь боевика, который, пиная связанного противника, произносит любимую голливудскую фразу "я давно хотел это сделать". Армении очень давно хотелось пнуть Россию, и вот появилась возможность сделать это и отбежать за чью-нибудь широкую спину.

Армянская экономика полностью зависит от России, и это известно всем. Лучше всех об этом знают в Ереване, и потому Пашинян цепляется за ЕАЭС. Сама Армения оказалась не способна развиваться в режиме государственной независимости. Обращает на себя внимание, что новые покровители Армении до сих пор не сделали ей никаких выгодных экономических предложений. Как и не выгодных. Ей предлагают оружие, наблюдателей, завуалированное военное присутствие, обещают членство в ЕС и НАТО. Однако, не переставая говорить о желании добра армянскому народу, богатые "дядюшки" не спешат инвестировать в бедную родственницу. Армения нужна им только как форпост в регионе. Она для этого подходит лучше всего. Грузия под эту роль не подошла, потому что предпочла сохранить свою независимость, а Армения, не имеющая исторического опыта государственности, за сто лет существования на Южном Кавказе так и не научилась самостоятельности, ей все еще нужен поводырь.

Сегодня она спряталась за европейские и американские спины и проводит откровенную антироссийскую политику. Вчера было все наоборот, а что будет завтра, не знает даже Пашинян.