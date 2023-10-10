Армении придется идти против России до конца – готов ли Пашинян к последствиям?

Автор: Лейла Таривердиева

О развороте Армении лицом к Западу, к России - задом больше никто не говорит как о вероятности или далекой перспективе. Все это уже происходит. Ереван перешел от слов к делу. Полное поражение идеи "миацума" и потеря в этой связи армянским народом всех ориентиров заставили Армению бросаться из стороны в сторону в поисках лучшего будущего. Надежды на лучшее будущее под российским крылом, как считают в Армении, себя не оправдали. Теперь все расчеты строятся на западную поддержку и покровительство.

Вся проблема армянской национальной доктрины в том, что будущее государства и общества в ней прочно увязано с территориальными претензиями к соседям. Она построена так, что без захвата чужих территорий фактически оставляет армянский народ без будущего. Та же доктрина сегодня толкает Ереван бежать за сменой ориентиров, хотя, если бы на Баграмяна 26 успокоились, сели и немного подумали без подсказок извне, возможно, поняли бы, что для лучшей жизни армян совсем необязательно что-то менять. Эти перемены не принесут Армении ни чужих земель, ни экономического процветания. Наоборот, ее проблемы усугубятся, потому что все не так просто, как политики пытаются внушить армянскому обществу.

Если ситуация будет развиваться по разворачивающемуся сегодня сценарию, то нельзя исключать, что в ближайшие годы российская военная база будет выведена из Армении. Вряд ли Москва будет жестко добиваться ее сохранения, идти на конфронтацию, стрелять по толпам, которые непременно начнут осаждать базу, когда немного уляжется шок от горького финала "миацума". Думается, все это уже прописано в сценарии, разработанном, конечно же, не в Армении и потому совершенно не учитывающем многие нюансы.

Ну, допустим, российская база ушла. Ушли российские пограничники, стоящие на границах страны с Ираном, Турцией и Азербайджаном. Их место займут французские военные или кто-нибудь там еще. Допустим. Это, в принципе, сделать будет не так уж сложно. Армения может даже перестать получать российское вооружение и переключиться на других производителей. Правда, продавать ей современные оружейные системы по льготным ценам и с наилучшими условиями кредита вряд ли кто-то станет. Но это детали.

Одним словом, Армения может выдавить российское политическое и военное влияние. А как быть с экономикой?

Когда в соседней стране строят радужные прожекты насчет того, как славно заживет Армения, когда избавится от всего российского, там витают в облаках. Потому что армянская экономика настолько повязана с российской, что разрывать связи будет очень тяжело. Для Армении, в первую очередь. Нам нет особого дела, кто контролирует армянскую экономику, но кризис и социальный взрыв, который за этим непременно последует, только усилит дестабилизацию в регионе. А нам этого, знаете ли, совсем не нужно. У Азербайджана есть свои планы, свои проекты и расчеты, для реализации которых нужна стабильность и договороспособность соседних стран. Всех, в том числе Армении.

Потеря для экономики Армении азербайджанских территорий стала сильным экономическим ударом, и устранить его последствия соседи так и не смогли. Дела были бы совсем плохи, если бы не война в Украине и не хлынувшие в Армению российские граждане и их деньги. Новые покровители убеждают армян, что стоит им выдворить из страны российские компании и российский капитал, и она немедленно превратится в Эльдорадо. Но давайте разберемся, основываясь на данных из армянских и российских источников.

Министерство экономики Армении, рапортуя о достижениях 2022 года, сообщало, что прямые иностранные инвестиции в Республику Армения достигли исторического уровня в 1 миллиард долларов. Всего же было привлечено 4,2 миллиарда. Минэкономики не уточнило, откуда взялись эти инвестиции, это сделали аналитики Freedom Finance Global, отметив, что в экономику Армении инвестируют в основном инвесторы из стран СНГ и ЕАЭС, а главным образом - Россия. То есть большая часть инвестиционных поступлений приходится на РФ и партнеров по ЕАЭС. Тут будет уместно напомнить, что после 44-дневной войны Евросоюз обещал Армении инвестиции в 2,6 миллиарда евро, которые вновь переобещал недавно в связи с притоком перебравшихся из Карабаха армян. Армянские эксперты в недоумении, ведь все думали, что обещанная сумма у же давно перечислена.

Пойдем дальше.

В первом полугодии 2023 года товарооборот России и Армении вырос на 86 процентов и достиг рекордных 5 миллиардов рублей. Армянский экспорт в Россию вырос в так же рекордные 3,3 раза. Не откроем тайны, если скажем, что в Россию Армения поставляет то, что не нужно странам Евросоюза. Россия - основной торговый партнер Армении, на ее долю приходится уже почти четверть всего внешнеторгового оборота республики. Многие крупные предприятия, находящиеся на территории республики, перешли в собственность или под управление государственных и частных российских компаний. Это ряд важнейших объектов топливно-энергетического комплекса: Севано-Разданский каскад, распределительные электросети, Разданская ТЭС и др.

Российский фактор привел к взлету армянского ВВП. В прошлом году Армения показала самый высокий уровень экономического роста в мире - аж 12,6 процента. Никол Пашинян пытается выставить это как заслугу своего правительства и своей экономической политики, но каждый мало-мальски разбирающийся в теме способен понять, что Армения осталась стоять на месте, а всплеск показателей в умирающей экономике страны вызвал приток россиян и российского капитала. По данным Минэкономики Армении, релокантами в стране открыто 2000 компаний. До прибытия релокантов в Армении, согласно неофициальным данным, действовало около 600 малых предприятий с участием российского капитала.

По информации российских источников, за последние годы заметно выросли инвестиции российского холдинга Ташир груп в энергетику Армении. Холдинг приобрел "Электросети Армении", Разданскую ТЭС, а затем - Севано-Разданский каскад ГЭС. Российский капитал также инвестирован в горнорудный сектор. В 2021 году российский ГеоПромайнинг приобрел 60 прцоентов акций Зангезурского медно-молибденового комбината, между прочим, крупнейшего горнорудного предприятия страны. По оценкам независимых экспертов, российский капитал контролирует 80 процентов энергосистемы Армении, 55 процентов - системы газоснабжения.

Россия также остается крупнейшим источником денежных переводов в Армению. В 2022 году трансферты из России выросли в несколько раз, опять же, за счет россиян, прибывших на жительство в Армению. Интересно, что за последнюю пару лет несколько выросли и переводы из США. Связано это, по оценкам экспертов, с "антиковидными" пакетами поддержки, которые американское правительство распределяло среди своих граждан, а американские армяне отправляли часть этих средств в Армению.

Хорошо известно, что Россия является основным поставщиком газа в Армению. Из соседей Армении газ экспортируют Иран и Азербайджан. Сможет ли рассчитывать Ереван на Баку, устроив кризис в армяно-российских отношениях, это большой вопрос. У Азербайджана к Армении много вопросов, которые следует предварительно решать. Остается Иран. Иранский газ дороже российского и армянской стороне он не по карману, а снижать цену для армян Тегеран не собирается. Армения получает из ИРИ определенное количество голубого топлива, оплачивая его бартером - газ в обмен на электроэнергию. Чтобы иранский газ смог хотя бы частично решить проблемы Армении, если Россия порвет с ней связи, необходимо нарастить и газотранспортную, и электрическую инфраструктуры. Между Ираном и Арменией отсутствует газопровод необходимой пропускной способности, а ЛЭП Иран-Армения строится-строится и никак не построится уже который год. В Ереване рассчитывают в этом плане на западные инвестиции. Или хотя бы на кредиты. Ведь не захочет же, например, Франция, чтобы "братская" ей страна замерзала.

А еще до 2028 года под российским управлением остаются армянские железные дороги. Ереван в 2019 году пытался избавиться от владеющей железнодорожной сетью страны РЖД, но других желающих вкладываться в это дело, видимо, не нашлось.

Итак, что мы получаем в сухом остатке? В сухом остатке мы получаем то, что, избавляясь от российского присутствия, Армении придется избавляться и от российского экономического влияния. Прогнать базу и пограничников, разорвать связи с ОДКБ и ЕАЭС и сохранить экономические позиции России в стране - это было бы странно. Никол Пашинян начал процесс, который ему придется завершить, хочет он того или нет. Остановиться на изгнании военной базы ему не удастся. Во-первых, потому, что добивающиеся от Еревана избавления от российского влияния новые покровители не согласятся, чтобы на армянском рынке оставались Газпром, РЖД и прочие. Во-вторых, потому что Россия сама постарается нанести армянской экономике в отместку сильный удар. Для нанесения этого удара у нее в руках имеются все инструменты.

Армения с момента своего появления на Южном Кавказе сто лет назад всегда находилась в экономической зависимости от России и других соседей. Она никогда не была самодостаточна и пользовалась статусом привилегированного иждивенца. После обретения относительной независимости в начале 90-х, она показала, что не способна на развитие, если никто не держит ее за ручку. Она как-то продержалась тридцать лет благодаря российскому покровительству и деньгам диаспоры. Никто не мешал американскому, французскому, немецкому капиталу вливаться в армянскую экономику. Просто американцев, французов, немцев и прочих армянская экономика никогда не интересовала.

Россия вряд ли останется в Армении в случае серьезного политического кризиса. Эта страна всегда интересовала Москву в качестве форпоста в регионе, а в качестве экономического партнера она никогда ничего не значила для России. Рост армянского экспорта в РФ в три раза - это большое достижение для Армении, но для российского рынка практически неощутимый показатель.

Готов ли Никол Пашинян к потрясениям, которые ждут Армению? Осознает ли он риски?

Будет видно.