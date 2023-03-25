Мина замедленного действия

Автор: Лейла Таривердиева

"Я всегда говорил, что спасти нас может только чудо. Оно и произошло. Если правительство примет решение продать этот алмаз, это не только полностью снимет проблему внешнего долга, но и позволит всей стране, всем ее жителям три года проживать на Канарских островах".

Эта цитата из известного фильма бакинца Владимира Меньшова словно списана с Армении. Там тоже сегодня всей страной готовятся отдыхать на Канарах и Мальдивах за счет невероятных экономических показателей прошлого года. Война в Украине стала для армянской экономики тем самым чудом.

Недавно Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал рост ВВП для постсоветского пространства на 2023-2024 годы. Среди стран Южного Кавказа лидером, по версии банка, будет Грузия (5,3%), затем следует Армения (4,8%) и на третьем месте - Азербайджан (2,7%). В январском экономическом обзоре "Перспективы развития мировой экономики: Европа и Центральная Азия" Всемирный Банк тоже порадовал армян, оценив рост ВВП Армении в 2022 году до 10,8 процентов, то есть на 3 процента больше прогноза. Поразительно, но рост ВВП РА оказался самым высоким среди стран Европы и Центральной Азии.

Но данные ВБ и ЕБРР не стали потрясением, потому что пережить шок армяне уже успели ранее, когда сами подвели экономические итоги года. При том, что экономика страны продолжила оставаться в коме, не было никакого движения в реальном секторе, показатели взлетели на невиданную для Армении высоту. Доходы госбюджета составили никем не прогнозировавшиеся в начале 2022 года 5 миллиардов долларов, а ВВП, которое прогнозировалось на уровне 1 процента, подскочило аж на 15 процентов. Это исторический рекорд для армянского бюджета.

Конечно же, правительство страны во главе с Пашиняном объявило о возрождении армянской экономики и стало показывать нос сильным соседям (то есть нам), мол, вот вам с вашей нефтью. Еще смешнее ведут себя завсегдатаи блогосферы, которым вздумалось сравнивать показатели Армении и Азербайджана и находить какой-то повод для гордости. Ну что тут сказать... Тот факт, что госбюджет Азербайджана в разы превышает госбюджет Армении, видимо, значения не имеет. Что ж, наших соседей умом не понять.

Если отвлечься от недосягаемых сравнений с Азербайджаном, отметим, что бюджет Армении в прошлом году действительно вырос. И вырос серьезно. Однако гордиться этим армянской стороне не стоит. В этом росте нет никакой заслуги правительства и экономической политики самой Армении. Она тут совершенно не при чем. Минэкономики РА сидит в стороне и наблюдает за тем, как бегущие от войны в Украине россияне наращивают армянский госбюджет. Под впечатлением показателей 2022 года армянское правительство нарисовало оптимистичные прогнозы бюджета года 2023-го, по мнению специалистов, слишком с этим поспешив. На этот год рост ВВП спрогнозирован на уровне 7 процентов, рост доходов бюджета - на уровне 18 процентов. Таких показателей у армянской экономики не было отродясь. Потому что не было релокантов, которые вкладывают сегодня в Армении свои деньги и открывают бизнесы, становясь важными налогоплательщиками и наполнителями госбюджета.

Обычно из Армении только бегут, а тут такая удача - война России против Украины подняла волну миграции уже из самой РФ, и Республика Армения с Грузией оказались на пути бегущих от мобилизации. Благодаря этому фактору в минувшем году драм (побил мировой рекорд, укрепившись к доллару на 22 процента) и лари вошли в число самых быстро укрепляющихся к доллару валют в мире. Не только армянская, но и грузинская экономика выиграла от наплыва россиян. Но в отличие от армян, грузины не устраивают плясок и не показывают носа соседу, у которого каждый манат в государственном бюджете - это результат роста в реальном секторе национальной экономики, результат реальных реформ и реализации крупных проектов. То есть в азербайджанской экономике работают азербайджанские деньги, которые никуда не уйдут, а, наоборот, создают базу для дальнейшего роста. Случайные же подвижки, достигнутые за счет российских вливаний, обернутся кризисом, когда россияне покинут Армению. А они, в конце концов, оттуда уедут, очень немногие решат осесть в такой мононациональной, неустроенной и нестабильной стране навсегда или навсегда сохранить в ней бизнес.

Но это только у правительства и у тех, кто паразитирует на бюджете, появилась возможность отдыхать на Мальдивах, а у большей части населения Армении, как раз наоборот, возникли большие проблемы. Как пишут СМИ, приезд россиян усугубил в Армении ряд проблем. Например, рекордных показателей достигла инфляция, значительно выросли цены на продукты первой необходимости, увеличилась стоимость аренды квартир. Участились случаи, когда хозяева жилья расторгают или не продлевают контракты со своими арендаторами, чтобы заселить релокантов, которые платят больше.

Неслучайно российские и трезвомыслящие армянские эксперты предостерегают правительство Армении от излишнего оптимизма и советуют сохранять голову холодной.

"Я бы хотел предостеречь от эйфории. На птичьем языке макроэкономистов произошедшее называется "позитивный шок". Позитивный, но все же шок. На долгое время в Армении останется только 25-30 процентов прибывших. Остальные релоканты вернутся на родину или поедут в другие страны. Они дали экономике позитивный импульс, но вряд ли нынешние тенденции сохранятся. Наоборот, с высокой базы расти будет тяжелее", - цитируют российские СМИ главного экономиста Евразийского банка развития Евгения Винокурова.

Экономист Наири Саркисян обращает внимание на то, что структурно экономика Армении не поменялась: "Рост зафиксирован в IT-сфере, гостиничном и ресторанном бизнесе, игровом секторе. В сфере услуг активность выросла на 23 процента, в сфере розничной торговли - на 2 процента. То есть доходы населения не увеличились, но в то же время цены поднялись почти на 10 процентов. Население обеднело, торговля же в основном активизировалась за счет притока из России". Саркисян вполне здраво отмечает, что если россияне уедут, то армянскую экономику ждет кризис. Это как раз то, о чем мы говорили выше. "Сейчас правительство управляет госдолгом с учетом текущих экономических показателей. А в случае отъезда релокантов у нас будет госдолг, превышающий установленный законом лимит, и мы окажемся в кризисной ситуации. Будет сложно привлечь новые кредиты от международных организаций и других государств", - предупредил армянский экономист.

Впрочем, с реальными цифрами в армянском правительстве не дружат. Например, премьер-министр Никол Пашинян не знает размера госдолга Армении. На одном из заседаний правительства он высказался в том духе, что, мол, преувеличивают, говоря, что у Армении госдолг в 7 миллиардов долларов. А министр финансов был вынужден его поправить и заметить, что государственный долг страны уже превысил 10 миллиардов.

И то ли еще будет.