Армяне издевались над таджиками и проиграли им российский рынок

Автор: Лейла Таривердиева

"Аргументы и факты" рассказали о трудной доле армянских гастарбайтеров в России. Некогда "короли" мигрантской среды, сегодня они теряют свои позиции, уступая их многочисленным, непритязательным и умелым мигрантам из Центральной Азии. Оказалось, что не только армяне умеют клеить обои и водить такси. А таджики, с таким смаком высмеиваемые армяноцентричным ТНТ и всевозможными галустянами, более востребованы во всех сферах, чем армяне.

"Каждый год Армению покидают от 25 тысяч до 50 тысяч человек, чтобы уже никогда не вернуться... Вот уже несколько лет как армянским строителям, работникам такси и продавцам приходится бороться за "место под солнцем" в России с гастарбайтерами из постсоветской Средней Азии. "Раньше мы были королями квартир и новостроек, - утверждает ремонтник Сергей Сарибегян из Еревана. - Ремонт - это же исторически армянское".

Оказалось, что нет. Не исторически армянское. Со временем выходцы из ЦА научились всем премудростям этого ремесла и почти что вытеснили армян из бизнеса. И не только из ремонтного.

"Я не хочу всего этого национализма! - заверяет меня (корр. АиФ - ред.) таксист Леван Абгарян, работающий в России уже 28 лет. - Но почему такое происходит? Мы христиане, мы русских любим. А тут сестра моя в Москве без работы осталась. Она цветами в магазине торговала. Но сначала ей зарплату порезали, потом одну женщину из Таджикистана взяли, другую. Платят им вообще копейки, и спят они там же. Сестра не выдержала, поругалась со сменщицей, кричала ей сгоряча: "Исчезни отсюда, это моя Россия!" Вышел скандал, пришлось уволиться".

Пожалуй, ключевая фраза здесь "это моя Россия". И сказана она была не сгоряча, конечно. Перемещаясь в Россию, армяне рассматривают как некий плацдарм для тихой экспансии. И неслучайно, на российских просторах появляются населенные исключительно армянами поселки, в городах возникают улицы с армянскими названиями, в соответствие с которыми постепенно приводится и контингент тамошних жителей. "Маленькие Армении" диктуют свои правила, устанавливают свои законы. Но Москва слишком разношерстна по составу, чтобы надолго удерживать позиции. Особенно когда конкурент исполнителен, многого не требует и не претендует на роль "хозяина России".

Как пишет АиФ, официально на заработках в России находится 450 тысяч армян, неофициально - миллион. Хоть и считается, что Россия большая и работы на всех хватит, на самом деле ее не хватает и собственным гражданам. Правда, сравнивать российскую ситуацию с ситуацией в Армении, конечно, нельзя. Последняя находится в крайне бедственном положении, из которого ее более-менее вывел, как ни странно, приток денег российских мигрантов. Но что важно - бюджет, возможно, получил от этого "великого переселения" какую-то прибыль, но гражданам Армении от этого легче не стало. Наоборот, возникла конкуренция, подорожало жилье, которое теперь стремятся сдавать россиянам, а не своим бедным студентам. Об этом, кстати, рассказывает та же АиФ в другой статье.

Как пишет дальше российское издание, повествуя о грустной доле армянских гастарбайтеров, в прежнее время армянским строительным и ремонтным бригадам "в основном приходилось соперничать с молдаванами, но после соглашения Молдавии о безвизовом режиме с ЕС, молдаване перебрались в Испанию и Италию. Армянам это не помогло - в РФ хлынула недорогая рабочая сила из Средней Азии. Между тем 90% армянских мигрантов предпочитают для труда именно Россию. Они выдерживают жёсткую конкуренцию с гастарбайтерами из Средней Азии, и борьба за рабочие места иногда выливается в реальное противостояние".

"Москву и Питер мы почти потеряли. В основном, армянские бригады сейчас работают в Сочи и Краснодаре", - жалуется бизнесмен Ашот Мигранян.

Несмотря на все эти проблемы, армяне даже не рассматривают перспективы возвращения в Армению. Наоборот, стараются укорениться и создать условия для того, чтобы их дети и внуки остались в России и никогда не вернулись на "родину предков". Например, как 46-летний Армен Арутюнян, который со своей бригадой занимается ремонтом. Жена Армена - повар в грузинском кафе. Детей своих они рассматривают только как будущих жителей России, но никак не Армении.

"Я помню, как разговаривал в Ереване с подростком, продающим розы. Он весьма спокойно сказал: "Вырасту, сразу уеду в Россию". Других вариантов парень не рассматривал", - пишет автор статьи.

И не они одни. Судя по темпам миграции из Армении с билетом в один конец, даже сегодня, несмотря на проблемную ситуацию в России, сложившуюся из-за войны в Украине, в собственной стране армянам живется гораздо хуже. И они уезжают. Как и прежде - по большей части в Россию, где им, в общем-то не рады. Кроме того, конкурировать с мигрантами из ЦА армянам станет еще сложнее, хотя бы потому, что численность рабочей силы из Азии превышает численность реального населения Республики Армения. Как пишут российские СМИ со ссылкой на статистику МВД, на 1 мая 2022 года на территории России находилось 3,35 миллиона трудовых мигрантов, что на четверть больше, чем в 2021 году и чуть меньше, чем до пандемии. И 83 процента из них - мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Вряд ли у трудовых мигрантов из Армении найдется что-то, что можно будет противопоставить такой конкуренции. Разве что Михаил Галустян, изображая "Равшана Аскаровича", станет еще больше изощряться в издевках над азиатами. Которые, заметим, уже лишили армян их традиционной кормушки на просторах Российской Федерации.