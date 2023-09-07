Россия не даст Армении развода

Автор: Лейла Таривердиева

Армения ускоренными темпами идет на разрыв с Россией. Уже невооруженным глазом можно рассмотреть и оценить размеры трещин и пропастей, образовавшихся на "теле" российско-армянских отношений. Армянская сторона усиленно нагнетает ситуацию, в экстренном порядке делая шаги, на которые не решалась прежде, до получения гарантий от новых хозяев и покровителей. Теперь гарантии, по всей видимости, получены. Поэтому Никол Пашинян открыто бросает общеармянское "фи" в лицо руководству РФ, спикер Симонян оскорбляет Захарову, в Армении назначаются армяно-американские военные учения, а Анна Акопян отправляется в Киев на третий саммит первых леди, да не одна, а с первой гуманитарной помощью Армении украинцам с начала войны.

Все эти действия Еревана примечательны по-отдельности и в целом. И особенно бросается в глаза то, что происходящее носит характер организованной акции, некой кампании. Как всегда, нет ощущения целостности, системности и продуманности действий. Нет ощущения, что происходящее - это логическое продолжение политики государства, основанное на анализе прошлых шагов и дальновидном прогнозе. Ереваном снова руководят фантазии, надежды на "авось" и внешних игроков. Последние, по всей видимости, являются разработчиками данной блиц-кампании и гарантами того, что Армения не поплатится за ее последствия.

О том, что имеет место наскоро подготовленная кампания, говорит тот факт, что еще за день до начала саммита в Киеве Анны Акопян не было в списке участниц. Решение было принято неожиданно. Так же быстро был сколочен гуманитарный груз, о составе которого армянским журналистам никто ничего не мог сказать. Официальные структуры вообще молчали и о самой поездке Акопян, и о гуманитарной помощи. Создавалось впечатление, что армянская сторона либо чего-то ждет, либо чего-то боится. Вряд ли Анна Акопян - это деятель масштаба госсекретаря США Энтони Блинкена, который тоже прибыл в среду в Киев без предварительной огласки.

На саммите первая леди Армении записалась для выступления. Темой саммита является психическое здоровье. И у Акопян будет возможность рассказать, как на психическом здоровье армян сказывается "блокада" и "угроза нового геноцида" и как российская сторона помогает Азербайджану все эти злодейские цели осуществлять. Миротворцы, три года покрывавшие деяния сепаратистов, РМК, под защитой которого военные преступники чувствовали себя до последнего времени как у Христа за пазухой, в одночасье превратились во врагов армянских интересов.

Несколько дней назад, параллельно с началом антироссийского демарша Пашиняна правительство отправило в парламент на ратификацию законопроект о Римском статуте. В ответ на недовольство российской стороны в Ереване сказали, что это, мол, делается не против президента России, а для того, чтобы можно было поднять в Международном уголовном суде (МУС) вопрос наказания азербайджанских военнослужащих, якобы совершивших какие-то там преступления против армян. А вице-спикер Аршакян, наивно похлопав ресничками, заверил, что "Ереван может сделать так, чтобы его дальнейшие действия, связанные с ратификацией Римского статута, не нанесли ущерба армяно-российским стратегическим отношениям". Интересно, что он имел в виду? Как Армения, не способная регулировать вообще ничего, сможет регулировать свои обязательства по Римскому статуту? Каждый раз выклянчивать через лоббистов разрешение не предпринимать те или иные шаги? Чтобы Армения чего-то не выполнила, а в Европе закрыли на это глаза? Допустим, что Международный уголовный суд объявит преступником высокопоставленное российское государственное лицо, прибывшее с визитом в Армению. Как поступит Ереван? Пашинян себе вообще представляет, в какое положение поставит себя и свою страну? Брал бы лучше пример с Соединенных Штатов, не только отказавшихся от Римского статута, но и грозивших арестовывать судей МУС на американской территории в случае возбуждения дел против Вашингтона.

Понятно, что Армения птица не американского полета и даже не регионального. Именно поэтому ей следует сидеть тихо и не высовываться.

Придя к власти, Никол Пашинян первоначально рассчитывал при поддержке Запада добиться, скажем так, цивилизованного развода с Москвой. Не получилось. Во-первых, поддержка Запада оказалась только моральной, и то осторожной и с оглядкой на настроения в Кремле. Во-вторых, Россия не собиралась и не собирается разводиться, а если партнер будет очень настаивать, грозит разорить его до нитки. В конце концов, российское влияние не ограничивается одной военной базой, оно распространяется на экономику, что является для армянской стороны особенно трудноразрешимой проблемой. Все бюджетообразующие сферы армянской экономики принадлежат российским компаниям. Под санкциями эти компании или не под санкциями, на их правах в Армении это никак не отражается.

В Армении полагают, что с уходом россиян их место немедленно займут самые крутые западные компании, которые выстроились в очередь у армянского пирога. Это наивное представление о реалиях. Объясним - почему. Экономика Армении пребывает в разрухе, все ее богатство - это устаревшая АЭС и несколько рудников. Страна практически не имеет эффективных выходов во внешний мир, не имеет развитой транспортно-логистической инфраструктуры, что является первоочередным условием для экономического развития. Ее промышленность после развала Союза так и не ожила - армяне оказались неспособны развиваться самостоятельно. Западные компании никогда не стремились в Армению, она никогда не была им интересна. Вкладываться в нее никто не хочет, потому что эта страна, являющаяся региональным тупиком, не представляет коммерческого интереса. Она может представлять интерес как представляло интерес в советское время, скажем, переходящее красное знамя, за которое боролись, чтобы потом поставить куда-нибудь в пыльный угол до следующего соцсоревнования. Это знамя не имело прикладного значения, только морально-теоретическое.

Откровенно говоря, Азербайджану нет разницы, кто покровительствует Армении. Абсолютно никакой. Независимо от покровителя, эта страна будет оставаться для нас источником зла, пока не подписан мирный договор. Россия это или Европа - без разницы. Преференции с благословения Баку в регионе получит тот, кому удастся посодействовать установлению мира. Азербайджану все равно, кто именно это будет. Пока что ни одна из трех переговорных платформ в этом не преуспела. Каждый пытается вытеснить другого, размахивая армянской дубинкой и несбыточными обещаниями склоняя армян к шантажу. Если на первом этапе мирный договор тормозила российская сторона, то в последний год не допустить наступления мира очень помогла Европа в лице Франции и ее союзников. Гарантии, данные Пашиняну, окончательно разрушили этот процесс. Так что, как не прискорбно об этом говорить, западное покровительство ухудшило ситуацию. До последнего времени многие полагали, что главным дестабилизатором являются только российские интересы, теперь же ясно, что на благополучие региона наплевать всем без исключения.

Сегодня уже четко видно, что мир на Южном Кавказе не нужен никому. Мешать мирному процессу проще всего посредством поддержки болезненных надежд у армянской стороны. Не откроем Америки, если скажем, что после 44-дневной войны в этом деле очень преуспела Россия, посредством миротворцев превратившая зону РМК в убежище для военных преступников и вооруженных банд. И Запад, к слову, не видел в этом никакого криминала, не говоря уже о Ереване. То, что в Карабахе до сих пор стреляют, проводят какие-то "выборы", блокируют азербайджанским грузам дороги, виноваты именно российские миротворцы, взявшие сепаратистов под крыло. Именно Москва постоянно пыталась вернуть на повестку тему "статуса", твердила, что вопрос Карабаха, дескать, надо оставить на потом. И армяне таяли от удовольствия - ведь сама официальная Москва намекает, что для них еще не все потеряно. Правда, в последнее время ситуация несколько изменилась, и это заметно по заявлениям российской стороны и по действиям миротворцев. Мы не обольщаемся, мотивы чудесных перемен понятны - это радикально-западный крен Армении. Но мотивы не важны в данном случае, главное, что сепаратисты лишились пространства для маневра, а РМК почти вернулся в рамки документа от 10 ноября.

Что касается Запада, которому Пашинян со всеми церемониями сдал российские интересы в Армении, то европейцы тоже не заинтересованы в мирном договоре между Баку и Ереваном. Еще со времен ОБСЕ было ясно, что максимальное затягивание проблемы - это то, что нужно всем посредничающим сторонам. Сегодня, вместо того, чтобы использовать имеющиеся у нее рычаги давления на Ереван, Европа взялась консервировать напряженность путем непосредственного присутствия в Армении. Не можем назвать эти намерения благими, потому что никакого положительного воздействия на ситуацию они не оказали. С наплывом в Армению европейских чиновников, назначением наблюдательной миссии армянский реваншизм воспрял духом. Единственной целью европейской активности было вытеснение России. И не более. Войной в Украине Россия очень ослабила себя и потеряла рычаги влияния. И сегодня армяне рассчитывают добиться таки развода, избежав при этом раздела имущества. Пашинян нашел адвокатов по бракоразводным процессам в лице Франции и частично американцев. Тем в обмен нужно было получить от Еревана радикальную демонстрацию лояльности, и они ее получили. Пашинян заявил о "диверсификации" безопасности Армении, которая "вкусила горькие плоды" надежд на Россию. Та не помогла армянам победить в 44-дневной войне, не смогла прогнать с границы азербайджанский ППП, не смогла снять "блокаду" и опять открыть Лачинскую дорогу для боевиков и оружия, в общем, ничего не смогла.

А что из этого смогут, если что, сделать для армян западные покровители, та же Франция, действуя - уточним - только на территории Армении? Да, они могут от души принимать резолюции, делать заявления, до посинения смотреть в бинокли на нашу границу, писать доклады, трясти ООН и Европарламент. Пожалуй, все. Хотя нет, на случай войны они могут, как это было в октябре 2020 года, посылать Армении оружие под видом гуманитарной помощи. Грузия закрыла тогда воздух для военно-транспортных самолетов с оружием и наемниками, но гуманитарная помощь доставлялась. А что было в этих коробках и контейнерах от сердобольных французов? Неужели сухое молоко?...

Итак, Армения подала на развод. Россия, если судить по тем заявлениям, что уже прозвучали из Москвы, разводиться не собирается. Во всяком случае, на условиях Армении. Как в этой ситуации могут помочь Еревану новые хозяева? Да пожалуй, никак. Только советами. На днях глава европейской пронатовской общественной организации призвал Армению вступить в НАТО. Понятно, что Армения никогда не будет принята в альянс, но раздражающим моментом такой призыв обычного общественника стал. В Армении начали всерьез тему обсуждать, а в России - всерьез огрызаться.

Тем временем Анна Акопян изо всех сил демонстрировала накануне, что разделяет скорбь украинского народа. Удивительное лицемерие. Война идет уже полтора года, и Армения до сих пор скромно стояла в сторонке. Нет, не совсем скромно - против украинцев воюют отряды армянских добровольцев. А еще армяне, проживающие в Украине, если верить информации в армянских блогах, крали и переправляли в Армению продовольствие и дроны, предназначавшиеся украинской армии. Кстати, ходят разговоры, что те беспилотники, чьи "подвиги" армяне постили во время боестолкновения 1 сентября на границе, как раз из их числа.

Считается, что Армения не высказывалась об украинской войне из страха перед Россией. Не только и не столько поэтому. На самом деле Армения, как агрессор и оккупант, вовсе не сочувствует украинскому народу и не желает ему восстановления своей территориальной целостности, потому что такой исход не отвечает интересам "армянского вопроса". Сейчас ей просто приходится включиться в общий процесс, чтобы не противоречить новым хозяевам и не оказаться белой вороной. Но Ереван должен иметь в виду, что от серьезных проблем с прежним хозяином никто Армению не спасет. Слишком много задолжала.