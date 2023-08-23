https://news.day.az/politics/1591923.html Sputnik Армения прекратил вещание в Карабахе
Sputnik Армения прекратил вещание в Карабахе
Sputnik Армения больше не будет осуществлять деятельность на территории Карабахского экономического региона Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, соответствующее решение приняло информагентство "Россия сегодня".
Отмечается, что решение вступает в силу с 1 сентября.
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