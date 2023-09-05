Россия запросила у Армении разъяснения по вопросу ратификации Римского Статута

Москва уже запросила разъяснения у армянской стороны по решению кабмина Армении отправить Римский статут на ратификацию в парламент.

Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана, сказала Захарова.

Ранее зампред СФ, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Национального Собрания Армении призвал парламент Армении изучить последствия присоединения страны к Римскому статуту. Он отметил, что на этот счет МИД обеих стран ведут диалог.

Напомним, правительство Армении 1 сентября направило в Национальное собрание проект ратификации Римского статута международного уголовного суда.

Ранее мы писали о том, что Армения направила на ратификацию документ, угрожающий отношениям с Россией.