https://news.day.az/world/1594297.html Армения направила на ратификацию документ, угрожающий отношениям с Россией
Армения направила на ратификацию документ, угрожающий отношениям с Россией
Правительство Армении в пятницу направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.
Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.
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