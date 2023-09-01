Армения направила на ратификацию документ, угрожающий отношениям с Россией

Правительство Армении в пятницу направило Римский статут Международного уголовного суда на ратификацию парламента, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Римский статут был подписан Арменией в 1998 году.

Правительство Армении в конце 2022 года обратилось в Конституционный суд по вопросу соответствия Конституции Римского статута. 24 марта 2023 года КС признал соответствующим Основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС.