Новые армянские мифы: причины и последствия

Автор: Акпер Гасанов

Безусловно, сложно вести диалог с теми, кто предпочитает жить иллюзиями, пускаясь в погоню за несбыточными миражами, занимаясь примитивным самообманом. В Армении, и это уже очевидный и бесспорный факт, даже поражение в 44-дневной войне не стало поводом для глобального переосмысления причин краха прежних мифов.

Да, граждане Армении погрузились в экзистенциальный кризис, в армянском обществе углубился внутренний конфликт, характеризующийся ощущением, что жизнь лишена смысла. Но в итоге, там решили оставить у власти Никола Пашиняна и его команду. То есть тех, кто сделал целый ряд заявлений и шагов, после которых война стала неизбежной.

Уже поразительно. Но этот шаг еще как-то можно было объяснить тем, что презрение к "карабахскому клану", что находился у власти в Армении длительное время, в период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, в армянском обществе выше, чем горечь поражения в 44-дневной войне. По прошествии двух с лишним лет можно констатировать, что череда поразительных тенденций в армянском обществе только увеличилось.

Во многом, этому подыгрывает нынешняя власть. Она раз за разом переводит стрелки с собственных ошибок и провалов на тему "предательства" России, попутно убеждая армянское общество в том, что Франция и иные исторические покровители армянского народа горят желанием как-то заменить Россию в качестве гаранта безопасности РА.

О том, что сам факт неспособности страны обеспечивать свою собственную безопасность является позорным, в РА как-то даже не задумываются. Этим самым РА походит на человека, презирающего нормы гигиены, часто ходящего под себя и живущего в грязной каморке. Такие персонажи попросту не чувствуют исходящего от них зловония. Впрочем, трагедия армянского народа состоит не только в этом.

Там верят популистам, а проще говоря лжецам и мифотворцам. Сам Пашинян пришел к власти, будучи торговцем иллюзиями. Он обещал мощный экономический рывок Армении, решение всех ее демографических, социальных проблем. При этом, он заявлял, что "Карабах-это Армения и точка". Ну и что в итоге?

В итоге, произошла реализация утверждения Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Карабах- это Азербайджан и восклицательный знак". А Пашинян был вынужден подписать трехстороннее заявление , по сути являющееся актом о капитуляции РА. Это был вынужденный шаг бородатого популиста. Ведь, армянская армия на тот момент полностью потеряла свою боеспособность, а 10.000 дезертиров в ее рядах уже стали "славной" страницей в новейшей истории РА.

При этом, в течении двух лет, минувших с момента подписания трехстороннего заявления, Азербайджан осуществил комплекс мер по принуждению Армении к признанию новой реальности. В результате чего, азербайджанская армия контролирует все стратегически важные высоты, необходимые для лишения врага попыток осуществить какие-либо провокации против нашей страны.

Плюс, Азербайджан принудил официальный Ереван признать территориальную целостность нашей страны, включая Карабахский экономический район. Сделали ли выводы из случившегося в РА? Да, но снова весьма своеобразные. Там снова сами придумывают, сами верят в новые мифы. Разнообразные "общественные деятели" и "эксперты" снова "кормят" свое общество ложью и глупостью.

Они тиражируют ахинею, смысл которой сводится к утверждению, что о том, что "экономика Азербайджана находится в глубокой стагнации". Для чего нужно так примитивно лгать? Чтобы убедить армянское общество в том, что есть свет в конце тоннеля. "Сколько нужно, потерпим, сколько нужно, поборемся, но, в конце концов, перевернем эту позорную страницу поражения и увидим подъем духа нашего народа и его новые победы", таков лейтмотив примитивных тезисов, тиражируемых разного рода мифотворцами.

Какова реальность? О ней рассказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в ходе встречи с журналистами местных телеканалов."В прошлом году наш валовой внутренний продукт достиг рекордного уровня, по последним уточненным данным - 134 миллиардов манатов. Это цифра, равная примерно 80 миллиардам долларов. Конечно же, возросла и внешняя торговля, превысив 50 миллиардов. Положительное сальдо внешней торговли составляет 25 миллиардов долларов. Те, кто занимается экономикой, знают, что это значит. В то же время наш внешний долг сократился", - подчеркнул глава нашего государства.

Президент Ильхам Алиев также сообщил, что внешний долг Азербайджана составляет ниже 7 миллиардов долларов, он также резко снизился по отношению к валовому внутреннему продукту. "Если на начало прошлого года наш внешний долг составлял 17 процентов валового внутреннего продукта, то по итогам прошлого года он упал до 9,5 процента", заявил Президент Азербайджана. Как-то совсем уж нелепо выглядят на фоне таких показателей утверждения об "стагнации" азербайджанской экономики.

При этом, стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-ноябре текущего года увеличились на 12,3%, или на 6,5 млрд долларов США и достигли 59,8 млрд долларов. По итогам года, эта цифра будет еще выше. У Армении нет никакой "подушки безопасности". а ее внешний долг превышает 40% от ВВП. Население РА сокращается, тогда как в Азербайджане оно растет. Увеличивается и военное превосходство Азербайджана над Арменией. И в том, к чему приведет очередная наивная вера мифам популистов, а не реалиям, в Армении поймут, если будут и далее идти по пути провокаций.