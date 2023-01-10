Сеанс саморазоблачения Никола Пашиняна: Армении, как государства, нет

Автор: Акпер Гасанов

Вот, чем мне импонирует премьер-министр Армении Никол Пашинян, так это готовностью выставлять самого себя в крайне нелепом свете. Едва ли не каждое публичное выступление армянского премьера представляет собой сеанс саморазоблачения. Скажу больше, складывается устойчивое впечатление, что он видит именно в этом свою историческую миссию.

Я не утрирую, а просто анализирую суть заявлений Пашиняна. Ранних и сказанных на сегодняшней пресс-конференции. Вот, к примеру, он заявил о нецелесообразности на территории Армении учений ОДКБ, и они не состоятся в этом году. Вроде как имеет место робкая попытка изобразить демарш. Не первая, замечу, такого рода попытка.

На ереванском саммите ОДКБ Пашинян уже совершал демарш. Но все они какие-то половинчатые. Совершенно же очевидно, что выход находится там же, где и вход. Если у РА накопилось столько претензий к ОДКБ, то напрашивается совершенно очевидный шаг со стороны официального Еревана - выход из ОДКБ. Но этим как-раз и не пахнет.

То есть, Армения ведет себя, как ревнивая но очень непривлекательная жена-скандалистка. Регулярно "пиля" своего мужа, устраивая ему сцены ревности и угрожая разводом, и в итоге она разводится не собирается. Ибо, зеркало в доме есть и взгляд в него отрезвляет. Жена-скандалистка поняла, что никому больше не нужна. Хотя, как поняла? Ей дали понять.

Как писало армянское издание "Грапарак" со ссылкой на свои источники, в конце минувшего года Пашинян на встрече с послами в Джермуке признался, что президент Франции Макрон посоветовал ему не выходить из ОДКБ, поскольку Франция не может выступить гарантом безопасности Армении. Посол Армении в США Макунц добавила, что госсекретарь США Энтони Блинкен также передал аналогичную рекомендацию Армении.

Такой вот расклад, доказывающий, что сегодняшние речи премьер-министра Армении - обычная клоунада, не более того. Истерика истерикой, демарш демаршем, а реальных шагов по выходу из ОДКБ РА делать не будет. При этом, объяснение причин, делающих невозможным такой шаг со стороны официального Еревана, дал... сам Пашинян. Он озвучил просто позорную реальность Армении.

Она, по словам Никола Воваевича, не может самостоятельно обеспечить собственную безопасность, гарантом безопасности Еревана является Россия. Это просто унизительная констатация для руководителя страны, которая более тридцати лет формально именуется "независимой". Самое забавное тут то, что Пашинян не видит в этом ничего трагического. Он едва ли не подвигом считает признание армянского позора!

"Если Армения могла бы обеспечить собственную безопасность, то в нашей формуле безопасности не было бы написано, что гарантом безопасности является Россия", - сказал он. А как же все это позерство, все эти демарши, все эти угрозы уйти на Запад?! Как же эти пикеты, авторы которых вопят : "Прощай, немытая Россия"? Как эта демонстрация одинаковых носков с Макроном и Трюдо?!

Вот, полюбуйтесь на сеанс позора и саморазоблачения от армянского премьера. Ткнуть в этот его позор лицом нужно и всех зарубежных политиков и экспертов, с умным видом произносящих прогнозы о "европейском выборе" Армении. Не было, нет и не будет у РА такого выбора. Армения была, есть и останется всего лишь форпостом Армении на Кавказе. Государством она никогда не станет.

Соответственно, Азербайджану нет смысла что-то обсуждать с Пашиняном. Все, что нашей стране необходимо, официальный Баку обсудит с руководством России. Собственно, в этой связи даже символичным было физическое отсутствие Пашиняна в кадре во время подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Никол Пашинян тогда и сейчас самолично подчеркнул свой и Армении статус. Она станет там, где ей скажут и сделает то, о чем договорятся Баку и Москва. Такова даже не судьба, а историческое предназначение этой территории, так и не ставшей государством.