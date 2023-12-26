Пашиняну придется оправдываться перед Путиным

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы глава правительства Армении Никол Пашинян лично объяснил напряженность в отношениях между Россией и Арменией.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что российские власти на этот раз настроены очень серьезно и потребуют от Пашиняна не очередных неполноценных и расплывчатых ответов, а четких и конкретных ответов о сотрудничестве и отношениях между Россией и Арменией.

Отмечено, что визита Пашиняна в Россию особенно ожидали российские власти, поскольку у них много вопросов к Пашиняну, а президент России хочет получить разъяснения лично от Пашиняна.

Отмечено также, что власти Армении долгое время избегали всех встреч, организованных при посредничестве России, но теперь, похоже, власти Пашиняна пожалели об идее окончательного разрушения отношений с Россией и решили их восстановить.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Никол Пашинян принял там участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а сегодня, 26 декабря, примет участие в неформальном саммите СНГ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал это прекрасной возможностью для контакта Пашиняна и Путина после долгой паузы.

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