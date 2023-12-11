Макрон хвалит Пашиняна за ход против Путина: Хороший мальчик!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян выполняет любые приказы и прихоти Макрона.

Day.Az представляет публикацию:

"Президент Франции Эмманюэль Макрон разразился похвалой в адрес своего верного пса доброго друга Никола Пашиняна. Макрон похвалил Армению за ратификацию Римского статута - этим самым власти Армении по сути запретили Путину въезд в страну.

"Это решение было сложно принять. На это нужна смелость", - сказал Макрон, выступая на мероприятии, посвященном юбилею Декларации о правах человека.

Жаль, что в этот момент рядом с ним не было Пашиняна! Макрон обязательно бы почесал его за ушком или угостил какой-то вкусняшкой. Еще бы! Такой статут ратифицировал Воваевич! Хороший мальчик!"

Автор - HSF