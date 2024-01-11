Армянский блогер показал, чем релокантов из Карабаха кормит Пашинян

Автор: Лейла Таривердиева

Бывшие жители Карабаха армянского происхождения, по глупости последовавшие всей массой за дудуком сепаратистских лидеров, наверняка, ежеминутно кусают себе локти и проклинают тот день, когда сели в машины и поехали в Армению. У армянства так принято - все обязаны подниматься по команде, если армянское дело того требует. В этот раз оно требовало от армян отказаться от перспективы нормальной жизни в Азербайджане. И они отказались. Те, кто отдавал приказы и подгонял, тоже выполняли указания из других, географически более далеких инстанций. Планировалось, что долго жить на чужбине карабахским армянам не придется. Поднимется вселенский вой, Азербайджан будет заклеймен и осужден за "геноцид", обложен санкциями и под давлением всего мира откроет им все дороги. Они вернутся уже как полные хозяева этой земли и будут диктовать Баку свои условия. Ну, или на крайний случай, солнечная Франция раскроет армянам свои объятия.

Ни того, ни другого не случилось и уже не случится. Армяне, выехавшие добровольно из Карабаха, теперь и рады были бы вернуться, но это стало невозможно. Чтобы вернуться, теперь придется принимать гражданство и присягать азербайджанской конституции. А такая перспектива пугает армян больше страшного суда. Четвертый месяц те, кто имел несчастье быть гражданами Армении и не подсуетился вовремя, чтобы получить российское гражданство, прозябают на "исторической родине", ожидая чуда. Великое армянское чудо заблудилось, зато карабахцев нашло презрение и откровенная нелюбовь в обществе. Сепаратисты и их паства оказались никому в Армении не нужны. А власти страны так вообще не скрывают своего неприятия перебравшихся из Карабаха соплеменников. Правы были те, кто еще в октябре говорили о том, что Никол Пашинян не желает впускать в Армению карабахцев. Возможно, он догадывался, что грандиозные планы внешних технологов не осуществятся, а проблема в виде ста тысяч дополнительных ртов останется на его шее.

Один из армянских блогеров выставил ролик, на котором продемонстрировал паек, который выделяет "беженцам" государство. Даже внешне то, что вывалилось из пакета, выглядело подозрительно, а когда блогер начал вскрывать упаковки, стало даже жаль бывших жителей Азербайджана. Конечно, никто не ожидал увидеть там черную икру и трюфеля, но все же... Армения нищая страна, однако не будем забывать, что ей помогает половина мира. Если, конечно, все эти франции и евросоюзы не врут, а реально выделяют ей обещанные миллионы. Европа и особенно Франция обязаны взять обеспечение карабахцев на себя, потому что то, что эти люди оказались в подобном положении, это полностью их вина. Составляя сценарии действий против Баку, они должны были понимать, что им издалека все видится не так, как оно есть на самом деле. Делая ставку на обвинения в этнических чистках, они упустили из виду, что сейчас не 1915 год, и в век высоких технологий очень трудно доказать наличие того, чего не было.

Теперь несчастные бывшие жители Азербайджана выкидывают гуманитарку от государства в мусор и проклинают Пашиняна. Своим отношением к релокантам официальный Ереван показывает, что был бы очень рад, если бы вся эта толпа убралась обратно в Азербайджан, либо переместилась в Европу. Мало того, что это лишняя нагрузка для армянской экономики, это еще и нелояльный электорат. Вон Шахраманян уже начал разъезжать по Еревану с эскортом и охраной, за что получил нагоняй от МВД. А если он завтра поднимет эту разозленную протухшей колбасой толпу на власти?

Одним словом, планировалось создать проблемы Азербайджану, а вышло, что создали их армянской стороне. У нас же, наоборот, головной боли стало меньше.