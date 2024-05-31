Ходжалы – место нашей боли и нашей силы

Автор: Лейла Таривердиева

Еще в 2013 году в Азербайджане начались работы по возведению Мемориального комплекса геноцида Ходжалы. Точнее, Фондом Гейдара Алиева был подготовлен проект, созданный на основе концепции, полной символизма. Прямоугольный монолит, охватывающий Мемориал с четырех сторон, изображен в форме символических рук, пытающихся защитить ходжалинцев от резни. Вокруг - деревья, зацветающие в конце февраля.

Но практическая реализация проекта затянулась на годы. И только в феврале 2024-го в освобожденном Ходжалы Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Мемориального комплекса. Проект ждал своего часа 11 лет. И этот день настал. На церемонии глава государства сказал, что проект был готов давно, даже было выбрано место в столице, но каждый год он откладывал начало строительства из-за сомнений. Потому что верил и знал, что мы вернемся сюда, и память о невинных жертвах будет увековечена на их родной земле.

О том же думал каждый гражданин Азербайджана. После Второй карабахской войны Ходжалы не сразу вернулся в лоно Родины, и это несколько омрачало нашу радость. Должно было пройти еще три года, прежде чем справедливость восторжествовала на всей азербайджанской земле, поставив окончательную точку в карабахском конфликте.

"Вопросы, связанные с созданием памятника, Мемориального комплекса Ходжалинского геноцида, обсуждались многие годы, даже было выбрано место рядом с памятником "Зов матери", и проект был подготовлен. Но каждый год я не утверждал его окончательно, потому что считал, что этот Мемориальный комплекс должен быть создан в Ходжалы. Так и случилось. Мы привезли тот самый проект, и 26 февраля в Ходжалы вместе с ходжалинцами был заложен фундамент Ходжалинского мемориального комплекса. Он будет построен здесь и весь мир увидит, что такое армянское варварство. Это правда, и каждый должен это знать. Армения сама должна признать это, сама должна извиниться перед нами. Только сделав это, нынешнее руководство Армении, возможно, сможет хоть немного смыть грехи этих дикарей, вандалов и кровопийц. Если оно этого не сделает, то, думаю, сама Армения никогда не сможет подняться на ноги. Прежде всего, Армения сама должна признать эту трагедию, это преступление, военное преступление", - сказал Президент, встречаясь 28 мая с группой ходжалинцев, вернувшихся накануне Дня независимости в родной Ходжалы.

Уезжали эти люди из небольшого городка сельского типа, а вернулись в населенный пункт с красивыми домами, асфальтированными дорогами, современными коммуникациями, бытовыми условиями и возможностями, которых не имели даже в столице.

В настоящее время реализуется первый этап проекта реконструкции города Ходжалы. По его завершению прежний поселок превратится в настоящий город. Первый этап, состоящий из двух сегментов, охватывает территории площадью соответственно 167 и 18 гектаров. По первому сегменту ведутся строительство и ремонтно-восстановительные работы в 140 индивидуальных домах, 48 домах коттеджного типа и 9 зданиях на 110 квартир. Территория благоустраивается, все коммуникационные линии перенесены под землю. По второму сегменту строятся и благоустраиваются 92 дома финского типа. Очень важной частью проекта является благоустройство территории, создание зон отдыха, парковых зон и, конечно же, бульвара. Все, наверное, видели фото Лачинского бульвара, построенного на берегу реки Хакари. Такая же красивая и удобная прогулочная зона проявится в Хожалы вдоль Гаргарчая и ее притока - реки Бадара. В городе создаются все условия для получения образования, занятий спортом и обеспечения ходжалинцев рабочими местами. Последнее очень важно. Учитывая, что здесь очень богатые сельскохозяйственные угодья, планируется создание небольшого агропарка. Будут созданы объекты по производству различных стройматериалов, предприятия легкой, пищевой промышленности.

Ходжалы всегда занимал важное место в Карабахе. Этот азербайджанский городок очень мешал армянским оккупантам в их продвижении к Шуше. Как и село Гарадаглы, уничтоженное армянами за неделю до ходжалинского геноцида, Ходжалы располагался на стратегически важных дорогах Ходжавенд-Ханкенди и Ханкенди-Аскеран-Агдам и мешал агрессорам в завершении задуманного. В сегодняшнем генплане города эта его стратегическое расположение тоже учтено. Он рассматривается как транспортно-логистический хаб. Здесь имеется аэропорт, автомобильная дорога республиканского значения, проектируется также железнодорожная линия. Развитие транспорта будет способствовать и развитию экономики Ходжалинского района и превращения Ходжалы в город регионального значения. В будущем планируется интеграция города с расположенными поблизости Ханкенди, Агдамом и Шушой. В этих целях территория Ходжалы будет увеличена с 610 до 1300 гектаров. Центральная часть города займет около 200 гектаров.

И, конечно же, нельзя не сказать об общемировом значении Ходжалы как археологического памятника. Этот городок был ничем не приметным. Название его никогда не попадалось в прессе, зато археологам был хорошо знаком термин "ходжалы-гедабекская культура", появившийся благодаря ценным археологическим находкам, сделанным около Ходжалы. Во время армянской оккупации здешние археологические памятники сильно пострадали.

Сделанные здесь находки свидетельствуют о том, что в этой местности во второй половине II тысячелетия до н.э. - в начале I тысячелетия до н.э. располагалось крупное поселение. Площадь Ходжалинского некрополя составляет 200 гектаров. Курган Хачатепе с двумя вершинами имеет диаметр 300 метров. По мнению специалистов, комплекс памятников Ходжалы, охватывающих более чем трехтысячелетний период, важен для изучения материального культурного наследия не только Азербайджана, но и Кавказа и тюркского мира в целом. Армяне пытались стереть следы этой истории, поэтому необходима реставрация и возобновление исследований, которые откроют новую страницу в исторической науке, считают археологи Азербайджана.

Специалисты Института археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана уже приступили к предварительным исследованиям на этой территории. Около Ходжалы будет создан уникальный археологический парк, что помимо научного значения, будет играть роль в развитии туризма. Это будет музей под открытым небом, который станет крупнейшим проектом в области пропаганды и популяризации богатого исторического прошлого, материального культурного наследия Карабаха.

То есть Ходжалы - это не только место нашей боли, но и место силы. Это древняя земля, хранящая следы былых цивилизаций, свет которых дошел до наших дней. Когда эта земля возродится, залечатся ее раны и восстановится ее энергетика. Это не значит, что мы что-то забудем. Мы будем двигаться дальше, храня память о боли, но веря в лучшее.