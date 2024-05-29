https://news.day.az/society/1663845.html В город Ходжалы возвращаются 24 семьи бывших вынужденных переселенцев - ФОТО
В город Ходжалы возвращаются 24 семьи бывших вынужденных переселенцев - ФОТО
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена в город Ходжалы
Как передает Day.Az, колонна, состоящая из семей, временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах республики, выехала 29 мая из Гарадагского района города Баку. На данном этапе в Ходжалы возвращаются 24 семьи - 88 человек.
Таким образом, обеспечено постоянное проживание 44 семей, или 169 человек Ходжалы.
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