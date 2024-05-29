В город Ходжалы возвращаются 24 семьи бывших вынужденных переселенцев

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена в город Ходжалы

Как передает Day.Az, колонна, состоящая из семей, временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах республики, выехала 29 мая из Гарадагского района города Баку. На данном этапе в Ходжалы возвращаются 24 семьи - 88 человек.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 44 семей, или 169 человек Ходжалы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!