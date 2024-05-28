Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства вручил ключи от квартир жителям Ходжалы.

Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева вместе с жителями посмотрели город Ходжалы, ознакомились с проводимыми здесь работами и Генеральным планом города.

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