Новое слово в борьбе за мир во всем мире - Нобелю и не снилось

Автор: Лейла Таривердиева

Это все-таки произошло. Была надежда, что армянское безумие не настолько заразительно, но мы ошиблись. Как сообщают армянские СМИ, находящегося под следствием в Азербайджане финансиста терроризма и сепаратизма Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира 2024 года. Слава богу, что представлять его "узником совести" или борцом за мир во всем мире никому в голову не пришло. Формулировка представления такова - "за благотворительную и гуманитарную деятельность".

В офисе Варданяна в Ереване журналистам подтвердили, что "авторитетными людьми Рубен Варданян выдвинут на эту высокую премию за создание и поддержку порядка пяти десятков новых и беспрецедентных образовательных, благотворительных, научных и гуманитарных структур не только в Армении, но и в ряде стран. Инициаторы выдвижения сочли впечатляющими и достойными международного признания образ Рубена Варданяна как гуманиста и филантропа и его последовательные усилия, направленные на то, чтобы даже в периоды войн и угроз, финансовых и политических кризисов посредством гуманитарных, благотворительных и социальных проектов внедрить инструменты длительной стабильности и развития".

Очень красочно расписано. Наверное, и сам Варданян удивился: и это все про меня?!

Идем дальше. В офисе подчеркнули, что "благотворительность Рубена Варданяна охватывает не только национальный, но и международный уровень, имеет глобальное влияние и значение. Одна из его крупных авторских программ - гуманитарная инициатива "Аврора"". На этом вся международная благотворительность Варданяна заканчивается. Армянские СМИ попытались перечислить великие дела претендента, и очень заметно, насколько непросто им это далось. Найти какие-то проекты пусть не глобального, но хотя бы регионального значения им не удалось. Помимо сомнительной премии "Автора", через которую мошенники вроде Варданяна отмывают капиталы, им оказалось больше нечего вспомнить. Хотя нет, кое-что нашлось - изуродованная мечеть в Шуше, которая была "отреставрирована" на деньги Варданяна до неузнаваемости и теперь подается как забота о наследии других народов.

Что еще великого сделал Рубен Варданян для человечества? Профинансировал ремонт татевской канатной дороги и татевского монастыря, построил крутой колледж в Дилижане. Пардон, но это не такие уж гуманитарные, а скорее бизнес-проекты. Или, может, мы что-то не улавливаем? Как утверждается, Варданян инвестировал в сотни проектов в Армении и в диаспоре. Ну и что? В основном это мелкие проекты, инвестиции по большей части направлялись на обеспечение интересов собственного бизнеса. А еще он финансировал сепаратистский режим в период оккупации Карабаха и усиленно провоцировал ситуацию после 44-дневной войны. Ничего не скажешь, большой вклад в дело мира.

Кто эти авторитетные люди, которые "сочли впечатляющими и достойными международного признания образ Рубена Варданяна"? Их имена не разглашаются, но мы можем сделать некоторые предположения на этот счет. В декабре прошлого года в рамках кампании пиара было распространено приторное обращение 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов, в том числе лауреатов Нобелевской премии, потребовавших от Азербайджана освободить находящихся под следствием лидеров армянских сепаратистов и военных преступников. В первую очередь, речь шла о Варданяне. Понятно, что никто не стал бы заботиться о Бако Саакяне и Араике Арутюняне, а об Аркадии Гукасяне, вообще, все давно забыли. Обращение было куплено с целью привлечь внимание к обширной фигуре российского миллиардера, решившего поиграть в политику, но все провалившего. Среди подписантов того обращения были практически все члены правления и отборочной комиссии пресловутой "Авроры" (еще бы), в том числе трое лауреатов Нобелевской премии. Это основатель и председатель Фонда Гбови для защиты мира в Африке Лейма Гбови, бывший президент Коста-Рики Оскар Ариас и основатель Центра защиты прав человека Ирана Ширин Эбади. Возможно, один из них и является тем загадочным нобелевским лауреатом, подключившимся к заявке Варданяна на премию Нобеля.

Бедный, бедный Нобель... Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира присуждается "тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив". Если кто-то обнаружит здесь какие-то сходства с достоинствами Варданяна, пусть сообщит.

В финансовом выражении Нобелевская премия Варданяну не нужна. Но звание нобелевского лауреата поможет его пиар-менеджерам разукрасить образ мошенника и сделать его еще более "впечатляющим и достойным". Представьте лозунги с требованием об освобождении Варданяна в будущем. На них будет значиться, что в бакинской тюрьме томится лауреат Нобелевской премии. Представили?

Сомнительно, что кандидатура Варданяна будет удовлетворена. Несмотря на все затраты семейства предпринимателя. Ремонт армянских церквей в других странах никак не может рассматриваться как вклад в дело мира. Заслуги перед армянством не являются заслугами перед человечеством. Иначе каждый национальный деятель, радеющий ради своей страны, имел бы право на получение Нобелевской премии. А переделка азербайджанской мечети в Шуше в "персидскую" - это не заслуга, а, скорее, преступление.

Кстати, о преступлениях. В сентябре прошлого года Рубен Варданян был внесен Украиной в санкционную базу "Миротворец" как лицо, подлежащее "немедленному задержанию и передаче в правоохранительные органы Украины и стран НАТО". Центр "Миротворец" в своем обращении подчеркивал, что Варданян - это лицо, "совершившее сознанные деяния против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также другие правонарушения". А до этого соучастником агрессии против Украины назвал Варданяна депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Блэкмен. "Мы должны понимать, что это человек, против которого введены санкции в связи с военным вмешательством России в Украину. Его компании успешно использовались и были привлечены к процессу расширения военного присутствия в Украине и Карабахе", - заявил британец.

Как охарактеризовал Варданяна представитель Transparency International Илья Шуманов, "он пытается выглядеть как благотворитель, а не как человек, который занимается выводом денег и партнерством с очень подозрительными, коррумпированными людьми, которые, как сейчас ясно, стоят у истоков этой войны [в Украине]".

Европейским защитникам Варданяна напомним, что в 2019 году более 20 членов Европарламента от Литвы, Польши, Швеции, Германии, Великобритании и других стран обратились с письмом к тогдашнему главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой принять меры против Рубена Варданяна и банкира Владимира Романова по следам публикации расследования об офшорах "Тройки Диалог". Об этом стоит помнить многочисленным лоббистам Армении в ЕП, пытающимся выдавать мошенника за "политзаключенного" и дорисовывать ему ангельские крылышки. Хотя деньги не пахнут.

Номинирование Рубена Варданяна на Нобелевскую премию мира это верх неприличия и оскорбление памяти ее основателя, который не предполагал, что деньги его потомков будут раздаваться кому попало. И армянский мошенник тут не в единственном числе. Как можно узнать из Сети, с Нобелевской премией мира часто что-то не так. Например, в 1994 году кому-то пришло в голову вручить ее Ясеру Арафату, а в 2009 году она зачем-то была присуждена Бараку Обаме, что вызвало много вопросов. Вопрос "зачем?" возник и при объявлении лауреатом Евросоюза в 2012 году. А на постсоветском пространстве до сих пор недобрым словом вспоминают присуждение этой премии в 1990 году Михаилу Горбачеву, с благословения которого расцвел сепаратизм и начались кровавые конфликты.

Если этот список вдруг дополнит Рубен Варданян, он его только "украсит". Однако это вряд ли произойдет. Не хотелось бы огорчать "авторитетных людей" и оплативших их услуги членов семейства Варданянов, но у папочки масса именитых конкурентов. Это и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и Илон Маск, и Джулиан Ассанж, и британский натуралист Дэвид Аттенборо, и Дональд Трамп, и Папа Римский Франциск, и генсек ООН Антониу Гутерриш, и ЮНЕСКО, и Гаагский суд, и Совет Европы, и БДИПЧ и прочие.

Хотя кто его знает - сегодняшний мир полон сюрпризов...