Стала известна цена пиар-кампании по освобождению Рубена Варданяна

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В последнюю пару месяцев резко активизировалась пропаганда в пользу Рубена Варданяна, арестованного и находящего по следствием в Азербайджане. Пропаганда слащавая, приторная и очень неграмотная, явно рассчитанная на необразованные массы и заинтересованные круги западного сообщества. Забавный пиар Рубика, в который вовлечены совершенно неожиданные люди из совершенно неожиданных стран, дурацкие ролики, призванные выставить Варданяна страдальцем за веру, а выставляющие дураком, не оказывают особого пропагандистского эффекта. Однако все это, несомненно, должно стоить семейству Варданяна немалых средств. Получив "разнарядку" в Карабах, Рубик предусмотрительно перевел свое состояние на членов семьи, чтобы вывести его из-под проблем, если что случится.

Пиар Варданяна выдается его пиар-менеджерами за безвозмездный крик души его многочисленных поклонников и борцов за права человека. Конечно же, никто в это не верит. Хотя бы потому, что услуги так называемых борцов за права человека, как правило, стоят очень дорого. Пропаганда Рубика, какой бы глупой и бездарной она не была, однозначно, была хорошо оплачена семьей. До сих пор не было никакой информации, сколько именно потрачено на эти цели. Но накануне в зарубежных СМИ появилась примечательная новость, которая навела на определенные мысли.

Выяснилось, что за то время, что состояние Рубена Варданяна за год сократилось на 100 млн. долларов. Ух ты...

В 38-ом глобальном рейтинге Forbes долларовых миллиардеров он занял 2545 место с состоянием 1,1 млрд. долларов. В 2023 году Варданян с состоянием в 1,2 млрд. долларов занимал в рейтинге 2259-е место.

100 миллионов долларов - это вам не шутка. Тут два варианта. Первый - сынок Давид по привычке растрачивает папино состояние на радости жизни, хотя папа сейчас не у дел. Второй - во столько обошлась пиар-кампания Рубика, направленная на его освобождение, а также прочие темные дела, которые он успел наделать за год пребывания в Карабахе.

Конечно, все это только наши предположения. Просто хочется, чтобы сторонники Варданяна знали - не стоит тратиться. Не поможет.