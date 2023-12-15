150 оттенков армянского позора

Автор: Лейла Таривердиева

Более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов, в том числе лауреатов Нобелевской премии, потребовали от Азербайджана освободить находящихся под следствием лидеров армянских сепаратистов и военных преступников.

Приводить имена подписавших это сомнительное воззвание не стоит. Армянская сторона называет подписантов всемирно известными лицами, но, судя даже по тем именам, которые представлены в сообщениях СМИ для усиления впечатления, единственный, чье имя на слуху, это рок-музыкант Серж Танкян. Так что мы имеем дело с традиционной армянской технологией - собрать близких себе людей, тех, кто попользовался когда-то "Авророй" (загадочная армянская гуманитарная премия), сочувствующих и просто обманутых армянством, подсунуть им бумажку и дать в руки ручку. Армянство, как известно, имеет своих людей повсюду, проникает в самые нужные инстанции, водит дружбу с нужными людьми, старается купить их или угодить, чтобы в подходящий момент подсунуть для подписи какое-нибудь воззвание. Как теперь подсунули обращение в поддержку Рубена Варданяна.

Сколько таких бумажек было подписано в период 44-дневной войны и после нее, не сосчитать. В мире, наверное, не осталось известных актеров, режиссеров и певцов, которые не подписались бы под составленными армянами доносами на Азербайджан. Никакого впечатления на Баку громкие имена не произвели и никакого влияния на ход событий не возымели тоже. Осталось лишь удивление. Удивление по поводу того, как много вроде бы разумных людей готовы попасть на армянскую наживку.

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омнительно, что организовав очередное бессмысленное обращение, армянство рассчитывает, что оно сработает. Это все просто часть пропаганды против Азербайджана и, как мы уже отметили, демонстрация поддержки Варданяну. Именно ему. Араик с Бако идут просто как довесок.

Хоть об этом и не говорится, ясно, что данное обращение организовано так называемой гуманитарной премией "Аврора", учрежденной армянством под прикрытием темы прав человека для отмывания денег и легитимации взяток различным деятелям, от которых что-то зависит. Взятка за услуги в виде гуманитарной премии - это красивая обертка с голубой ленточкой. Не удивительно, что в ряды недругов Азербайджана с таким усердием записалась небезызвестная Саманта Пауэр, ставшая несколько лет назад членом отборочной комиссии "Авроры" и поддерживавшая связи с Варданяном. Одним из учредителей этой сомнительной премии является как раз сам Рубен Варданян.

Коллеги Рубика по предпринимательской ниве в разных странах, те, кто ему чем-то обязан или вел общие дела, требуют его освобождения. Даже не просят, а именно требуют, "выражают беспокойство по поводу условий содержания задержанных и опасаются за их судьбу". А что беспокоиться? У Варданяна и других преступных элементов, возможно, впервые в жизни появилась возможность встать на путь истинный. И они, судя по всему, спешат ею воспользоваться, активно сотрудничая со следствием.

Все они живы, здоровы и даже довольно упитанны. Кто беспокоится об их состоянии (мы в данном случае не о финансах Варданяна), пусть посмотрит на 32 диверсантов, на днях возвращенных в Армению в обмен на двух азербайджанских солдат. И сравнят их нынешнее состояние с тем, как они выглядели в момент задержания. Небо и земля. Так что пусть никто не волнуется - Рубик, Араик, Бако, Додик и прочие выйдут лет через пятнадцать на свободу, прибавив сантиметры в талии. Впрочем, прочие арестованные преступники "всемирно известных нобелевских лауреатов", кажется, не очень интересуют. Главная задача послания - показать Варданяну, что он не зря тратил на кого-то свои деньги.

Авторы обращения считают Рубика и Ко несправедливо задержанными. Очень смешно, но кто-то, оказывается, надеялся увидеть его среди 32 освобожденных диверсантов. И теперь ониавторы послания "обеспокоены из-за неясных мотивов дальнейшего содержания экс-руководства республики под стражей".

Неясных мотивов? Серьезно?

Во-первых, Варданяна, Арутюняна, Саакяна и прочих деятелей сепаратистского режима не стоит приравнивать к задержанным военнослужащим. Надеемся, 150 "знаменитостей" в курсе, что в Нюрнберге судили главарей нацистов, а не солдат. Да, убивали солдаты, но они лишь исполнители, а главные, кто должен отвечать за кровопролитие, это лидеры. Как гласит старая пословица, назвался груздем - полезай в кузов.

Во-вторых, попробуем прояснить для авторов послания "неясные мотивы дальнейшего содержания". Понятно, что особо волнует друзей армянства Варданян, поэтому конкретизируем. Ваданяну предъявлены обвинения по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

Не знаем, как нобелевским лауреатам, но нам тут все понятно. Причем, это только предварительные обвинения, а в ходе следствия, насколько известно по просачивающейся в медиа информации, раскрывается множество новых фактов. И раскрывают их совершенно добровольно и сознательно сами подследственные. Так что никаких неясностей.

Вопрос не в воззвании, вокруг которого какое-то время армянство будет бить по кастрюлям, позоря подписавших его людей, большинство из которых не имеют представления о Южном Кавказе и происходившем здесь вообще. Вопрос в другом - когда эти самые нобелевские лауреаты, бизнесмены и прочие деятелем, чем-то обязанные армянству или просто ненавидящие нас, поймут, что участвовать в подобных акциях низко.

Если эти люди действительно сделали для вселенной так много, как утверждают армянские СМИ, пусть сделают еще одну мелочь - перестанут позориться.