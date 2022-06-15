Азербайджан и Турция: прочный союз равноправных партнеров

Автор: Лейла Таривердиева

Ровно год назад в Шуше произошло историческое с точки зрения региональной геополитики событие - 15 июня 2021 года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в этом городе была подписана Шушинская декларация о союзничестве, определившая основы отношений двух стран в новых реалиях.

1 февраля 2022 года законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" был единогласно принят Милли Меджлисом. В этот же день Шушинская декларация была утверждена и Великим Национальным собранием Турции. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении большинством голосов. Таким образом, Шушинская декларация была ратифицирована и вступила в силу.

Отметим, что между нашими странами уже существует несколько основополагающих документов. В том числе Соглашение о развитии дружбы и всестороннего сотрудничества, Протокол о сотрудничестве и взаимопомощи, Соглашение о стратегическом партнерстве и взаимной помощи и так далее. Шушинскую декларацию, хотя она не имеет статуса соглашения, можно назвать документом, как бы скрепившим все ранее достигнутые договоренности, конкретизировавшим основные цели и задачи взаимодействия Баку и Анкары в свете новых региональных реалий, сложившихся после 44-дневной войны. Победа Азербайджана в войне многое изменила, в том числе расстановку сил в регионе, выведя братскую Турцию в южно-кавказском сегменте на передовые позиции.

Шушинская декларация - это документ, предполагающий интеграцию партнеров, союзников, руководствующихся интересами друг друга в не меньшей степени, чем интересами национальными. Можно с уверенностью сказать, что национальные цели двух стран во многом совпадают, что достаточно редко встречается в мировой политике. Этот союз прочен еще и потому, что оба государства самодостаточны и реально независимы. Союзы равноправных партнеров всегда прочнее тех, что формируются вокруг центра силы. Баку и Анкара готовы работать вместе и вовлекать в региональное партнерство и другие страны. Об этом говорится в декларации, это же неоднократно подчеркивали в своих заявлениях официальные Баку и Анкара.

Само название документа говорит о том, что отношения наших стран вышли на самый высокий уровень. Речь идет о всеобъемлющей политической, военно-технической и экономической интеграции между двумя странами, создании общего политического, экономического, военно-политического пространства между Азербайджаном и Турцией. Отношения наших стран всегда развивались в позитивном ключе, в последние же годы они характеризуются особой динамикой. Сегодня Турция и Азербайджан формируют новую повестку региона. Шушинская декларация формирует правовую базу не только двусторонних отношений, но и предлагает новую платформу безопасности и экономического сотрудничества для всех региональных государств. Само содержание декларации и тот факт, что подписана она была в Шуше, ставшей символом великой победы, делают документ особенным, символичным и глубоким по смысловому содержанию. Но это не все. Подписана Декларация в историческую для азербайджанского народа и независимого Азербайджана дату - День национального спасения.

Документ содержит множество месседжей, адресованных и региональным, и мировым игрокам, и друзьям, и недругам.

Декларацией Азербайджан и Турция, руководствуясь принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности признанных на международном уровне границ, невмешательства во внутренние дела государств, определили политические и правовые механизмы союзнических отношений. Это: координация действий во внешнеполитической сфере, взаимная поддержка по международным вопросам, носящим актуальный характер и представляющим взаимный интерес; содействие друг другу в устранении угроз агрессии и самой агрессии со стороны третьего государства или государств, взаимное обеспечение оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур Вооруженных сил; сотрудничество в модернизации Вооруженных сил; совместные усилия по нормализации жизни на освобожденных от армянской оккупации территориях; поощрение направленных на укрепление обороноспособности и военной безопасности обмена личным составом, проведения совместных учений и др.; технологический обмен в морской, воздушной и космической сферах с учетом национальных и международных обязательств, реализация общих проектов с целью развития совместных способностей; сотрудничество в области кибербезопасности, проведение совместных научных исследований и подготовка кадров; активизация усилий, направленных на диверсификацию национальных экономик; усилия, направленные на рациональное использование и дальнейшее развитие Южного газового коридора; укрепление сотрудничества с целью повышения конкурентоспособности проходящего через территорию двух стран Среднего транспортного коридора Восток-Запад; поддержка и развитие Зангезурского коридора и так далее.

Союзничество Азербайджана и Турции предполагает координацию и взаимодействие в вопросах стратегической значимости. При этом стороны сохраняют независимую внешнюю политику, направленную на защиту и обеспечение национальных интересов. Это необходимо подчеркнуть, потому что армянская и проармянская пропаганда, круги, не желающие усиления азербайджано-турецкого тандема, пытается искать в союзничестве Баку и Анкары "хозяина" и "вассала", двойное дно и скрытые смыслы. Однако это совершенно равноправный союз, основанный на братстве и искренней дружбе между двумя странами и народами. Общенациональный лидер Гейдар Алиев произнес историческую фразу "один народ - два государства" не ради красного словца. Сторонним наблюдателям, заинтересованным акторам и всем, кто пытается совать нос в дела региона, необходимо знать, что эта фраза отражает реальность во всех смыслах - человеческом, политическом, общественно-политическом, экзистенциальном.

Проводя независимую внутреннюю и внешнюю политику, Азербайджан и Турция, согласно декларации о союзничестве, тем не менее, будут координировать действия по обеспечению мира и безопасности в регионе, будут поддерживать друг друга в международных организациях.

Особенно много беспокойства у недругов, в первую очередь у Армении вызвал пункт, касающийся совместного устранения угроз или агрессии по отношению к одной из сторон декларации. Пункт предусматривает и оказание военной помощи союзнику, что, конечно же, вызывает большое раздражение у всех наших непосредственных соседей, кроме Грузии. Между тем, военное соглашение между Азербайджаном и Турцией существует уже более 20 лет.

В декабре 2010 года Милли Меджлис ратифицировал Договор о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между Азербайджаном и Турцией, подписанный 16 августа того же года в Баку главами двух государств. Договор предусматривал военную взаимопомощь на случай, если одна из сторон подвергнется вооруженной атаке или агрессии со стороны третьего государства, или группы государств, тесное сотрудничество в оборонной и военно-технической политике. Было также ратифицировано заявление "О создании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Азербайджаном и Турцией". Эти шаги Баку и Анкары тогда тоже вызвали взрыв истерики в армянских и российских экспертных и медиа кругах. Однако продлилась она недолго, улеглась быстро, потому что региональный расклад был иной, традиционный, когда никто и подумать не мог, что настанет осень 2020-го и все круто изменится. Всего за 44 дня разрушатся "скрепы", на которых кавказская линия держалась не одно столетие.

Обеспокоенность по поводу Шушинской декларации о союзничестве совсем иного рода. Она уже более предметная, втекающая не из того, что может и не произойти, а из реалий, складывавшихся на глазах всего мира. Мир, и в первую очередь непосредственные соседи Азербайджана увидел и приняли к сведению, что даже просто политическая и техническая поддержка Турцией Баку сыграла сдерживающую роль и отсекла все попытки вмешаться в ход войны. Вопреки жалким оправданиям проигравшей стороны и проармянской пропаганде в северных и южных столицах, Турция не принимала военного участия в боевых действиях. Воевала Азербайджанская армия, азербайджанские воины освобождали родные земли, побеждали и погибали тоже они. Но одно присутствие на политическом фоне Анкары уже пугало недоброжелателей, которые теперь, пытаясь давить на Баку, должны очень хорошо и далеко просчитывать ситуацию и думать о том, что же будет, если стратегическая помощь будет оказана в полной мере. Подписанная после 44-дневной войны Шушинская декларация показала всем, что документ от 2010 года тоже не был лишь листком бумаги. Просто всему свое время.

Пойдем дальше. Прекрасной иллюстрацией к предусмотренному Шушинской декларацией научному и техническому сотрудничеству стала прошедший в конце мая в Баку грандиозный фестиваль технологий и инноваций Teknofest. Координация усилий в развитии Южного газового коридора, также прописанная в документе, стала особо актуальна в свете нынешних геополитических развитий. Также в разы актуализировался транзитный потенциал региона, в котором ключевую роль в плане транспорта и логистики играют наши страны. Когда подписывалась Шушинская декларация, никто еще не знал о том, что случится с Украиной и всей континентальной геополитикой, в результате чего нарушились все традиционные коммуникации. Пункт декларации, касающийся сотрудничества в повышении конкурентоспособности проходящего через территорию двух стран Среднего транспортного коридора Восток-Запад, сегодня рассматривается уже не в перспективе, а в настоящем времени.

О том, как Баку и Анкара, общества двух стран поддерживают шаги, предпринимаемые союзниками, как реагируют на проблемы и радости друг друга, говорить не стоит. Об этом можно судить и по официальным заявлениям, и по публикациям в СМИ, и по соцсетям. Практически каждый пункт Шушинской декларации это иллюстрация к реалиям, развивающимся либо уже работающим.

За прошедший год многое произошло. Но главное, что с июня 2021 года две братские страны прошли навстречу друг другу гораздо больший путь, чем за годы действия договора от 2010-го. Толчком к этому стала Шушинская декларация о союзничества, которая подвела своеобразный итог тому периоду, что завершился с победой Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, и открыла новую страницу и отношениях Азербайджана и Турции.

Отныне 15 июня это двойной праздник для азербайджанского народа.