Шушинская декларация должна отрезвить армянских реваншистов

Шушинская декларация составлена не просто так. Она составлена как юридическая база практического претворения в жизнь взаимодействия Азербайджана и Турции по разным направлениям. Каждое суверенное государство имеет право на взаимоотношения и взаимопомощь во всех сферах с любым государством, если другая сторона отвечает тем же.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя утверждение подписанной 15 июня 2021 года Шушинской декларации в Баку и Анкаре.

Для Азербайджана, отметил он, Шушинская декларация является определенным гарантом. Армения всегда кичилась тем, что за ней, дескать, стоит Россия и ее безопасность от любого посягательства гарантирует Москва. У Азербайджана подобного гаранта не было. Хотя отношения с Турцией всегда находились на самом высоком стратегическом уровне, история показала, что какое-то крупное и сильное государство в качестве документально оформленного гаранта интересов Азербайджана необходимо. Поэтому состоялся выход на передний план Турции и подписание в Шуше этого документа стратегической важности.

"Подписание декларации говорит о том, что Баку этот вопрос для себя решил. В документе ясно сказано, что если кто-то будет угрожать интересам Азербайджана и Турции, то каждая из этих стран может обратиться за помощью к другой стороне и эту помощь получить. Турции это нужно для того, чтобы участвовать в процессах в этом регионе. Можно сказать, что посредством Шушинской декларации Турция пришла на Кавказ. Я думаю, что фактор Турции способствовал завершению карабахского конфликта, он помог положить конец армянской оккупации. Есть и далеко идущие планы. Это и экономические проекты, и решение вопроса тюркской интеграции. Все эти вектора дополняют друг друга. На сегодня Шушинская декларация является необходимым звеном процессов на нашем геополитическом пространстве. Эта необходимость диктуется временем. Это исторический документ, дающий большие возможности и страхующий Азербайджан от возможных рисков в будущем, учитывая геополитическую ситуацию и прочие глобальные факторы", - подчеркнул военный эксперт.

Если говорить о практической стороне вопроса, то, по словам Рамалданова, две страны уже в какой-то степени приступили к ее осуществлению. Проводятся совместные учения, что делается для того, чтобы армии двух стран были готовы совместно, в тесном взаимодействии решать те задачи, которые могут возникнуть. Никаких препятствий в реализации положений декларации нет, считает наш собеседник. В том числе и по части военной взаимопомощи. Шушинская декларация и де-юре, и де-факто дает возможность Азербайджану и Турции поддерживать друг друга в военном плане. Значение этого документа невозможно переоценить.

"Мы знаем, что в Армении реваншисты имеют неслабые позиции и пользуются поддержкой извне. Мы знаем о незаконных вооруженных формированиях, остающихся в зоне ответственности РМК. Мы знаем, какую роль играют в этом наши северные соседи, преследующие собственные интересы. Несмотря на то, что проблемы полностью еще не решены и еще более трех лет на наших территориях будут находиться российские миротворцы, для того, чтобы разрулить эту ситуацию в будущем, Азербайджану очень полезно иметь поддержку такого сильного государства, как братская Турция. Проще говоря, наличие такой декларации позволит нам поставить в нужное время справедливый вопрос и получить на него правильный ответ. Мы все понимаем, что через три с половиной года такие вопросы выйдут на повестку, и присутствие Турции рядом с Азербайджаном позволит нам ставить их более конкретно", - заключил Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева