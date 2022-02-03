В регионе создан новый центр силы

Автор: Лейла Таривердиева

Братство и стратегическое партнерство Азербайджана и Турции в июне прошлого года получили мощное подкрепление. 15 июня 2021 года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше был подписан исторический документ, определивший основы союзнических отношений двух стран в новых реалиях.

1 февраля законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" был единогласно принят Милли Меджлисом. В этот же день Шушинская декларация была утверждена и Великим Национальным собранием Турции. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении большинством голосов.

Таким образом, Шушинская декларация вступила в законную силу.

Подписание Баку и Анкарой Шушинской декларации стало знаковым событием для региона и не только для него. Стратегический военно-политический и экономический союз двух братских стран вызвал немало шума на мировой арене, потому что заключенный в Шуше документ большинством акторов был воспринят очень правильно. Не как малозначительный клочок бумаги, каких в мире подписывается множество, а как серьезная заявка на формирование в регионе нового порядка и указание на новую расстановку сил, определившуюся победой Азербайджана в 44-дневной войне.

Декларацией Азербайджан и Турция, руководствуясь принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности признанных на международном уровне границ, невмешательства во внутренние дела государств, определили политические и правовые механизмы союзнических отношений. Это: координация действий во внешнеполитической сфере, взаимная поддержка по международным вопросам, носящим актуальный характер и представляющим взаимный интерес; содействие друг другу в устранении угроз агрессии и самой агрессии со стороны третьего государства или государств, взаимное обеспечение оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур Вооруженных сил; сотрудничество в модернизации Вооруженных сил; совместные усилия по нормализации жизни на освобожденных от армянской оккупации территориях; поощрение направленных на укрепление обороноспособности и военной безопасности обмена личным составом, проведения совместных учений и др.; технологический обмен в морской, воздушной и космической сферах с учетом национальных и международных обязательств, реализация общих проектов с целью развития совместных способностей; сотрудничество в области кибербезопасности, проведение совместных научных исследований и подготовка кадров; активизация усилий, направленных на диверсификацию национальных экономик; усилия, направленные на рациональное использование и дальнейшее развитие Южного газового коридора; укрепление сотрудничества с целью повышения конкурентоспособности проходящего через территорию двух стран Среднего транспортного коридора Восток-Запад; поддержка и развитие Зангезурского коридора и так далее.

Азербайджан и Турция также будут совместными усилиями бороться с различными угрозами и вызовами, оказывать поддержку единству и благосостоянию тюркского мира, сотрудничать в области пропаганды и поощрения тюркского культурного наследия на международном уровне.

Наши страны придерживались максимальной поддержки и взаимодействия во всех вопросах и прежде. Между Азербайджаном и Турцией уже существует несколько основополагающих документов. Это Соглашение о развитии дружбы и всестороннего сотрудничества, Протокол о сотрудничестве и взаимопомощи, Соглашение о стратегическом партнерстве и взаимной помощи и так далее. Отличие Шушинской декларации в том, что она подписана, исходя от новых условий и новых реалий региона. Хотя недруги нашей страны и не желают этого признавать, победа Азербайджана в войне и завершение карабахского конфликта кардинальным образом изменили ситуацию. Союзничество Баку и Анкары, проявившее себя в дни войны незаменимой политической и моральной поддержкой со стороны Турции, показала, что братские экономические, гуманитарные, культурные, политические связи пора переводить на новый уровень. Речь теперь идет о всеобъемлющей политической, военно-технической и экономической интеграции двух стран, создании общего политического, экономического, военно-политического пространства между Азербайджаном и Турцией.

Шушинская декларация стала одним из важнейших составляющих договорно-правовой базы между нашими странами. Это декларация целей, поставленных Баку и Анкарой как в двусторонних отношениях, так и в региональном масштабе на современном этапе. Это документ, предполагающий интеграцию партнеров, союзников, руководствующихся интересами друг друга не в меньшей степени, чем интересами национальными. Обе страны самодостаточны, реально независимы и способны постоять за себя. А в этих случаях союзы бывают куда прочнее тех, что формируются вокруг одного центра силы.

Сотрудничество Азербайджана и Турции носит стратегический и долгосрочный характер, и сейчас впору говорить о создании политико-правовой базы, закрепляющей фактически союз двух государств, то есть о совместном решении вопросов безопасности, реализации совместных проектов, в том числе на освобожденных территориях, о долгосрочных транспортных проектах, которые будут представлять интерес не только для наших стран, но и для региональных игроков. Все эти вопросы нашли отражение в Шушинской декларации, которую можно смело назвать гениальным политическим решением.

Как заявил Президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам XXIV Евразийского экономического саммита, Азербайджан, в корне меняя геополитическую и геоэкономическую реальность на Южном Кавказе, проводит стратегический курс, направленный на сотрудничество, мир, создание устойчивой системы безопасности в региональном и глобальном масштабе. И братская Турция всегда оказывала нам высокую поддержку в этом процессе, который положил конец преступлениям против человечности, оккупации и открыл путь большому развитию в регионе. "Наша победа в Отечественной войне и текущие процессы - это достижения азербайджано-турецкого братства, несокрушимого единства. Самое же главное - это победа справедливости и развития, которые стали ценностью для обеих стран. А самым большим торжеством новой геополитической реальности является Шушинская декларация. Этот исторический документ официально закрепил братские, дружеские, партнерские отношения между Азербайджаном и Турцией в союзническом статусе. Этот документ, являющийся высокой гарантией безопасности и мира, имеет стратегическое значение для Евразии в целом, включая Южный Кавказ. Азербайджан и Турция уверенно шагают вместе во имя построения выгодного для всех, благополучного и достойного будущего, позволяющего эффективно использовать ресурсы, коммуникационный и логистический потенциал региона. Глобальная роль наших стран в обеспечении энергетической безопасности останется прочной основой для устойчивого сотрудничества в Евразии и благополучия народов", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Хотя в международных экспертных кругах кто-то и говорит, что Шушинская декларация по статусу ниже соглашений, но этим документом Президенты Азербайджана и Турции выразили свою волю. Поставив подписи, они открыто заявили о своих намерениях создать новый центр силы в регионе, смешав карты прежним игрокам, которым пришлось принять во внимание новые реалии и перестраиваться. Баку и Анкара фактически заявили о создании военно-политического союза, придав уверенности друзьям и заставив трепетать врагов.

Шуша сама по себе является местом силы, и подписанная там декларация пропитана этой созидательной энергией. Она не направлена против кого бы то ни было. Азербайджан и Турция никому не угрожают, но в любой момент готовы помочь друг другу отразить любую агрессию. Шушинская декларация - это своего рода предупреждение реваншистам всех мастей, всем, кто задумал недоброе.

Она подписана не "против", а "ради" - ради мира и стабильности в регионе. И ради процветания для всех.