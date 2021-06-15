Шушинская декларация

Этот день изменит ход событий во всем нашем регионе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставили свои подписи под Шушинской декларацией. Подписание в освобожденной Шуше этого, без преувеличения, исторического документа стало холодным душем для Армении и ее союзников, все еще не оставляющих мечтаний о пересмотре итогов 44-дневной войны.

Да, изначально было понятно, что все эти заявления о "военном реванше", что звучат ныне из уст разного рода армянских политиков, являются не более, чем данью риторике и развешиванием лапши на уши своим согражданам, чем грешат все участвующие во внеочередных парламентских выборах партии, союзы, объединения в РА. У этой страны-лузера просто нет сил, экономических и демографических, для "реванша".

Даже сами ереванские аналитики, политики и журналисты признают, что во всю ширь и высь встал вопрос сохранения государства Армения. И вот, на этом фоне Азербайджан и Турция подписывают Шушинскую декларацию, которая повышает, к ужасу Армении и ее союзников, роль Турции в деле установления мира и стабильности на Южном Кавказе. Она и без того существенно выросла за последние годы. Но, безусловно, необходима была политико-правовая основа для качественно нового уровня сотрудничества между братскими государствами.

Важно отметить, что азербайджано-турецкие отношения, не будучи направленными против третьих стран, отвечая национальным интересах наших государств, а также отражая их единый подход к превращению всего региона в зону стабильности, сотрудничества и процветания. Вот и в Шушинской декларации прописана поддержка взаимодействия российских миротворцев и турецкого военного контингента, расположенного в Агдаме.

Это то, чему так противились многие внешние силы. Это то, что поможет предотвратить возможные провокации на освобожденных территориях. Это то, что сыграет отрезвляющую роль для тех, кто мечтал превратить Южный Кавказа в очередную территорию управляемого хаоса. Уже в ходе и по итогам 44-дневной войны стало понятно, что этим планам никогда не суждено будет сбыться. Но теперь, после подписания Шушинской декларации, в гроб с такого рода надеждами определенных сил вбит последний гвоздь.

В том числе и потому, что активно развивается военно-технической сотрудничество между Азербайджаном и Турцией. Наши братские страны, прекрасно знающие сколь коварны и жестоки бывают силы, предпочитающие террористические методы в качестве инструмента давления, предлагают всему мировому сотрудничеству присоединиться к азербайджано-турецкому тандему, который усилит борьбу с международным терроризмом. И Шушинская декларация как раз и является правовым документом, который поможет в противостояние со злом, от которого страдает весь мир.

При этом, Шушинская декларация является документом, направленным на ускорение реализации поистине исторических транспортных и экономических проектов. В декларации есть четкие положения о Зангезурском коридоре, который свяжет автомобильной и железной дорогами Азербайджан и Турцию.Мы прекрасно помним, сколько усилий прилагали и продолжают прилагать Армения и ее союзники для недопущения реализации этого проекта. Но, эти их планы также обнулены. Зангезурский коридор будет проложен. По тому самому маршруту, который устраивает Азербайджан и Турцию, которые доказали, сколь многого можно добиться, сплотив усилия двух по настоящему союзнических государств, двух братских народов.

Акпер Гасанов