Отношения Азербайджана и Турции вступили в новый этап

15 июня Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил исторический визит в освобожденный от оккупации город Шуша и подписал в этом сердце Карабаха историческую декларацию, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Шушинская декларация подписана между двумя братскими и дружественными странами в очень важную для Азербайджана дату - 15 июня, когда отмечается День национального спасения, спустя 100 лет после Карсского договора.

Шушинская декларация имеет исключительное политическое и историческое значение.

Азербайджано-турецкие отношения, характеризуемые высказываниями общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева "Одна нация, два государства" и создателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка "Радость Азербайджана - наша радость, его печаль - наша печаль", были выведены на самый высокий уровень и вступили в новый этап.

Этот исторический документ, являясь логическим итогом взаимной координации деятельности двух братских стран по защите общих интересов, объединению возможностей, а также в региональных и международных стратегических вопросах, представляющих взаимный интерес, усилит международную и региональную роль Азербайджана и Турции, повысит их авторитет.

Азербайджанский народ высоко оценивает морально-политическую поддержку Турции в деле прекращения 30-летней армянской оккупации, освобождения оккупированных территорий, восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Совместные инициативы двух стран по укреплению стабильности и безопасности, возобновлению всех экономических и транспортных связей, а также нормализации отношений между странами региона и обеспечению устойчивого мира в Кавказском регионе - лучший пример, демонстрирующий необходимость приложения еще больших усилий в этой сфере.

В то же время деятельность Турецко-российского совместного центра в Карабахе привлекает внимание в качестве действенного механизма для восстановления мира в регионе.

Шушинская декларация, руководствующаяся принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ, невмешательства во внутренние дела государств, имеет важное значение с точки зрения укрепления политических и правовых механизмов налаживания союзнических отношений со стороны обеих стран, проводящих независимую внешнюю политику, направленную на обеспечение и защиту национальных интересов.

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