ЮНЕСКО дает напрасные обещания армянам

Автор: Лейла Таривердиева

В начале июня исполнилось 30 лет членству Азербайджана в ЮНЕСКО. Нельзя сказать, что эти годы прошли бессмысленно. Но международная организация была нужна Азербайджану не только для того, чтобы спасать от армянских фальсификаций свое культурное и историческое наследие путем включения его в соответствующие списки ЮНЕСКО. Это было несложно для структуры, тем более, что всякий раз, включая в списки всемирного наследия азербайджанские образцы, она делала шаг навстречу и армянским фальсификаторам. Как бы соблюдая баланс.

Ох уж этот баланс...

Накануне армянские СМИ распространили со слов заместителя генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне новость о том, что ЮНЕСКО готовит экспертную миссию для отправки в Карабахский регион Азербайджана. Об этом Оттоне сообщил на встрече с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграмом Думаняном в Париже. "Ведется работа для отправки экспертной миссии в Нагорный Карабах и прилегающие территории", - сказал заместитель гендиректора организации.

Чтобы немного охладить радость армянской стороны напомним, что в начале февраля в пресс-службе ЮНЕСКО армянским СМИ уже отвечали, что "ЮНЕСКО работает над направлением в Нагорный Карабах независимой технической миссии в рамках гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта"". И теперь через полгода армянская сторона получила от организации те же заверения. Такие обещания могут даваться, но не могут быть выполнены без согласия азербайджанской стороны. Потому что, о чем бы не мечтали в Ереване, а Карабахский регион является признанной миром частью Азербайджана, и всем, в том числе ЮНЕСКО приходится с этим считаться.

Одним словом, миссия готовится и готовится. Но состоится ли?

Она не состоится, пока чиновники ЮНЕСКО будут продолжать игнорировать требования Баку и называть Карабахский регион "Нагорным Карабахом", пока в организации будут беспокоиться о мнимом "армянском наследии" и демонстративно не высказываться о наследии азербайджанском. Миссия ЮНЕСКО нужна не в зоне временной ответственности РМК, где проживает этническое армянское население, как обозначил армян Карабаха глава Евросовета Шарль Мишель. Миссия организации требуется на освобожденных от оккупации территориях, разрушенных агрессором, где уничтожены памятники истории и культуры, сравнены с землей музеи, осквернены кладбища. Уголовное дело армянских вандалов очень обширное, и для миссии ЮНЕСКО найдется работы на многие годы вперед. Уже задокументированы сотни фактов, и эта работа продолжается. Как раз на днях Госдепартамент США опубликовал доклад, в котором впервые адресно и прямо говорится о вандализме армян на ранее оккупированных территориях, о преднамеренном и планомерном уничтожении азербайджанских кладбищ, осквернении могил, разрушении мечетей и святынь, тотальном минировании и так далее.

Конечно, отраженные в докладе Госдепа факты это лишь небольшая часть содеянного армянами. Но то, что об этом заговорили в США уже большой прорыв. И ЮНЕСКО неплохо было бы постараться не отстать от набирающих силу новых тенденций.

Позитивный сигнал прозвучал в начале февраля во время встречи в видеоформате с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Когда стало ясно, что беспокоиться об "армянском наследии" европейским экспертам придется только на расстоянии, было дано компромиссное обещание, что миссия ЮНЕСКО проведет мониторинг не только в Азербайджане, но и в Армении. В последней она будет проверять состояние азербайджанского, тюркского наследия, уничтоженного армянами после полного изгнания азербайджанцев из Армении.

Всем прекрасно известно, что никаких следов азербайджанской истории и культуры в Армении не было сохранено, однако существуют архивные материалы, артефакты, многочисленные археологические и исторические образцы, доказывающие, кто являлся истинным хозяином земель, занимаемых ныне Республикой Армения. Поэтому доказать, что отсутствие того или иного памятника вызвано вандализмом армян, было бы не трудно. Европейской миссии просто нужно было захотеть это узнать и услышать.

"Мы готовы и дальше сотрудничать с ЮНЕСКО, - заявлял ранее Президент Ильхам Алиев. - Но с одним условием: ЮНЕСКО должна сохранить свой международный статус. ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны. Если этот подход будет преобладать в наших отношениях, то будет и сотрудничество. Если не будет, то это сотрудничество можно пересмотреть. В любом случае наши намерения чисты. Отношения должны быть свободны от двойных стандартов, исламофобии, дискриминации".

Судя по публикациям в СМИ и заявлениям самих представителей организации, ее интересует судьба, в первую очередь судьба православной церкви в Шуше, которая была превращена в период оккупации в "армянскую" и которой сейчас возвращается истинный облик. Беспокоят ЮНЕСКО "древние" хачкары, состряпанные в местных мастерских в течение тридцати последних лет. Беспокоят албанские храмы, приписываемые армянами себе. Армяне в истерике от активной деятельности албанской общины, поддерживаемой государством, и ЮНЕСКО согласно их планам должна стать основным орудием с возвращением исторической правды.

А как ведет себя ЮНЕСКО? Организация продолжает игнорировать факты преступлений армянской стороны. ЮНЕСКО игнорирует около 80 разрушенных и оскверненных мечетей, 44 разрушенных албанских и православных храма, 473 исторических памятника, стертых с лица земли, включая дворцы, крепости и музеи. Игнорируется также тот факт, что в Армению были вывезены 40 тысяч ценных музейных экспонатов, артефактов и археологических материалов, незаконно найденных в период оккупации.

Впрочем, так ЮНЕСКО вела себя всегда. Азербайджанская сторона неоднократно за тридцать лет пыталась привлечь внимание международной организации к творимому армянами на захваченных землях. ЮНЕСКО всячески укорачивалась от выполнения такой миссии, находя несерьезные оправдания и причины. В конце концов Азербайджану было прямо заявлено, что организации, мол, не занимается политикой. Политикой она решила заняться после 44-дневной войны, когда армянской стороне потребовалась помощь в предотвращении развенчания фальсификаций и предъявлении миру истинного лица армянского фашизма. И ЮНЕСКО, как не удивительно, откликнулась на этот призыв и принялась напористо призывать Баку впустить миссию в Карабахский регион. Судьба разрушенных азербайджанских памятников организацию не интересовала, она беспокоилась только о сохранении искусственного "армянского" облика Шуши и тому подобном. О более чем семидесяти разрушенных мечетях в организации даже слышать не хотят.

Подобный подход, конечно же, Азербайджан удовлетворить не может. Что там обещал господин Оттоне Думаняну, это его личное дело. Миссия будет допущена на территории Азербайджана только на условиях Баку и при гарантиях соблюдения этих условий со стороны еврочиновников. Не получится просто покачать головой, видя руины азербайджанских городов, и ограничиться одним "ай-ай-ай", чтобы потом переключить все внимание на Худавенг или Агоглан. Так же не выйдет съездить в Армению просто для отдыха в горах, попить там чай с "армянской пахлавой" и вернуться. Миссии придется работать в поте лица и заявить по итогам на весь мир, что на территории, занимаемой Республикой Армения, было уничтожено до основания все историческое, культурное, духовное наследие азербайджанского народа - города, дворцы, крепости, мечети, мавзолеи, все, что так или иначе напоминало бы о том, кто является хозяином этой земли.

ЮНЕСКО, судя по всему, этого делать не хочет. Но при этом продолжает обещать армянам, что все будет хорошо, что "древнее армянское наследие" (не существующее не только в Карабахе, но и в самой Армении) будет спасено и зафиксировано за армянской стороной.

К Армении в данном случае претензий нет. Она барахтается, пытаясь удержать за собой руками миссии хотя бы что-то. Претензии к ЮНЕСКО, международной организации, призванной быть бесстрастной и справедливой в оценках, держаться подальше от политики и двойных стандартов и не иметь этнических, расовых и конфессиональных предпочтений. К сожалению, приходится констатировать, что специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, называемое ЮНЕСКО, ни одному из этих качеств не соответствует. Организация всегда имела, скажем так, "христианский уклон", в связи с чем возникла необходимость в создании ИСЕСКО, которая занялась защитой древнего и богатейшего наследия исламского мира, всегда обделявшегося вниманием ЮНЕСКО.

Анализируя все это, можно прийти к довольно неприятному выводу - организация, тридцать лет сотрудничающая с Азербайджаном, осуществившая с его финансовым и деловым участием немало проектов в других странах, не хочет следовать своему предназначению, быть объективной и честной в своих намерениях.

Впрочем, перефразируя известную мудрость, скажем так: ЮНЕСКО предполагает. а Баку располагает. Армения же в этой формуле отсутствует вообще.