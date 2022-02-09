Азербайджан дал шанс ЮНЕСКО

Автор: Лейла Таривердиева

Давно замечено, что необъективность международных организаций во многих случаях является фактором, усиливающим напряженность и разжигающим конфликты. В этом свете можно сказать, что Баку больше заботится об имидже такой организации, как ЮНЕСКО, чем ее чиновники. Именно Президент Азербайджана Ильхам Алиев не дал этой структуре совершить неверный шаг и запятнать свое имя откровенной предвзятостью и необъективностью. Пожалуй, в организации должны быть благодарны ему за неоднократные отказы принять однобокие и преследующие известные цели миссии по некому расследованию фактов и некой инвентаризации. ЮНЕСКО могла оказаться в центре скандала и это очень сильно пошатнуло бы и без того хрупкую веру азербайджанского - и не только азербайджанского - народа в справедливость международных организаций.

Состоявшаяся на минувшей неделе четырехсторонняя встреча с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента Франции Эммануэля Макрона. Президента Евросовета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжает обсуждаться в экспертных кругах и на медиа пространстве. Встреча содержала достаточно много любопытных моментов. Любопытной можно назвать и саму встречу, особенно с учетом прежней позиции Парижа по ситуации в нашем регионе.

Одним из наиболее любопытных моментов стало оглашение решения о визите в регион миссии ЮНЕСКО. Причем, не только в Азербайджан, но и в Армению.

Нельзя сказать, что в Азербайджане очень уж ждут эту миссию. Согласие на ее визит, скорее, стало компромиссом и то только в увязке с параллельным мониторингом в Армении. Дело в том, что за годы армянской оккупации Баку неоднократно обращался в эту организацию с просьбой организовать миссию по изучению состояния азербайджанских памятников культурного и исторического значения на подконтрольных Армении территориях. Ереван каждый раз отвечал на это отрицательно, а ЮНЕСКО не настаивала и не проявляла такого рвения, как в первый год после 44-дневной войны, когда организация постоянно бомбила официальные структуры Азербайджана своими взволнованными обращениями. Нет, ЮНЕСКО вовсе не собиралась подключаться к изучению следов армянского вандализма, она намеревалась защищать "армянское наследие" на освобожденных территориях. Само собой разумеется, Баку воспринял эту обеспокоенность с удивлением и закрыл двери.

"Мы готовы и дальше сотрудничать с ЮНЕСКО, - сказал по этому поводу Президент Ильхам Алиев. - Но с одним условием: ЮНЕСКО должна сохранить свой международный статус. ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны. Если этот подход будет преобладать в наших отношениях, то будет и сотрудничество. Если не будет, то это сотрудничество можно пересмотреть. В любом случае наши намерения чисты. Отношения должны быть свободны от двойных стандартов, исламофобии, дискриминации".

Будет ли миссия свободна от двойных стандартов, сейчас трудно сказать. Также мы не знаем, как она собирается работать в Армении и что будет мониторить там. Решение включить в мониторинг и Армению, думается, является компромиссным - чтобы миссию допустили в Азербайджан. Если эксперты ЮНЕСКО собираются мониторить ущерб каким-то историческим и культурным объектам в результате боевых действий, как того хочет армянская сторона, то это смешно. На территории Армении не было боевых действий. В соседней стране любят рассказывать о падавших на их головы азербайджанских бомбах, каких-то жертвах и разрушениях. Но это ложь, характерная для армянского агитпропа.

Чтобы оправдать свое предназначение и оправдаться за обвинения в двойных стандартах, ЮНЕСКО может попытаться заняться изучением ситуации с историческим и культурным наследием азербайджанцев в Армении. Мы говорим "попытаться", потому что это будет задача не из легких. Тут ей придется проявить очень большую принципиальность и твердость, быть готовой к агрессивной реакции со стороны и официальных структур, и общественности этой страны. Если члены миссии захотят увидеть что-то еще кроме "персидской" Голубой мечети, они сразу превратятся в адептов "икорной дипломатии", а граждане Армении высыпят на улицы с лозунгами о продажности этой международной организации. Европейским экспертам не позволят увидеть закатанный в асфальт древний Иреван, который то и дело лезет наружу из-под главной площади армянской столицы и вновь заливается бетоном, чтоб сидел тихо и не высовывался. Не так давно в современном Ереване был уничтожен последний фрагмент исторической Иреванской крепости. Правда, следы прошлого можно встретить в нахалстрое Еревана - Конде (название происходит от азербайджанского слова "кянд" - деревня), но туда их вряд ли пустят. Там, среди лачуг все еще можно увидеть остатки мусульманской архитектуры.

В целом ЮНЕСКО как организации по охране исторического и культурного наследия в Армении делать нечего, ей там просто нечего взять под охрану кроме церквей. Это единственная "древняя" страна мира, где нет памятников старины. Ей даже нечего включить в туристические буклеты. Одни церкви, церкви, церкви... По-видимому, предки армян не только молились, но и осуществляли всю свою жизнедеятельность в церквях, которые служили им и городами, и домами, и крепостями, и базарами, и банями, и всем прочим. Да и то не факт, что все имеющиеся церкви являются армянскими. Среди них десятки переиначенных грузинских церквей, десятки переделанных в армянские албанских храмов.

То, что отражает реальную историю территорий, на которых ныне располагается Республика Армения, не имеет к армянам никакого отношения, именно поэтому все это было ими беспощадно уничтожено. Как стерто с лица оккупировавшихся тридцать лет территорий Азербайджана все, что напоминает об истинных хозяевах этой земли. Азербайджанской стороне есть, что показать миссии ЮНЕСКО. Вопрос только в том, захочет ли она это увидеть. Но тут, думается, в силу вступит правило "не хочет - заставим". Европейцы должны понимать, что согласие на мониторинг Баку дал только в обмен на гарантии неприменения двойных стандартов и полную объективность. Если уж организация такого уровня и статуса обеспокоена судьбой армянского наследия в Азербайджане, она должна, просто обязана озаботиться судьбой как подвергшегося армянскому вандализму нашего наследия в Карабахе, так и наследия азербайджанцев в Армении.

Ранее, коснувшись в интервью телеканалам этой темы, Президент Ильхам Алиев заметил, что после визитов на освобожденные территории иностранных дипломатов и журналистов, которые своими глазами увидели нетронутые церкви и кладбища, тема приезда ЮНЕСКО сошла с повестки дня. "Мы их приглашали все годы. Какой был ответ? Что ЮНЕСКО не занимается политическими вопросами. Как только закончилась Вторая Карабахская война, они стали настойчиво просить приехать. Мы согласовывали маршруты и т.д. За это время произошло то, что произошло. Все увидели и они сами увидели, что мы ничего не разрушаем, а приехав, они должны будут увидеть разрушенные мечети, разрушенные кладбища, исторические памятники, разрушенные города, и они должны будут, просто вынуждены будут сказать, кто это сделал", - сказал глава государства.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов:

"Несомненно, решение об отправке в Армению миссии ЮНЕСКО является большой победой азербайджанской стороны. Целью миссии будет изучение состояния памятников культуры, духовного наследия, архитектуры, относящихся к азербайджанскому народу. Общеизвестно, что в Армении за прошедшие сто лет и особенно за последние тридцать лет, то есть после полного изгнания азербайджанцев из этой республики, все наше наследие было подвергнуто вандализму, осквернению и разрушению. Речь идет о многочисленные мавзолеях, караван-сараях, крепостях, кладбищах, мечетях и, пожалуй, самом крупном свидетельстве фальсификации истории Армении - древнем Иреване. Азербайджанской стороной собран большой материал, в котором зафиксировано уничтожение азербайджанского наследия на территории Армении. И нет сомнений, что факт того, что миссия ЮНЕСКО будет заниматься и этим вопросом, позволит на уровне международных организаций документально продемонстрировать армянский вандализм во всей его "красе".

В работе миссия будет использовать материалы, собранные азербайджанской стороной со всеми фактами, хронологией. Большая база данных собрана и нашим Центром истории Кавказа.

Вся армянская история и историография построены на надувательстве, мифах, легендах, сфальсифицированных источниках, которые не уходят дальше 15-16-го веков в лучшем случае, а в основном датируются 17-18-м веками. Собственно история Армении была придумана только после прихода России на Кавказ. А после образования Армении сто лет назад было полностью уничтожено наследие азербайджанского народа на переданных ей территориях. Это хорошо видно на примере исторического центра Еревана, где были уничтожены ханский дворец, жилые дома, мечети, караван-сараи. Та же судьба постигла азербайджанские памятники в других городах и областях РА и в Карабахе.

Конечно же, в Армении миссию не встретят с распростертыми объятиями. О том, насколько настойчивы будут европейские эксперты сказать сейчас невозможно. Главное, что тема будет поднята на уровне международных организаций и станет триггером в будущем для того, чтобы Азербайджан продвигал тему уничтожения азербайджанского наследия в Армении и поднял вопрос о возвращении азербайджанцев на свои исконные земли, на которых сейчас расположилось армянское государство".

Подводя итог, заметим, что неожиданное решение, озвученное 4 февраля на четырехсторонней встрече, является хорошим шансом для ЮНЕСКО оправдаться за странное поведение. Азербайджан - страна, давно и плодотворно сотрудничающая с организацией, финансово участвующая в реставрации и защите объектов мирового культурного наследия. В отличие от Армении, которая лишь создает проблемы и скандалы, пытаясь выдать чужое за свое и еще зафиксировать это на уровне ЮНЕСКО.

Подробностей о предстоящей миссии пока нет. Даже начинает казаться, что такое решение стало импровизацией и сама ЮНЕСКО ничего об этом пока не знает. На сайте организации, во всяком случае, ничего об этом нет. Нет никаких сообщений, а последний пресс-релиз, касающийся нашей ситуации, датирован концом декабря и звучит достаточно раздражительно. Релиз озаглавлен "Миссия ЮНЕСКО в Нагорном Карабахе и вокруг его территории: ответ Азербайджана ожидается без промедления". От имени заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Эрнесто Оттоне сообщается, что "неоднократные просьбы к азербайджанским властям не увенчались успехом". Оттоне чрезвычайно обеспокоен тем, что "с каждой неделей оценка состояния культурных ценностей становится более хрупкой и сложной, особенно с учетом погодных условий, которые в ближайшие недели ухудшатся. Окно возможностей, открывшееся с прекращением огня, не должно закрываться. Защита наследия - важный фактор для создания условий для прочного мира".

Жаль, что ЮНЕСКО не прозрела лет десять-двадцать назад, когда на оккупировавшихся Арменией территориях еще можно было что-то спасти. И организации не стоит рассчитывать, что Азербайджан допустит, чтобы мониторинг в Армении прошел тяп-ляп, для галочки и отвода глаз, в то время как в Карабахе будет под лупой рассматриваться каждая царапина на очередном "древнем" хачкаре. Тем более Баку не допустит поверхностного внимания к сотворенному армянами за тридцать лет оккупации. Миссии ЮНЕСКО действительно придется работать и озвучить по итогам обвинение в адрес Армении. Готова ли она к этому во имя "создания условий для прочного мира"? Поживем - увидим.