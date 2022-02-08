НПО Азербайджана обратились к гендиректору ЮНЕСКО

На конференции, посвященной оценке состояния азербайджанского культурного наследия в Армении, руководители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана направили обращение к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в обращении говорится, что О.Азуле просили отправить группу экспертов в Армению для оценки нынешнего состояния многовекового историко-культурного наследия азербайджанского народа на территории этой страны, но Армения, стремясь скрыть свои грязные и противозаконные действия, выступила против осуществления этой миссии.



Однако в результате встречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и руководителя Евросовета в видеоформате, состоявшейся 4 февраля 2022 года, было дано согласие на отправку миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан.



"Это воодушевило нас и побудило вновь обратиться к вам. Надеемся, что Армения, взявшая на себе обязательства в ходе этой встречи, не будет препятствовать осуществлению миссии ЮНЕСКО и в результате объективного отчета этой миссии весь мир узнает о том, что было совершено против многовекового наследия азербайджанского народа, а Армения будет привлечена к ответственности за свои действия", - говорится в обращении.



В обращении представлен и список ряда наименований материального недвижимого культурного наследия, присвоенного Арменией.