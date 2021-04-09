ЮНЕСКО не хочет защищать азербайджанское наследие?

"Мы готовы и дальше сотрудничать с ЮНЕСКО. Но с одним условием, ЮНЕСКО должна сохранить свой международный статус. ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны. Если этот подход будет преобладать в наших отношениях, то будет и сотрудничество. Если не будет, то это сотрудничество можно пересмотреть. В любом случае наши намерения чисты. Отношения должны быть свободны от двойных стандартов, исламофобии, дискриминации".

Об этом сказал Президент Азербайджана, принимая нового министра культуры. Сказано это было в начале года, но вопрос остается актуальным по сей день.

После 44-дневной войны Азербайджан направил министерствам культуры 150 стан мира в ряду международных организаций, в том числе ЮНЕСКО, обращения в связи с актами вандализма, совершенными армянской стороной в отношении культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных территориях. Речь шла также об уроне, нанесенном оккупационными силами культурному и историческому наследию в период 44-дневной войны и, в частности при ракетных атаках на мирные азербайджанские города. ЮНЕСКО также адресованы отчеты по итогам предварительного мониторинга по определению состояния культурного наследия на освобожденных землях в послевоенный период.

Работа по оценке ущерба еще продолжается, но уже есть предварительные данные, которые поражают чудовищностью разрушений, совершенно неоправданных и не поддающихся никакой аргументации. Однако на международную гуманитарную организации., призванную защищать и сохранять культурное наследие человечества, все это не произвело особого впечатления.

Отношения Азербайджана с ЮНЕСКО всегда позиционировались как добрые, дружественные и построенные на взаимных интересах и полном взаимопонимании. Наша страна на протяжении десятилетий неизменно демонстрировала готовность участвовать в проектах ЮНЕСКО, помочь чем может. Да, организация внесла в список всемирного наследия ряд объектов материальной и нематериальной культуры азербайджанского народа, но это никак нельзя расценивать как какой-то жест в сторону Азербайджана. Сохранение уникального наследия каждого народа носит общечеловеческий характер и отвечает интересам всего человечества, а не конкретно азербайджанцев. При этом десятки других стран пополняли списки мирового наследия, не проявляя большого рвения в сотрудничестве с организацией.

Ну да ладно, не будем мелочиться. Азербайджан, делая добрые дела, никогда не ждет чего-то взамен. Но справедливого отношения он ожидать вправе.

За годы армянской оккупации Баку неоднократно пытался привлечь внимание ЮНЕСКО к угрозе, нависшей над культурным и историческим наследием азербайджанского народа, оставшемся на захваченных землях. Тридцать лет это наследие методично и целенаправленно уничтожалось, но ЮНЕСКО не отреагировала должным образом на обращения азербайджанской стороны, и сегодня мы имеем то, что имеем. А имеем мы следующее: в период оккупации армянами были стерты с лица земли около 70 мечетей, 44 албанских и православных храмов, 473 исторических памятников, включая дворцы, крепости и музеи, в Армению были незаконно вывезены 40 тысяч ценных музейных экспонатов. судьба Азыхской пещеры, являющейся достоянием всего человечества, является ярким свидетельством беспринципности и подлости армянских вандалов.

Все это произошло не за один день. Много лет, повторим, Азербайджан призывал ЮНЕСКО направить миссию по расследованию фактов на оккупированные Арменией территории, остановить уничтожения наследия азербайджанского народа. В ЮНЕСКО не могут сказать, что они были не в курсе. Азербайджан провел в этом направлении очень большую работу, постоянно информируя организацию, представляя факты и доказательства. Так, в 2007 году была подготовлена и представлена ЮНЕСКО книга "Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие", в которой содержался полный список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях нашей страны, давалась доскональная информация о процессе армянизации албанских церквей и так далее. Реакции, к сожалению, не последовало. Трудно сказать, пролистали ли в организации это издание вообще.

В 2008 году во время визита в Баку тогдашнего гендиректора ЮНЕСКО Коиширо Мацууры азербайджанская сторона вновь предложила организовать миссию. Господин Мацуура с ловкостью азиата тонко ушел от решения вопроса. В последующие годы Баку продолжал выступать с предложениями об организации миссии. Конечно же, эти предложения блокировались Арменией. Но вот что интересно - диалог вели агрессор и страна, ставшая жертвой агрессии, а ЮНЕСКО стояла в стороне и просто наблюдала. Не было никаких попыток надавить на агрессора и заставить его согласиться с организацией миссии. Не было сделано даже простых заявлений.

Но окончательно бессмысленность диалога с ЮНЕСКО относительно уничтоженного армянами азербайджанского наследия сала ясна три года назад. В январе 2018 года министр иностранных дел Азербайджана на встрече с новоизбранным гендиректором организации Одри Азуле еще раз поднял вопрос о направлении миссии ЮНЕСКО. И что же ответила госпожа Азуле? Она не стала тонко по-восточному уходить от ответа, а прямо завила, что ЮНЕСКО, мол, является гуманитарной организацией и потому не хочет вмешиваться в политические вопросы.

Что ж, позицию организации можно было бы принять за чистую монету - в конце концов, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Но прошло всего два года, и вдруг начались настоящие чудеса. ЮНЕСКО вдруг перестала быть чисто гуманитарной организацией, не занимающееся политикой. Та самая организация, что 30 лет закрывала глаза на вопиющие нарушения Арменией Гаагской и прочих международных конвенций, воспылала желанием немедленно прибыть в регион и осмотреть "христианские" объекты на освобожденных в результате 44-дневной войны территориях.

Откуда что берется...

Победа Азербайджана выявила достаточно нелицеприятный факт - ЮНЕСКО в своей деятельности допускает двойные стандарты и открытую дискриминацию. Разрушение армянами 70 мечетей, многие из которых являются памятниками истории и архитектуры, не заинтересовало ЮНЕСКО, при этом первое же обращение армянской стороны о якобы "армянских" памятниках вызвало в организации броуновское движение. Такой откровенно дискриминационной реакции ЮНЕСКО в Баку не ожидали. Это было уже слишком. Кому как не ЮНЕСКО знать о том, что в Азербайджане с одинаковым уважением и вниманием относятся к духовному наследию всех конфессий, даже армянская церковь находится под охраной государства. Это прекрасно известно и неоднократно зафиксировано и задокументировано международными экспертами.

Выступая перед разрушенной армянами мечетью в Зангелане в конце декабря, Президент Ильхам Алиев не мог сдержать своего возмущения. "В течение 30 лет мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО, неоднократно заявляли, что наши мечети разрушены, наши исторические памятники арменизируются, хоть раз направили миссию? Хоть раз ответили на наше обращение? Как только окончилась война, начали говорить, что необходимо охранять памятники армянского народа... Мы охраняем все памятники, памятники всех народов, и мир это знает. Но посмотрите, здесь была мечеть, ЮНЕСКО, приезжай сюда, приезжай и посмотри. Совет Европы, не молчи, приезжай и посмотри! Все мечети разрушены. Хорошо, значит, мечеть можно разрушать? Значит, разрушение мечети не является преступлением? Сколько будет продолжаться эта несправедливость? Сколько будет продолжаться это лицемерие? Сколько будут продолжаться эти двойные стандарты? Сколько будет продолжаться эта исламофобия?" - заявил глава государства.

Это очень неприятная ситуация. Если даже ЮНЕСКО позволила превратить себя в инструмент политических игр против Азербайджана, то что тогда говорить о других?

Обвинять Баку в якобы отказе принять миссию ЮНЕСКО в регионе, это ложь. Азербайджан всегда был готов сотрудничать - честно и открыто. Но все имеет свои пределы. ЮНЕСКО, тридцать лет отказывавшая уничтожавшемуся армянами азербайджанскому наследию во внимании вдруг бросается грудью на защиту армянизированных албанских церквей в Карабахе, которым, подчеркнем, ничего не грозит. И что интересно - в этом безобразии от Баку почему-то ждут сотрудничества и понимания. Очнитесь, господа.

Как неоднократно комментировал МИД АР, Азербайджан является самой заинтересованной стороной в отправке на освобожденные от оккупации территории страны независимой и всесторонней международной миссии для задокументирования разрушений, совершенных на этих территориях. Азербайджанская сторона всегда была сторонником сотрудничества с ЮНЕСКО, выполнения обязательств, вытекающих из конвенций, партнером которых она является, и, в частности, в вопросе охраны культурного наследия. Наша страна на протяжении многих лет внесла серьезный вклад в деятельность организации по восстановлению и охраны культурного наследия как в Азербайджане, так и в глобальном масштабе.

"На освобожденных от оккупации азербайджанских землях Министерством культуры был начат предварительный мониторинг культурного наследия, результаты которого были официально представлены в ЮНЕСКО. В отчете также представлены фотографии, отражающие разрушение всех наших религиозных и культурных памятников на оккупированных Арменией территориях, в том числе осквернение наших мечетей. Мы надеемся, что ЮНЕСКО не будет умалчивать о военных преступлениях, факты которых нашли отражение в отчете о мониторинге. Считаем, что ЮНЕСКО должна самостоятельно и объективно выполнять свою миссию и не допускать политизации вопроса охраны культурного наследия. Предоставление таких заявлений для прессы со стороны ЮНЕСКО не соответствует духу сотрудничества между Азербайджаном и этой организацией", - говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Позиция Азербайджана заключается в том, что миссия должна соблюдать нормы международного права и соответствующие процедуры. В мандате миссии необходимо учесть ряд важных моментов. Этот документ должен отражать уважение территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Кроме того, следует учитывать правильную терминологию, использование топонимов и др. и еще - поскольку миссия будет направлена ​​на суверенные территории Азербайджана, этот вопрос должен обсуждаться только с Азербайджаном.

В самый разгар армянской истерики поговаривали, что исходящая беспокойством об "армянском" наследии ЮНЕСКО, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, намеревается реализовать совместно с UNITAR какие-то проекты в Карабахе. Как сообщали некоторые источники, организация собирается посредством спутника проверить таки сохранность "бесценного" христианского наследия на освобожденных территориях. Отметим, что обе организации являются структурами ООН и действовать по партизански им не к лицу. Существуют международные конвенции, международное право и устав и правила самой ООН. И реализовывать подобные проекты без согласования с Баку не получится.

Видимо, там это все же тоже понимают, поэтому проект так и остался проектом, хотя прошел уже не один месяц.

Подводя итог, отметим к сведению ЮНЕСКО и других обеспокоенных европейских структур и столиц: христианскому наследию в Азербайджане ничто не грозит, в том числе в Карабахе. Никто не собирается крушить и ломать - азербайджанскому народу подобное поведение не присуще. Азербайджанцы не громят храмы. Другое дело, что армянизированным за годы оккупации албанским и православным храмам будет возвращен их исторический облик. Это не вандализм, а восстановление справедливости и возвращение храмов их истинным владельцам. Этот процесс уже идет, и это правильно. Сегодня армяне и европейцы пытаются искать компромат против Баку, но это занятие неблагодарное. Та же ликвидированная полковая часовня в Джебраиле, построенная в составе военной части оккупантов - это не памятник истории и культуры, и подобного сооружения на освобожденных территориях быть не должно. Или же возьмем армянизированную русскую церковь в Шуше. Кто-то знает причины, почему она не должна снова стать православной?

Есть очень много того, что накопилось и что в Азербайджане непременно выскажут ЮНЕСКО, если та все же сбавит тон и поймет необходимость руководствоваться объективностью и честностью. На освобожденных территориях у миссии будет очень много работы - в этих районах за 30 лет оккупации было уничтожено практически все. В том числе более десятка памятников мирового значения.

Еще раз подчеркнем - азербайджанская сторона руководствуется исключительно фактами. К большому неудовольствию армян и сочувствующих им сторон, все акты вандализма, все преступления, подпадающие под культурный геноцид, зафиксированы и задокументированы. Более того, в освобожденные районы неоднократно организовывались поездки представителей дипкорпуса и мировых СМИ. Ничто не упущено из внимания, и Баку обязательно будет добиваться международного наказания Армении за содеянное. Жалкие попытки встречных обвинений и горячая готовность поддержать армян со стороны ЮНЕСКО и других не помогут преступникам уйти от ответственности.

Напоследок отметим, что представители азербайджанской интеллигенции обратились к гендиректору ЮНЕСКО Одри Азулай с письмом, в котором выражена обеспокоенность в связи с угрозой полного исчезновения культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, на территории Армении. ЮНЕСКО предлагается направить официальный запрос Еревану с целью предоставления подробного отчета о текущем состоянии культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу, а также организовать отправку экспертной миссии.

Вот так вот. Можно не сомневаться, что это будет еще одно крупное дело против Армении, армянского национализма и армянского вандализма. Так что ЮНЕСКО придется работать. Или же имидж организации будет потерян окончательно.

Задача подобной структуры заключается не в составлении списков наследия, которое она абсолютно не способна защитить.

Лейла Таривердиева