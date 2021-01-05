Президент Ильхам Алиев: ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны

Мы готовы и дальше сотрудничать с ЮНЕСКО. Но с одним условием, ЮНЕСКО должна сохранить свой международный статус. ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны. Если этот подход будет преобладать в наших отношениях, то будет и сотрудничество. Если не будет, то это сотрудничество можно пересмотреть. В любом случае наши намерения чисты. Отношения должны быть свободны от двойных стандартов, исламофобии, дискриминации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

"Я хочу коснуться еще одного вопроса. Долгие годы вы представляли Азербайджан в ЮНЕСКО. Вы достаточно информированы о связях ЮНЕСКО-Азербайджан. Вы приложили усилия для развития этих связей. Ваше назначение заместителем министра и теперь министром одновременно основывается и на накопленном вами опытом. То есть, у нас очень продуктивные, искренние отношения с ЮНЕСКО, и я надеюсь, что они будут сохранены. У меня были встречи с тремя генеральными директорами. С нынешним генеральным директором я встречался один раз, когда она находилась в Баку, но с предыдущими двумя генеральными директорами у меня множество встреч. Они неоднократно бывали в Азербайджане. Они сыграли большую роль в развитии связей между ЮНЕСКО и Азербайджаном. Поэтому у ЮНЕСКО есть достаточно широкая информация о вкладе, который Азербайджан внес в мировое культурное наследие. Мы реализовали различные проекты не только в Азербайджане, но и в некоторых странах. В том числе мы сыграли активную роль в восстановлении как мусульманских, так и христианских религиозных памятников. Образец мультикультурального общества в Азербайджане должен быть примером для многих стран. Это говорю не я, а мировые религиозные лидеры. Пусть они обратят внимание на заявления посетившего с визитом Баку Папы Римского Франциска. Пусть обратят внимание на заявления руководителей Организации исламского сотрудничества. Пусть посмотрят на выступления других религиозных лидеров, иудейских, католических, православных, мусульманских религиозных руководителей, неоднократно бывавших в Баку. Кто может обвинить нас в том, что памятники других религий в Азербайджане находятся под угрозой? Неопытные политики, популисты, некоторые так называемые "политики", которые не осведомлены о нашем регионе, но выполняют заказ армянского лобби или работают на него, могут иметь какие-то претензии к нам. Обоснованы ли эти претензии? Нет. Эти мои слова доказывают наши дела, которые потянут на несколько томов. Пусть пойдут и посмотрят, во что армяне превратили наши памятники?! Почему на протяжении 30 лет ЮНЕСКО не поднимала этот вопрос? Мы неоднократно обращались, неоднократно. Эти обращения задокументированы в виде писем. Два года назад новому руководству ЮНЕСКО также было предложено направить миссию. Пусть на оккупированные земли приедет миссия, посмотрит, во что они превратили наши исторические памятники? И каков был ответ руководства ЮНЕСКО? Они сказали, мы не хотим политизировать вопрос. Хорошо, два года назад вы не хотели политизировать вопрос, почему же сейчас хотите? Пусть дадут ответ, очень простой, логичный ответ. Ответа нет. В Зангилане я обратился к ним. Я сказал, откройте глаза и посмотрите, во что армяне превратили наши мечети. Последовала ли какая-нибудь реакция оттуда? Нет! Это разрушено армянами. А что разрушили мы? Что мы сделали? Только ремонтировали, берегли. Поэтому, знаете, мы просто не можем оставить без внимания такой необоснованный подход", - сказал глава государства.