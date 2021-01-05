Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял в видеоформате Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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