https://news.day.az/politics/1304255.html Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял в видеоформате Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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