ЮНЕСКО превратилась в инструмент политических игр против Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Озвученная на четырехсторонней встрече 4 февраля договоренность о визите в регион миссии ЮНЕСКО, похоже, вскружила голову нашим соседям. То, что Президент Ильхам Алиев на встрече, организованной главой Франции Эммануэлем Макроном, не отказался от этой инициативы, связано только с тем, что ЮНЕСКО согласилось провести мониторинг и в Армении. Это не было отступлением в результате давления, как хотят надеяться в Армении и в самой международной организации по защите культурного наследия. Это была демонстрация готовности к сотрудничеству при гарантиях со стороны ЮНЕСКО максимальной объективности в отношении к христианскому и мусульманскому наследию региона, а также при наличии у организации искреннего желания зафиксировать чудовищные последствия армянского варварства.

В Армении слишком поторопились обрадоваться. Конечно, Президент Ильхам Алиев - хозяин своего слова, но если вокруг визита миссии будут продолжаться нездоровые процессы и спекуляции, ЮНЕСКО придется снова остаться за дверью.

На днях армянские СМИ обратились в пресс-службу ЮНЕСКО за комментарием, и выяснилось, что вопрос еще не решен. Обсуждения продолжаются. "Мы работаем над направлением в Нагорный Карабах независимой технической миссии ЮНЕСКО, согласно Гаагской конвенции 1954 года. Надеемся, что это станет возможно в ближайшее время, но на данный момент для этого нет необходимых условий. Поэтому обсуждения еще продолжаются", - сообщил, согласно армянским СМИ, сотрудник пресс-службы Томас Маллард.

Тут обращает на себя внимание следующее. Либо армяне передали слова сотрудника ЮНЕСКО в своей интерпретации, либо этот господин не в курсе, что миссию договорено отправить не в несуществующий более "Нагорный Карабах", а в Азербайджан и Армению. Правильно, думается, первое, потому что в оригинале заявления Малларда, который гуляет уже по соцсетям, никакого упоминания НК нет и в помине. Армяне хотели бы добиться, чтобы организация завязла в Азербайджане, заморочив Баку якобы мониторингом в Армении, который будет откладываться до бесконечности, пока о нем не забудут. А в Азербайджане тем временем дяденьки из ЮНЕСКО будут с трепетом инвентаризировать фальшивые "следы армян", охать над новоделами в виде хачкаров и армянских надписей в албанских церквях.

Истерика у соседей началась еще в дни войны. Поняв, что бессильны против Азербайджанской армии, они решили схватиться за те методы, которыми владеют лучше всего. То есть за клевету, провокации и истерику. К сожалению, ЮНЕСКО, с которой Азербайджан связывают давние и хорошие отношения, подыграло армянам. Вопли о якобы угрозе христианским памятникам возымели волшебное действие на чиновников организации, которые принялись требовать от Баку пропустить их на освобожденные территории. Защитники мирового наследия собрали чемоданы и с окончанием боевых действий приготовились десантироваться в освобожденные районы. И не для того, чтобы зафиксировать тотальные разрушения и вандализм армян, а чтобы помочь сохранить фальшивые свидетельства "армянской" истории Карабаха.

"Мы готовы и дальше сотрудничать с ЮНЕСКО. Но с одним условием, ЮНЕСКО должна сохранить свой международный статус. ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны. Если этот подход будет преобладать в наших отношениях, то будет и сотрудничество. Если не будет, то это сотрудничество можно пересмотреть. В любом случае, наши намерения чисты. Отношения должны быть свободны от двойных стандартов, исламофобии, дискриминации", - ответил на слишком уж упорные обращения организации Президент Азербайджана.

Надо сказать, что в Баку были очень удивлены. Ведь все годы армянской оккупации он неоднократно пытался привлечь внимание ЮНЕСКО к угрозе, нависшей над культурным и историческим наследием азербайджанского народа, оставшимся на захваченных землях. Но в организации отвечали, что не занимаются политическими вопросами. И вот теперь, когда армянской оккупации положен конец, ЮНЕСКО вдруг начало делать заявления политического характера и открыто поддерживать армянскую сторону, высказываясь в духе Франции, достаточно агрессивно поддерживавшей Ереван все дни войны и после нее. Да, штаб-квартира организации располагается в Париже, но разве это причина для того, чтобы она вела себя как подразделение МИД Франции?

ЮНЕСКО проигнорировало около 80 разрушенных и оскверненных мечетей, 44 разрушенных албанских и православных храма, 473 исторических памятника, стертых с лица земли, включая дворцы, крепости и музеи. Игнорируется также тот факт, что в Армению были вывезены 40 тысяч ценных музейных экспонатов, артефактов и археологических материалов, незаконно найденных в период оккупации. ЮНЕСКО обо всем этом знало, потому что постоянно информировалась азербайджанской стороной о происходящем. В 2007 году была подготовлена и представлена ЮНЕСКО книга "Война против Азербайджана - нападение на культурное наследие", в которой содержался полный список культурных и религиозных памятников, разрушенных Арменией на оккупированных территориях нашей страны, давалась доскональная информация о процессе армянизации албанских церквей и так далее. Реакции, к сожалению, не последовало. Не исключено, что чиновники организации и не открыли этой книги. Да, визиты миссии всякий раз блокировала Армения, но организация тогда не проявила того упорства, какое демонстрирует после 44-дневной войны. Не делалось никаких попыток надавить на агрессора, добиться допуска в оккупированные азербайджанские районы.

В последний раз Азербайджан поднял вопрос мониторинга ЮНЕСКО в 2018 году. В ответ новоизбранный гендиректор организации Одри Азуле ответила, что ЮНЕСКО является гуманитарной организацией и потому не хочет вмешиваться в политические вопросы. Это была возмутительная реакция. Еще более возмутительно звучат эти слова сегодня, когда организация обрывает телефоны руководства Азербайджана, желая защитить некое армянское наследие.

"В течение 30 лет мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО, неоднократно заявляли, что наши мечети разрушены, наши исторические памятники арменизируются, хоть раз направили миссию? Хоть раз ответили на наше обращение? Как только окончилась война, начали говорить, что необходимо охранять памятники армянского народа... Мы охраняем все памятники, памятники всех народов, и мир это знает. Но посмотрите, здесь была мечеть, ЮНЕСКО, приезжай сюда, приезжай и посмотри. Совет Европы, не молчи, приезжай и посмотри! Все мечети разрушены. Хорошо, значит, мечеть можно разрушать? Значит, разрушение мечети не является преступлением? Сколько будет продолжаться эта несправедливость? Сколько будет продолжаться это лицемерие? Сколько будут продолжаться эти двойные стандарты? Сколько будет продолжаться эта исламофобия?" - заявил Президент Ильхам Алиев, стоя у разрушенной мечети в Зангилане.

ЮНЕСКО организация статуса мировой, она никогда не заявляла о своей "христианской" специализации. Тем не менее, пренебрежение и невнимание к памятникам мусульманского наследия нет-нет да сквозит в делах структуры. Можно только сожалеть, что ЮНЕСКО позволила превратить себя в инструмент политических игр против нашей страны.

На днях организации азербайджанской диаспоры направили обращение генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле. Той самой, которая не хотела заниматься политикой. Диаспора представила множество фактов и цифр, доказывающих культурный геноцид, совершенный Арменией в отношении наследия азербайджанского народа.

Параллельно обращение Азуле направил глава Союза армян России, посол доброй воли ЮНЕСКО (!) Ара Абрамян. В обращении он говорил о "цивилизационном вызове всему человечеству и международным институтам" со стороны Азербайджана и призывал организацию "найти рычаги воздействия на власти Азербайджана". Все обращение по армянской традиции выдержано в духе историки и пустословия.

Разделение миссии на две страны явно не понравилось армянской стороне. МИД Армении уже делает попытки исказить договоренность от 4 февраля, представляя ту часть, что касается армянского мониторинга, в ином свете. Из заявления ведомства вытекает, что в Ереване чиновники ЮНЕСКО просто встретятся с руководством и обсудят, как лучше защищать "армянское наследие" в Карабахе. Вот для чего они едут в Армению. И вообще, о каких азербайджанских памятниках и кладбищах может идти речь, когда азербайджанцы "младше кока-колы"...

В ответ МИД Азербайджана посоветовал коллегам в Ереване не искажать договоренности. В заявлении отмечается, что азербайджанская сторона неоднократно доводила до сведения ЮНЕСКО и международной общественности факты разрушения культурного наследия азербайджанского народа в Армении. Организации была предоставлена по этому поводу исчерпывающая информация. Имеется полная доказательная база. И эти факты должны быть расследованы ЮНЕСКО непосредственно на территории Армении. Если та, конечно, создаст для этого условия.

Но мы же понимаем, что этого не будет. Потому что армянам просто нечего показать и нечем доказать свою невиновность.

А Азербайджан вовсе не против миссии, но не с той повесткой, которая родилась в дни Второй Карабахской войны. Миссия нужна в интересах справедливости и для демонстрации всему миру, что зло наказуемо. У преступлений таких масштабов, что сотворены армянами за тридцать последних лет, не может быть срока давности. Армения ответит за все, ей придется платить по счетам, несмотря на все истерики, потрясание крестом перед носами еврочиновников и прочие манипуляции.

Впрочем, попридержим эмоции и на этом пока остановимся.