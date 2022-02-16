В Ереване пытаются сорвать миссию ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению

Армяне устроили акцию протеста перед ереванским офисом ООН, которая сопровождалась фальсификациями о культурном наследии Азербайджана.

Как передает Day.Az, собравшиеся требуют "предотвратить уничтожение и фальсификацию армянского культурного наследия в Карабахе". По их словам, они опасаются, что "Баку сумеет исказить их облик и армянскую принадлежность".

Во-первых, стоит отметить, что никакого армянского наследия в Карабахе никогда не было. Сегодня армянская сторона пытается использовать эту тему, обвиняя Азербайджан в том, что он якобы уничтожает "древнеармянское" наследие, хотя все это было незаконным образом построено за последние тридцать лет. За время оккупации азербайджанских территорий армяне также занимались фальсификацией истории, уничтожением мечетей, кладбищ, арменизировали древние албанские церкви, выдавая их за свои. Напомним еще, что в руинах мусульманских памятников Карабаха оккупанты держали свиней, оскверняя священную землю.

Во-вторых, Азербайджан, являясь толерантным государством, в котором процветает мультикультурализм, всегда относился с уважением к памятникам представителей различных культур. Как бы армяне ни пытались представить это иначе, с нашей стороны никогда не было фактов уничтожения памятников.

Именно чтобы доказать данный факт, 4 февраля текущего года на встрече в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Французской Республики Эммануэля Макрона, Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна наша страна приняла предложение о направлении миссий ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению.

Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО в связи с проведением миссии для мониторинга состояния объектов культурного наследия на территориях страны, которые последние 30 лет находились под армянской оккупацией, однако, к сожалению, эти обращения оставались безответными.

Напомним, что согласно отчету Кабинета министров Азербайджана, в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, Альянс цивилизаций ООН и министерства культуры 150 стран сделаны обращения в связи с актами вандализма, совершенными в период 44-дневной Отечественной войны против нашего культурного наследия на оккупированных территориях, а также ракетными атаками на Гянджу, Барду и другие населенные пункты. Наряду с этим в ЮНЕСКО отправлены отчеты по итогам предварительного мониторинга по определению состояния культурного наследия на освобожденных землях в послевоенный период.

За годы оккупации армянская сторона вела незаконное строительство культовых сооружений на территориях Азербайджана. Построено множество армянских церквей, хачкаров и других объектов с целью объявить эти земли "древнеармянскими". ЮНЕСКО об этом всем прекрасно осведомлена. Министерство культуры Азербайджана доводило это все до внимания организации.

В Карабахе уничтожено более 70 мечетей. Сохранились только пара мечетей в Шуше и Агдаме. Как бы не обосновывала это армянская сторона, мы прекрасно понимаем, что сохранена она только благодаря своему расположению в самой высокой части города и минаретам, с которых можно наблюдать за окрестностями. Они использовались в военных целях. Для тех же целей была сохранена и господствующая над местностью мечеть в полностью разрушенном Агдаме. С ее минаретов армянская сторона вела корректировку для артиллерии. Все остальные мечети были практически полностью уничтожены либо использовались в качестве загона для скота.

Напомним, что в одной только Шуше были разрушены более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, и около 160 культурных и исторических памятников. Молельные дома и мечети подверглись осквернению и вандализму, уничтожены редкие рукописи. В их числе можно назвать библиотеку и сам дворец Панах хана, Хан-сарайы и караван-сарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхерага, мечеть Саатлы, мавзолей Вагифа, дом Натаван, дом-музей Бюльбюля. На освобожденных от армянских оккупантов землях уже выявлено уничтожение более 400 памятников.

Та же участь постигла и другие сооружения, относящиеся к мусульманскому периоду - караван-сараи, бани, мавзолеи, кладбища, которые были практически тотально уничтожены. Незавидная участь постигла и многие церкви, оставшиеся на оккупированных территориях. В первую очередь, пострадали албанские церкви, которые были либо переделаны на армянский лад, либо разрушены.

Очевидно, что акция перед представительством ООН носит провокационный характер, чтобы исказить правду перед предстоящей миссией ЮНЕСКО. Если миссия будет не предвзятой, то в рамках планируемой поездки в Армению она обязана также проверить состояние азербайджанских памятников на территории современной Армении. Поэтому акция имеет за собой цель сорвать и визит организации в обе страны. Армяне прекрасно знают, какие преступления они совершили и, очевидно, боятся, что организация задокументирует все перечисленные нами факты.