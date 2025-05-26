Конец европейских иллюзий Еревана: кто первым сделает «звонок другу»?

Автор: Лейла Таривердиева

На днях в армянских пабликах был опубликован отрывок из воспоминаний соратника Сержа Саргсяна Самвела Фарманяна. Тот поведал, как во время пашиняновского переворота 2018 года сидел с премьер-министром Кареном Карапетяном и размышлял над тем, можно ли взять ситуацию под контроль. И Карен Карапетян сказал: "Все под контролем. Никаких проблем нет. Скоро я поговорю с Путиным и все закончится".

Казалось бы, три коротких предложения. Но в них вся суть Армении как государства. До прихода к власти Никола Пашиняна в Ереване все так и решалось - звонками в Москву или из Москвы. Но это не значит, что после апрельского переворота что-то сильно изменилось. Изменился лишь код страны, откуда поступали указания, а самостоятельным, суверенным государством Армения так и не стала.

Самая большая проблема Армении как государства заключается в том, что она постоянно находится в поиске покровителей и опекунов. И делается это очень откровенно, до неприличия. О том, чтобы не примоститься у кого-нибудь подмышкой, там даже не задумываются. Когда один опекун не оправдывает ожиданий, начинаются поиски нового. И так страна идет по кругу, от одного "папика" к другому. Пашинян очень хотел заменить Россию на Запад, и у него это почти получилось, но появился Дональд Трамп, и геополитическая партия была разыграна заново. Не исключено, что в скором времени Пашинян, как и его предшественники тоже станет "звонить Путину".

Пока что "звонит Путину" армянская оппозиция. Хитрый Роберт Кочарян почуял геополитические перемены и активизировался. Он зачастил в Россию, где встречается с высокопоставленными чиновниками и готовит себе место под ереванским солнцем, которое намерен занять после того, как Москва удалит Пашиняна. Еще несколько месяцев назад это было бы невозможно, а сейчас сложились условия, когда Москва может вернуть себе позиции в Армении, и многие уверены, что, несмотря на поездку Никола Пашиняна на парад 9 мая, вернувшиеся хозяева его сместят.

Понимают это и в действующем правительстве. Пашиняну и его команде становится все сложнее балансировать, так как мощная западная поддержка резко ослабла, что было ожидаемо в логике новых геополитических тенденций. Рассчитывая на эту поддержку, Пашинян испортил отношения с Россией, и это очень осложняет его положение теперь, когда он остался с ней практически один на один.

На совещании послов Евросоюза в странах Восточной Европе и Центральной Азии в Ереване министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения сделала бесповоротный и необратимый выбор в сторону Европейского союза..Эти заявления армянского министра очень забавно накладываются на его же слова, произнесенные на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Ереване.

Мирзояну был задан вопрос о том, возможно ли одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС. Задан этот опасный вопрос был в присутствии Лаврова, что осложняло дело. Но Мирзоян нашел, как он, вероятно, думает, хитрый выход и заявил, что "Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален".

Понятно, что армянский министр очень неопытен и не закален в дипломатических битвах. Он вообще не имеет к этому таланта. Тем не менее, он является главой дипломатии вроде как суверенного государства, и эти его слова были замечены и подняты на смех как свидетельство страха перед Москвой. Ведь за день до этого он разливался перед послами ЕС соловьем, расписывая бесповоротность европейского выбора Армении, и те его высказывания тоже разошлись по СМИ и соцсетям. Было бы правильнее повторить свою позицию, а не выкручиваться. Аргументация Мирзояна не является тонким дипломатическим ходом. Это не ход, а попытка хода, причем, неудачная.

Если бы Арарат Мирзорян набрался смелости и защитил "европейский выбор" Еревана, это, возможно, подняло бы цену Армении и в глазах европейских партнеров. Еревану не стоит обольщать себя надеждой, что его с нетерпением ожидают в ЕС. Еще один нахлебник Евросоюзу не нужен. Армения ничего не сможет дать ЕС, но рассчитывает стать его любимицей. На каком основании? Эта страна продает себя в расчете на преференции и широко открытые двери, а средством оплаты за европейскую снисходительность является показательный разрыв с Россией. Точнее - показной, потому что разрыв Армении с Россией невозможен.

Как показал визит Лаврова, соблюдать баланс Армении не удастся. И ей об этом не раз говорили в Москве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал, что стать членом Евросоюза это суверенное право Армении. Однако вряд ли у страны получится совмещать этот статус с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Ведь это два разных таможенных пространства с отличающимися нормами, сказал Песков. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук тоже считает, что вступление в Евросоюз не может быть одновременно с членством страны в ЕАЭС. А Песков еще и посоветовал армянской стороне сначала изучить позицию самого Евросоюза по вопросу своего вступления. Действительно, откуда армяне взяли, что их с нетерпением ждут в ЕС?

Это все элементарные вещи, которые не могут не понимать в Ереване. В команде Пашиняна полагают, что либо ЕС, либо ЕАЭС внесут изменения в свои уставы и правила ради Армении? Зная самомнение наших соседей, такую вероятность исключать не следует. Министр экономики Геворг Папоян ранее заявил, что Ереван не собирается покидать ЕАЭС. И это, скорее всего, правда. Тогда для чего был нужен фарс с законом о вступлении в Евросоюз? Все просто - Ереван хотел показать России свою независимость, а Европе - свою лояльность и готовность на все. Но в ЕС эту готовность восприняли спокойно. Потому что Армения там не нужна, да и сама она вряд ли рискнет подать заявку. Так что в каком-то смысле Мирзоян сказал правду: Армения заявки не подавала и не подаст. Особенно в нынешних реалиях. Ведь сегодня многое переменилось

Когда задумывалось вступление Армении в "европейскую семью", еще не было Трампа, который перемешал все карты, что лишило перспективу членства в ЕС былой привлекательности. Никол Пашинян по инерции все еще говорит на встречах с еврочиновниками о готовности к европейским объятиям, глава МИД заявляет о необратимости европейского выбора. Но это то, что на поверхности. Самое же главное, что начался новый раздел мира, и Армения, разумеется, оказалась в той его части, которая вернется под контроль Москвы. В Брюсселе уже поняли, что попытки Еревана усидеть на двух стульях будут создавать проблемы. А Армения не та добыча, за которую стоит бороться, и ей предоставляют самой разбираться с прежними хозяевами, не желая наживать себе проблемы еще и из-за нее. Хватит Европе проблем из-за войны в Украине. Поэтому ЕС ведет себя по отношению к Армении достаточно вяло, лишь иногда отвечая подобием улыбки на ее пламенные взгляды.

Просматривая армянские СМИ, видим, что стихают разговоры о наблюдательной миссии ЕС и выводе российской базы из Гюмри, европейские чиновники перестали приземляться в Звартноце так часто, как прежде. Зато прилетел Лавров. Зачем? Чтобы по-хозяйски осмотреть "владения". Для Азербайджана геополитические перемены не особо чувствительны, потому что он - независимый игрок. А вот Армении придется расставаться с миражами. Вопрос лишь в том, кто первым сделает "звонок другу" - Пашинян или Кочарян.

Итак, в Армении откроются сразу три "Русских дома", а Россия, по словам Лаврова, готова всячески содействовать обеспечению защиты, суверенитета и территориальной целостности Армении.

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